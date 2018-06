Muistatko Espanjassa tärvellyn Jeesus-freskon? Tällä kertaa satoja vuosia vanha Pyhän Yrjön puupatsas sai pinkit kasvot

Vanhojen maalausten ja patsaiden kunnossapito on yleensä parasta jättää ammattilaisten vastuulle. Se saatiin kokea karvaasti Espanjassa, kun pieni kirkko päätti ehostaa 1500-luvulta peräisin olevan Pyhän Yrjön patsaan.

Pohjois-Espanjassa Estellan kaupungissa sijaitsevan kirkon tiloissa sijaitsevan puisen patsaan maali oli kulunut vuosien saatossa.

Seurakunnan pappi oli pyytänyt paikallista käsityöyritystä siistimään patsasta, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Kaikki meni kuitenkin pahasti pieleen.

Pyhä Yrjö sai käsittelyssä hailakan vaaleanpunaiset kasvot. Haarniskan ja hevosen väreistä tuli kirkkaan punaiset ja harmaat. Patsaan vanhat sävyt on menetetty.

Sosiaalisessa mediassa patsasta on ehditty jo verrata niin Tinttiin kuin erilaisiin piirroshahmoihin, sanomalehti The New York Times kertoo (siirryt toiseen palveluun). Patsaan kohtalosta on tullut uutinen niin Espanjassa (siirryt toiseen palveluun) kuin kansainvälisessä mediassa.

Seurakunnan papin mukaan alkuperäinen tarkoitus ei edes ollut entisöidä vanhaa patsasta, vaan tehdä puhdistustöitä, kertoo uutistoimisto Efe.

Vanhan rouvan ehostama Jeesus-fresko järkytti taannoin

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun Espanjassa on tärvelty kulttuuriperintöä. Vuonna 2012 epäonninen vanhempi rouva yritti entisöidä luvatta Jeesusta esittävän Ecce Homo -freskon.

Rouva halusi parannella rapistunutta patsasta.

Pilalle menneestä freskosta tuli kansainvälinen uutinen, minkä jälkeen Borjan kylässä sijaitsevalle kirkolle virtasi paljon turisteja.

Kuusi vuotta sitten espanjalainen vanhempi rouva ehosti luvatta Jeesusta esittäneen vanhan freskon Borjan kylässä. EPA

Varomattomasti maalatun Pyhän Yrjön patsaan kuvista järkyttyivät niin paikalliset asukkaat, viranomaiset kuin entisöinnin ammattilaiset. Estellan pormestarin Koldo Leozin mukaan viranomaisia ei varoitettu suunnitelmista.

– En usko, että tässä oli kyse pahantahtoisuudesta. Mutta selvästikään he eivät ole kohdelleet vastuullisesti heidän hallussaan ollutta aarretta, Leoz sanoi The New York Timesin mukaan.

Pormestarin mukaan maalaustyössä on ilmeisesti käytetty vääränlaista maalia. Alkuperäinen maalikerros on saattanut tuhoutua lopullisesti.

Espanjalaislehti El Paisin mukaan (siirryt toiseen palveluun) asiantuntijat tutkivat nyt, voisiko patsaan vielä pelastaa.

Yritys oli erikoistunut lastentaiteeseen ja huonekalujen entisöintiin

Työstä vastuussa ollut Karmacolor-ryhmä latasi ensin Facebookiin videon, jossa se esitteli patsaan entisöinnin vaiheita. Sittemmin video ja Karmacolorin sivu on poistettu (siirryt toiseen palveluun).

The New York Timesin mukaan yritys ei myöskään vastaa enää puheluihin.

Pormestari Leozin mukaan entisöinnin tehnyt yritys on erikoistunut lapsille suunnattuun taiteeseen ja huonekalujen korjaamiseen.

Espanjan taiteen suojeluyhdistys on ollut tyrmistynyt patsaan kohtalosta. Se on muistuttanut, että lain mukaan tällaisia entisöintejä saavat suorittaa vain ammattilaiset viranomaisten valvonnassa.

– Emme voi sallia enää hyökkäyksiä kulttuuriperintöämme vastaan, yhdistys sanoi kovasanaisessa lausunnossaan BBC:n mukaan. – Tämä osoittaa pelottavaa puutetta koulutuksesta, jota tällaiseen työhön tarvittaisiin. Yhdistys harkitsee oikeustoimia patsaan kohtalosta vastuussa olleita vastaan.

