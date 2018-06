Pirkkalan kunta sai valitusluvan korkeimpaan oikeuteen – Niemenmaan ranta-asukkaiden hakemukset hylättiin

Korkein oikeus on myöntänyt Pirkkalan kunnalle valitusluvan Niemenmaan rantakaistaletta koskevassa kiistassa. Kunta sai valitusluvan rantakaistaleella sijaitsevan neljän kiinteistön lunastuskorvauksia koskevaan maaoikeuden tuomioon.

Muiden kiinteistöjen osalta korkein oikeus hylkäsi Pirkkalan valituslupahakemuksen.

Kanta-Hämeen käräjäoikeuden maaoikeus kaksinkertaisti viime vuonna koko aluetta koskevan lunastussumman ja määräsi kunnan maksamaan ranta-asukkaille oikeuskuluineen noin 2,4 miljoonaa euroa. Valituslupa koskee noin 480 000 euron suuruista summaa.

Maanomistajat ovat vastustaneet Pirkkalan aikeita lunastaa ranta-alue. He ovat vaatineet korvausten korottamista yhteensä noin 4,5 miljoonaan euroon. Maanomistajien valituslupahakemuksen korkein oikeus hylkäsi.

Ydinkeskustan tuntumassa olevan Niemenmaan ranta-alue on kaavoitettu yleiseksi virkistysalueeksi. Rantakaistaleen lunastamisen mahdollistava asemakaava on valmistunut jo 1980-luvulla. Lunastusprosessi on aikanaan jätetty kesken, mutta muutama vuosi sitten kunta alkoi viedä asiaa aktiivisesti eteenpäin.