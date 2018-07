Kesä-Suomi on keskieurooppalaisten uusi matkailuhitti – Katso 10 suosituinta turistialuetta Suomessa

Australiasta kotoisin oleva Hassin Husein kertoo olleensa aina Suomi-fani. Hän piipahti Helsinkiin Tukholmasta.

– Olen aina ollut innokas Suomi-fani, ja olen aina ihaillut Mika Häkkistä ja Kimi Räikköstä, vaikka Michael Schumacher on tietysti ykkönen, hän sanoo Helsingin kauppatorilla.

Husein kehuu myös Helsingin itäeurooppalaista vaikutelmaa, joka syntyy isoista rakennuksista. Kauppatorin linnut tosin ovat liian tungettelevia ja häiritseviä.

Husein tunnustautui Suomi-faniksi. Sasha Silvala / Yle

Huseinin lisäksi moni muukin on kiinnostunut Suomesta matkakohteena. Suomi kiinnostaa ulkomaalaisia kesämatkailumaana enemmän kuin muutamaan vuoteen, vaikka kesämatkailu ei ole ihan vielä talvimatkailun tasolla.

Iso harppaus Suomeen suuntautuvassa turismissa tapahtui jo viime kesänä. Ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät 15 prosenttia edellisvuodesta, selviää Suomea maailmalle markkinoivan Business Finlandin Visit Finland -yksikön keräämistä tiedoista.

Suomen kesän löytävät nyt eurooppalaiset turistit,vaikka venäläiset ovat edelleen merkittävä ryhmä. Heidän osuutensa on parina viime vuonna ollut noin kymmenes. Venäläiset innostuvat Suomesta kun ruplan kurssi nousee suhteessa euroon, mikä tapahtui viimeksi alkukesästä.

Etelä-Savossa Saimaan rannalla lomaileva sveitsiläinen Jeannine Buesscr on ollut savolaisissa järvimaisemissa joitakin päiviä, ja kehuu sekä Suomen luontoa että ruokaa.

Jeannine Buesscr on vaikuttunut Suomen luonnosta. Yle

– Täällä on todella hienoa, maisemat ovat niin kauniit, kun joka paikassa on metsiä ja järviä. Ruoka on herkullista ja ihmiset ovat ystävällisiä, tykkään todella olla täällä.

Saksalaiset ovat löytäneet Saimaan rannalle

Hän lomailee Hotel & Spa Resort Järvisydämen vieraana. Tunnettu Järvi-Suomen lomaviettopaikka on ollut saman suvun hallussa useita sukupolvia ja nyt yrittäjänä toimii Markus Heiskanen. Venäläiset eivät enää ole heidän suurin matkailijaryhmänsä.

– Kyllä se muuttui Ukrainan kriisin jälkeen ja Saksa onneksi tuli meille vahvasti tilalle.

Toimitusjohtaja Markku Heiskanen Yle

Yritys on markkinoinut vahvasti Saksassa ja saksankielisillä alueilla ja se kantaa nyt hedelmää. Alueen yrittäjät ovat myös löytäneet yhteistyön ja Saimaa-hanke on tuottanut tulosta, Heiskanen kertoo.

– Kyllä luonto ja meillä järvialue on se vahvuus ja Linnasaaren kansallispuisto. Ne tuntuvat kiinnostavan eniten, Heiskanen sanoo.

Heiskasen kokemus on, että asiakkaat eivät ole valittaneet Suomen hintatasosta, joka on korkeampi kuin monessa muussa EU-maassa.

– Ehkä tänne ei hakeudutaan sellaisia asiakkaita, jotka eivät ole valmiita maksamaan palvelusta.

Päälimmäinen huoli yrittäjällä on lentokenttien logistiikka. Etelä-Savolle oleellista on Kuopion, Savonlinnan ja Lappeenrannan lentoyhteydet. Ilman niitä alueen turismi kärsii. Samoin juna- ja bussiyhteydet ovat tärkeitä.

Heiskanen kehuu valtion panostuksia alueen turismiin. Teiden rakentamiseen on saatu tukea ja Visit Finlandin panostukset ovat lisääntyneet. Niitä pitäisi hänen mielestään lisätä edelleen, sillä valtio saa sen omaan kassaansa takaisin nopeasti.

– Annan kyllä valtiolle isot pisteet, kiitoksia siitä, Heiskanen kiteyttää.

Kesämatkailu kasvaa myös alueilla – ei pelkästään pääkaupunkiseudulla

Suomi elää nyt ulkomaisen turismin nousukautta ja tänä kesänä tulijoita odotetaan erityisesti Hollannista, Iso-Britanniasta ja Saksasta, kertoo valtion kasvukiihdyttämön Business Finlandin Visit Finland -yksikön johtaja Paavo Virkkunen. Kaukokohteista kasvua odotetaan Yhdysvalloista, Kiinasta ja Japanista. Luonto on Suomen suuri valtti ulkomaan markkinoinnissa.

– Puhtaus, raikkaus ja puhdas ilma ovat monelle ihmiselle maailmalla mitä suurinta luksusta, sanoo Paavo Virkkunen.

Johtaja Paavo Virkkunen Sasha Silvala / Yle

Vaikka kasvua on eniten pääkaupunkiseudulla ja Lapissa lentoyhteyksien lisääntymisen takia, ihmiset ovat löytäneet myös rannikolle ja Saimaan alueelle ja laajemminkin Järvi-Suomeen. Ulkomaisia turisteja näkyy entistä enemmän Uudellamaalla muualla kuin pääkaupunkiseudulla ja kasvua on ollut myös Varsinais-Suomessa, Etelä-Karjalassa, Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Keski-Suomessa. Yöpymistilastot kertovat muutoksista touko-lokakuussa 2017.

Yksilötrendi haastaa matkailubisnestä

Matkailussa on nyt maailmanlaajuisena trendinä siirtyminen ryhmämatkailusta yksilömatkaamiseen. Yhä useampi haluaa räätälöidä itse tapahtumia ja muuttaa suunnitelmiaan kesken reissun tai bongata uusia kohteita matkan varrelta. Tässä piilee myös iso haaste matkailubisnekselle Suomessa.

– Yksilöllä ei välttämättä ole omia kulkuvälineitä käytettävissä. Haaste on palveluiden saavutettavuus julkisten kulkuvälineiden kautta, Virkkunen sanoo.

Tähän ratkaisuksi Visit Finlandilla on kehitteillä niin kutsuttu digitaalisuuden tiekartta, jotta turisti voi matkustaa vaivattomasti Suomeen ja löytää itselleen sopivat palvelut mobiilivälineillä. Matkaajalle on tärkeätä saada tietoa julkisten liikennevälineiden aikatauluista, jotka myös pitävät paikkansa.

Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö MaRan suhdannekatsaus kertoo myös plusmerkkistä viestiä. Matkailu- ja ravintola-alalla on ollut kasvua koko alkuvuosi ja viime kasvua oli 6,5 prosenttia. Kesäsesongille on maltilliset kasvuodotukset. Odotuksia tukee kuluttajien vahvana pysynyt luottamus talouteen alkuvuonna.

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi Sasha Silvala / Yle

Ulkomaalaiset ovat löytäneet suomalaiset hotellit ja muun majoituksen viime vuonna ja vauhti oli muita Pohjoismaita kovempi, mutta silti ulkomaalaisten yöpymisissä ollaan muita jäljessä useamman vuoden perspektiivillä. Yöpymisten suuri ongelma on kotimaan matkailussa.

– Jos vertaa esimerkiksi Norjaan ja Ruotsiin niin siellä kotimaan matkailu on kasvanut reippaasti, mutta meillä kehitys on ollut heikkoa viimeisen viiden vuoden aikana, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Toinen syy jälkeenjääneisyyteen yöpymisvuorokausissa on Suomen sijainti, Lappi pohdiskelee. Islantia lukuunottamatta Keski-Euroopasta pääsee autolla Pohjoismaihin.

– Automatkailu on niin yleistä, että kun Suomessa on tuo lautta välissä, sillä on suuri merkitys, Lappi sanoo.

Lappi painottaakin tiiviimpien matkaketjujen kehittämistä juuri siksi, että Suomi on niin harvaan asuttu maa.

Keskitasoa kalliimmat hinnat kurittavat turistin kukkaroa

Suomalaisten hotellien ja ravintoloiden hintakilpailukyky on heikohko, sillä hintataso on reippaasti yli EU:n keskitason. Eurostatin hintatasoindeksissä Suomen ohi kiilaavat vain Pohjoismaat ja Sveitsi. Kaikissa muissa maissa hintataso on matalampi kuin meillä.

Lappi nostaa keskiöön korkeat henkilöstökustannukset ja kireän verotuksen.

– Suurin ongelma ravintoloissa ja koko matkailualalla on alkoholin anniskelun verotus, joka on Euroopan kireintä.

Monissa maissa, kuten Kreikassa ja Ranskassa alkoholin verotus on erittäin alhaista Suomeen verrattuna. Lappi lobbaa alkoholin anniskelussa arvonlisäveron alentamista ravintolaruoan kanssa samalle tasolle eli 14 prosenttiin. Nyt alkoholin anniskelualvi on 24 prosenttia. Alkoholiannosten hintoja tämä alentaisi 8 prosenttia ja sillä olisi etujärjestön nokkamiehen mukaan "hyvin myönteinen vaikutus niin kysyntään kuin työllisyyteenkin".

