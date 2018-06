Lakiuudistus voi viedä pohjan koko Postin toiminnalta – Postissa järkytyttiin suunnitelmista, kilpailija kiittää

Posti pelkää, että sen liiketoiminnalta putoaa pohja, jos hallituksen lakiesitys jakelutoiminnan tietojen luovuttamisesta menee läpi eduskunnassa.

Liikennepalvelulain kolmas vaihe on tuomassa eduskuntaan lakiesityksen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan Postin on luovutettava postinkeräilyä ja -jakelua koskevat tietonsa kilpailijoille kohtuullista korvausta vastaan.

Liikennepalvelulaki on yksi Sipilän hallituskauden kärkihankkeista, joka etenee liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) ohjauksessa. Lakipaketin toisen vaiheen puhutuin uudistus oli vapauttaa taksiliikenne aiemmasta tiukasta sääntelystä. Tämä uudistus tulee voimaan ensi viikonloppuna.

Postilta täystyrmäys

Postia koskeva uusin lakiesitys sai varsin happaman vastaanoton Postilta (Posti Oy) viime viikolla päättyneellä lausuntokierroksella (siirryt toiseen palveluun).

Posti pitää jakelutoimintansa tietoja liikesalaisuuksina joiden luovuttaminen kilpailijoille veisi pohjan liiketoiminnalta, joka on ollut jo muutenkin pitkään laskevalla uralla. Postin lausunnossa (siirryt toiseen palveluun) tämä näkemys kerrotaan varsin suoraan.

Lakiluonnos tarkoittaisi velvoitetta liikesalaisuuksien luovuttamiseen muille, mikä vähentäisi Postin omistaja-arvoa ja hyödyttäisi eniten Suomeen pyrkiviä kansainvälisiä suuryrityksiä. Tietojen jakaminen lähes ilmaiseksi johtaa investointihalukkuuden vähenemiseen, heikentää digitalisaatiokehitystä ja Postin kilpailukykyä. Posti Oy

Postin mielestä vaatimus tietojen luovuttamisesta kääntyy itse asiassa lain perimmäistä, kilpailuin edistämiseen tähtäävää tarkoitusta vastaan. Posti sanoo lausunnossaan, että reittisuunnitteluoptimointi on tärkeä osa jakeluyrityksen kilpailukykyä. Siten tietojen avaamisvelvoitteen myötä kilpailu vähenisi, koska olennainen kilpailutekijä poistuu, lausunnossa päätellään.

Posti on valtion kokonaan omistama yritys, jolla ehti olla täysi monopoli postin jakelusta Suomessa lähes 400 vuotta. Postin historia ulottuu vuoteen 1638.

Kilpailija on tyytyväinen

Kaksi vuotta sitten Postin kirjejakelu vapautettiin kilpailulle ja tuolloin posti velvoitettiin avaamaan osoiterekisterinsä kilpailijoille niin sanotusti omakustannushintaan. Nyt jakoon menisi paljon muutakin historian saatossa kerättyä tietoa, ja Postin mielestä siis koko jakeluliiketoiminnan ydin.

Postin kilpailijoille tämä sopii, sillä heidän näkökulmansa tietojen luovuttamiseen on ymmärrettävästi päinvastainen kuin Postin. Jakeluyhtiö Suomi Oy toteaa omassa lausunnossaan (siirryt toiseen palveluun) tietojen luovuttamisen edistävän kilpailua.

Historiallisista syistä johtuen Posti Oy:llä on hallussaan useita merkittäviä tuotannontekijöitä, joiden luovuttaminen kohtuullisin ehdoin muille markkinatoimijoille on ehdoton edellytys kilpailun syntymisen turvaamiseksi postimarkkinoille. Postipalveluja koskevien olennaisten tietojen hyödyntämismahdollisuus voi kilpailun lisäämisen ohella edesauttaa postin jakelutoiminnan tehostamista erityisesti haja-asustusalueilla. Jakeluyhtiö Suomi Oy

Lakiesityksessä tietojen luovuttamisvelvoite koskee kaikkia jakeluyrityksiä, mutta luonnollisesti Postilla on pitkän ja monopoliin perustuvan yrityshistoriansa ansiosta kaikkein laajin tietokanta jakelureiteistä ja -aikatauluista. Jakeluyhtiö Suomi on valtaosin suurten lehtitalojen (siirryt toiseen palveluun) omistama jakeluyritys.

Valtio on valmis myymään Postista lähes puolet

Posti on ollut jo vuosia yksi valtion myyntilistalla olevista yrityksistä. Eduskunta on antanut kaksi vuotta sitten valtuuden pudottaa valtion omistusosuus (siirryt toiseen palveluun) 50,1 prosenttiin, mutta toistaiseksi Posti on pysynyt kokonaan valtion omistuksessa.

Valtion irtautuminen tapahtuisi kuitenkin sitä varten erikseen perustetun Valtion Kehitysyhtiön, Vaken kautta. Toistaiseksi Vake on ollut kehittämistoimissaan passiivinen.

Lopunkin monopolin riisuminen postin yltä sopii kuitenkin tähän suunniteltuun myyntikuvioon melko hyvin.

Tähän mennessä ostajaehdokkaita ei ole ollut valtion omistajaohjauksen ovella jonoksi, koska Postin asema tulevaisuuden jakeluliiketoiminnassa on ollut epäselvä.

Jos laki menee läpi ja Posti joutuu taipumaan, on ostajien markkina jo toinen, koska keskeisestä jakelutiedosta ei tarvitsisi maksaa mitään ylimääräistä. Silti Posti on edelleen kiinnostava ostokohde, koska yhtiön jakelukokemus Suomesta on ylivertainen ja tuotantojärjestelmät pitkälle automatisoitu.

Lukuisat yt-neuvottelut Postin henkilökunnan vähentämisestä läpikäynyt työntekijäliitto PAU pitää hallituksen esitystä kelvottomana (siirryt toiseen palveluun).

Posti Group Oyj:llä on reilut 40 tytäryhtiötä (siirryt toiseen palveluun), jotka sijaitsevat Suomen lisäksi yhdessätoista muussa maassa. Valtaosin Posti omistaa tytäryhtiönsä kokonaan.

Lue myös:

Postin jakelutoimintaa tulee jälleen muutoksia

MT: Hallitus vihelsi yllättäen poikki Postin yksityistämisen (siirryt toiseen palveluun)