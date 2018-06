Eija Pelkonen on Fimean uusi ylijohtaja

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylijohtajan paikkaa haki yhdeksän henkilöä. Valtioneuvosto päätti keskiviikkona, että viraston uusi ylijohtaja on Eija Pelkonen. Nimitys on määräaikainen ja se kestää viisi vuotta.

Pelkonen on toiminut vuodesta 2009 saakka Fimean lääkealan toimijoiden valvontaprosessin johtajana.

Fimean nykyisen ylijohtajan Sinikka Rajaniemen määräaikainen virka päättyy eläköitymiseen syyskuussa.

Fimea päätettiin siirtää Helsingistä Kuopioon vuonna 2009. Noin 70 työntekijää irtisanoutui, koska he eivät halunneet muuttaa Kuopioon.

Fimean alueellistamisesta on käyty tiukkaa poliittista vääntöä. Viime kesänä hallitus päätti, että Fimean päätoimipaikka on Kuopiossa, mutta toimintaa on myös muilla paikkakunnilla. Nyt työntekijöillä on mahdollisuus työskennellä joko Helsingissä tai Kuopiossa.

Minulla on koti Espoossa ja tulen siellä pysymään. Eija Pelkonen

Viraston johto ei ole ollut halukas siirtymään Kuopioon, vaan se on valtaosin Helsingissä. Fimean johto voi jatkossakin olla joko Kuopiossa tai Helsingissä, riippuen miten Pelkonen haluaa järjestää esikuntansa.

– Minulla on koti Espoossa ja tulen siellä pysymään. Ylijohtaja työskentelee kaikissa Fimean toimipisteissä ja ylijohtaja on siellä, missä kulloinkin tarvitaan, Eija Pelkonen lupaa.

Pelkonen näkee Fimean monipaikkaisena. Keskuksella on toimipiste Helsingin ja Kuopion lisäksi myös Turussa. Fimea on perustamassa syksyllä toimipistettä myös Tampereelle.

– Sillä me pysymme kilpailukykyisinä asiantuntijarekrytoinneissa ja se on Fimean etu.

Tällä hetkellä Helsingissä on noin 120, Kuopiossa noin 60 ja Turussa kymmenkunta työntekijää. Tampereelle tulee viisi työntekijää.

Täydennetty 27.6.2018 klo 12.16: Pelkosen kommentit.