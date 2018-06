Mechelininkadun mittavan tietyömaan keskelle nousi piskuinen terassi – "Hankalaa on ollut monin tavoin, joten piti keksiä jotain piristävää"

Bar Favelan ravintoloitsija Niko Peltomaa kertoo, että pieni terassi tietyömaan kyljessä on herättänyt hilpeyttä.

Bar Favelan ravintoloitsija Niko Peltomaa kertoo, että pieni terassi tietyömaan kyljessä on herättänyt hilpeyttä. Ronnie Holmberg / Yle

Mechelininkadun peruskorjaus on aikataulusta myöhässä, mutta valmistuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Ei tätä ehkä ihan keitaaksi kutsuisi, mutta aika ankea ihminen täytyisi olla, jos Mechelininkadun tietyömaalle noussut sympaattinen terassiviritelmä ei nostaisi suunpieliä hymyyn.

Rakennusaidan vieressä, aivan orassin kaivinkoneen naapurissa vihreällä tekonurmimatolla seisoo kaksi pöytäryhmää tuhkakuppeineen. Tekopalmut yrittävät houkutella ajatuksia jonnekin, jossa katupöly ei täytä päätä.

– Ajatelimme että terassi olisi pieni piristys ja väriläiskä tähän rakennustyömaan keskelle, bar Favelan ravintoloitsija Niko Peltomaa kertoo.

Neljä vuotta Favelaa luotsannut Peltomaa kertoo, että idea terassiin lähti puhtaasta yrityksen pakosta.

Ravintola Favelan terassi nousee tienkylkeen aina kun säät ja rakennustyöt sen sallivat. Ronnie Holmberg / Yle

Mechelininkadun massiivinen peruskorjaus (siirryt toiseen palveluun) ei ole helppo nakki yrittäjällekään. Ymmärtäähän sen, jos katu näyttää sotatantereelta, asiakkaat valitsevat helposti jonkun muun anniskeluravintolan.

– Hankalaa on ollut tietysti kaikin tavoin. Kun tiet ovat poikki, tavarankuljettajat aina kiroilevat tuodessaan meille tavaraa ja asiakkaiden on hankalampi tulla tänne. Kuten varmasti äänestä kuulee, niin tämä ei ole mukava paikka tällä hetkellä, ravintoloitsija harmittelee.

Valmista vuoden loppuun mennessä

Helsingin vilkkaimmin liikennöityihin sisääntuloväyliin kuuluvaa Mechelininkatua on peruskorjattu viime vuoden tammikuusta alkaen.

Mittava urakka alkoi kuohunnan saattelemana, kun kadulta poistettiin sitä vuosikymmenien ajan reunustaneet lehmukset. Puiden jälkeen avattiin katu, sillä peruskorjauksen yhteydessä uusitaan kaikki kadun alla sijaitseva kunnallistekniikka: vanhat viemäriputket, kaukolämpöputket ja kaapelivedot.

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtaja Hannu Halkola Helsingin kaupungin liikelaitos Starasta sanoo, että haastavaksi kohteen on tehnyt se, että maaperästä löytyi runsaasti työn etenemistä hidastavaa kalliota.

Mechelininkadun tietyömaa. Ronnie Holmberg / Yle

Jotta uusi kunnallistekniikka saadaan olemassaolevan viereen tai päälle, uusille putkille on ollut pakko louhia tilaa.

– Täällä ei saa käyttää perinteistä räjäytystä, joten joudumme niin sanotusti kiilaamaan ilman räjäytystä. Se on todella paljon hitaampaa kuin räjäyttäminen.

Tästä syystä peruskorjauksen eteneminen on paikoitellen puolikin vuotta myöhässä, mutta loppukirin ottaminen ei ole mahdollista ainakaan työpäivää pidentämällä.

– Meillä on lupa, että saamme tehdä kahtena yönä viikossa töitä. Ei yhtään sen enempää, eli emme voi kiriä öisin aikatataulua kiinni, vaan olemme sääntöjen armoilla.

Yksikönjohtaja Hannu Halkola Starasta sanoo, että he odottivat huomattavasti enemmän negatiivista palautetta, sillä on ymmärrettävää että näin massiivinen tietyö häiritsee asukkaita ja ohikulkijoita. Ronnie Holmberg / Yle

Mutta melkein loppusuoralla ollaan Halkolan mukaan kuitenkin. Koulujen alkuun mennessä elokuussa raitioliikenteen on tarkoitus käynnistyä ja syksyllä vuorossa on uusien puiden istutus.

– On puhuttu, että tämän vuoden lopussa Mechelininkadun peruskorjaus olisi valmis ja sen voin luvata, Halkola sanoo.

Sitten Mechelininkadun alla on ajanmukainen kunnallistekniikka ja sen päällä pyörätiet sekä entistä nopeampi raitiovaunu 8-linja, sillä Caloniuksenkadun ja Hietaniemenkadun pysäkit yhdistetään yhdeksi pysäksi Arkadiankadun kohdalle.

Suuret tietyöt eivät kantakaupungista lopu, sillä ensi vuonna Hämeentien Hakaniementorin ja Helsinginkadun välisestä osuudesta aletaan rakentaa joukkoliikenneväylää.

Töölössä myllätään arvion mukaan vuonna 2020, jolloin Runeberginkadun Töölöntorin ja Mannerheimintien välinen osuus menee peruskorjaukseen.

Mechelininkadun tietyömaa osoittautui suunniteltua haastavammaksi, kun maaperästä löytyi työtä hidastavaa kalliota. Ronnie Holmberg / Yle

Myös työmiehet löysivät terassin

Favelan Niko Peltomaa kertoo, että keskellä tietyömaata sijaitseva terassi on herättänyt hilpeyttä. Kontrasti myllätyn kadun järeiden työkoneiden ja piskuisen terassin välillä on niin hupaisa, että moni on ostanut oluen ihan vaan saadakseen selfien persoonallisella anniskelualueella.

Jotkut myös sanovat, että haluavat tukea pitkään tietyöhelvetin keskellä sinnitellyttä ravintolan yritteliäisyyttä.

–Kyllä siinä aina silloin tällöin muutamat ihmiset istuvat, mutta eivät ne siinä kovin kauaa viihdy. Sen verran on pölyä ja meteliä ympärillä, Peltomaa kertoo.

Tarkoituksena on, että jos säät ja tietyöt sallivat, terassi kannetaan kadulle aina siinä vaiheessa kun työmiehet ovat lopettelemassa päivän hommiaan kuppilan avautuessa neljän aikaan.

Myös joitakin keltaliivisiä raskaan työn raatajia on nähty after work -tunnelmissa terassilla.

– Kyllähän heidänkin kannattaa vähän rentoutua tässä, sen verran iso urakka heilläkin, ravintoloitsija muistuttaa.