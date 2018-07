Vantaalla teiniraskauksista hävisi kolmannes ilmaisen ehkäisyn myötä – Lääkäri: "Toivon todella, että ihmisillä olisi halu tarkastella tätä asiaa"

Vantaa on jakanut ilmaisia ehkäisyvälineitä hyvällä tuloksella jo viiden vuoden ajan. Vantaalla naiset ovat saaneet ensimmäisen pitkäkestoisen ehkäisymenetelmän, kuten kierukan tai implantin, ilmaiseksi vuodesta 2013 lähtien.

Tämän vuoden maaliskuusta alkaen kaikille alle 20-vuotiaille naisille Vantaalla on tarjottu kokonaan ilmainen ehkäisy (siirryt toiseen palveluun), johon lasketaan mukaan myös lyhytaikaiset ehkäisyn menetelmät.

Ehkäisyvaihtoehtoja ovat ehkäisypillerit, -rengas tai -laastari ja pitkäaikaiset ehkäisimet sekä kondomit.

Vantaan kaupungin terveyskeskuslääkäri ja Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Frida Gyllenberg on tutkinut pitkävaikutteisten ehkäisymenetelmien ilmaisjakelun vaikutuksia kolmen vuoden ajan.

Hänen mukaansa abortit vähenevät, kun tarjotaan ilmaista ehkäisyä. Tämä pätee kuitenkin vain nuoriin, alle 25-vuotiaisiin ihmisiin.

Ilmainen ehkäisy vähensi abortteja jopa viidenneksellä

Vantaalla raskaudenkeskeytyksen määriä on tutkittu kolmen vuoden ajalta sen jälkeen, kun kaupunki alkoi tarjota ilmaisia kierukoita ja ehkäisyimplantteja ilmaiseksi. Vantaan lukuja verrattiin Espoon lukuihin, jossa ehkäisy ei ollut ilmaista.

Tulos oli selvä. Pitkävaikutteisten ehkäisymenetelmien käyttö nuorten keskuudessa lisääntyi ja abortit vähenivät laskutavasta riippuen 16–20 prosenttia, Gyllenberg kertoo.

Selkein vaikutus ehkäisyllä oli kaikkein nuorimpiin. Abortit vähenivät alle 20-vuotiailla jopa 36 prosenttia. 20–24-vuotiailla ne vähenivät 14 prosenttia. Aikuisilla vaikutukset eivät olleet merkittäviä.

Väitöstutkimusta aiheesta tehneen (siirryt toiseen palveluun) Gyllenbergin mukaan vaikuttaa siltä, että ilmainen ehkäisy vähentää abortteja. Mutta sitä, kuinka paljon aborttien väheneminen säästää kuntien kustannuksia, ei voi kuitenkaan täysin tarkasti arvioida.

Vantaalla pitkävaikutteisten menetelmien ilmaisjakelu ei aiheuttanut lisäkustannuksia alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä, ja alle 20-vuotiailla ilmaisjakelu toi säästöjä, Gyllenberg sanoo.

Taloudelliset hyödyt riippuvat kunnan koosta ja ongelman laajuudesta. "Vantaan malli" toimii esimerkkinä, mutta kaikkia hyötyjä ei välttämättä voi yksi yhteen monistaa, Gyllenberg sanoo.

"Julmaa puhua vain rahasta" – kyse myös inhimillisistä seikoista

Frida Gyllenbergin mukaan aborttien kohdalla on kuitenkin julmaa puhua vain rahasta, sillä kyse on myös inhimillisistä seikoista. Abortin vähentämisellä voidaan poistaa inhimillistä kärsimystä, hän sanoo.

– Tässä tutkimuksessa vertailtiin vain niin sanottuja suoria kustannuksia, eli ehkäisymenetemän hintaa ja abortin hintaa. Raskaudenkeskeytykseen liittyy kuitenkin paljon muitakin kuluja ja rasitteita joita ei voida rahassa mitata, Gyllenberg sanoo.

Samaan hengenvetoon hän huomauttaa, että abortti on myös naisen oikeus.

– Raskaudenkeskeytys ei ole aina huono asia, sillä naisilla on oltava oikeus aborttiin, Gyllenberg tarkentaa.

Hänen mukaansa on tärkeää taata se, että kaikilla naisilla oikeus ehkäistä raskaus huolimatta siitä, paljonko löytyy rahaa lompakosta.

– Ehkäisy ei ikinä saisi olla rahasta kiinni, se on tasa-arvokysymys. Meidän tavoitteemme on, että kukaan ei tulisi ei-toivotusti raskaaksi.

Vantaan malli yllätti jopa lääkärin – "Tätä kannattaisi kokeilla myös muualla"

Gyllenberg kertoo, että maaliskuussa alkanut projekti, jossa alle 20-vuotiaat saavat kaiken ehkäisyn ilmaiseksi, on lähtenyt erittäin hyvin käyntiin.

Hän kertoo lääkärinä ja tutkijana jopa yllättyneensä siitä, että Suomeen jo ennestään mataliin aborttimääriin pystyttiin vaikuttamaan ehkäisyllä näinkin paljon. Gyllenberg uskoo, että monissa kunnissa voisi saada vastaavia tuloksia aikaan.

– Ajatus on se, että kaikkia abortteja ei voi poistaa, mutta ei-toivottujen raskauksien määriä voi kyllä vielä laskea.

Gyllenberg pitää Vantaalla saatuja tutkimustuloksia rohkaisevina. Tästä toimii esimerkkinä se, että Vantaan malli on herättänyt kiinnostusta myös Yhdysvalloissa (siirryt toiseen palveluun), joissa abortteja tehdään paljon enemmän ja ongelma on isompi.

Hänen mukaansa aborttien lasku olisi voinut olla vielä rajumpaa ja tutkimuksen tulokset vielä suurempia, mikäli tutkimus olisi toteutettu jossakin muualla kuin Suomessa, jossa korjattavaa on varsin vähän, noin 9 000 aborttia vuodessa.

– Toivon todella, että ihmisillä ja erityisesti päättäjillä on halu tarkastella tätä asiaa ja saamiamme positiivisia tuloksia, Gyllenberg sanoo.

Tutkimukseen "Long-Acting Reversible Contraception Free of Charge, Method Initiation, and Abortion Rates in Finland" pääsee tutustumaan kokonaisuudessaan American Journal of Public Health -julkaisun nettisivuilla (siirryt toiseen palveluun).

