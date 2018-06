Pieni sulake aiheutti ison vahingon – Kuuluisan hevipitäjän pääjärvi sai syliinsä kunnan puhdistamattomat jätevedet

Lemillä Etelä-Karjalassa on tapahtunut jätevesivuoto aivan kunnan keskustassa sijaitsevaan Lahnajärveen. Suntianlahden jätevedenpumppaamolta on vuotanut yli jätevettä sen jälkeen, kun pumppauslaitteisto oli sammunut sulakkeen palamisen vuoksi.

Tieto jätevesivuodosta saatiin vasta paikallisen asukkaan ilmoitettua asiasta. Vuodon laajuudesta tai ajankohdasta ei ole vielä tarkkaa tietoa.

– Ihan tarkkaan ei tiedetä milloin se on tapahtunut tai kuinka suuri vuoto on ollut, koska meillä ei ole automaattista järjestelmää, joka ilmoittaisi, kun sinne tulee vika, Lemin kunnanjohtaja Jussi Stoor kertoo.

Lemin kunnan äskettäin eläkkeelle jääneen teknisen johtaja Markku Immosen mukaan pumppauslaitoksella on järjestelmä, jonka pitäisi ilmoittaa automaattisesti, jos pumppaus keskeytyy. Varoitusjärjestelmän toiminnassa on kuitenkin ollut ongelmia ja sitä ollaan uusimassa.

Tieto jätevesivuodosta tuli juhannuksen jälkeen. Lemiltä jätevettä pumpataan reilun kahdenkymmenen kilometrin päähän Lappeenrannan jätevedenpuhdistamolle.

Suntianlahden alueella ei saa uida, eikä uittaa koiria. Saimaan vesientutkimuskeskus ottaa tänään vedestä näytteitä, jonka jälkeen asiasta tiedotetaan lisää.

Lappeenrannan naapurikunta Lemi on runsaan 3 000 asukkaan kunta. Se on tullut kuuluisaksi siitä, että kunnassa on asukaslukuun nähden eniten metallibändejä Suomessa. Kunta nimettiinkin viikko sitten Suomen metallipääkaupungiksi (siirryt toiseen palveluun).

Lemiltä on kotoisin esimerkiksi hevibändi Stam1na.