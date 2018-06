Istutko sinäkin kesäyön nenä kiinni Netflixissä? Lomakausi kiihottaa sarja-ahmijoita

Suosikkiohjelma on kuin koukuttava pokkari, joka seuraa takataskussa mukana mökkioloja myöten.

Kellohan on vasta 23! Pitäisikö vetää pari jaksoa HasBeenia tai loppuun se Kolmetoista syytä toinen kausi?

Keskikesällä suoratoisto- eli on demand -palveluita katsotaan hanakasti puhelimilta ja tableteilta. Niitä kun on kaikilla ja kaikkialla.

Käyttäjät liikkuvat ulkona, vapaina aikatauluista ja ehkä reissussa.

Ohjelmien katselu nimenomaan aloitetaan herkimmin vimpaimella, joka mahtuu käteen.

Iso tv-ruutu pitää toki pintansa: esimerkiksi Netflix on kertonut (siirryt toiseen palveluun) sen katselusta 70 prosenttia tapahtuvan televisiosta. Toisaalta mobiilikäyttö ei katso ikää – Elisa Viihteen yli viisikymppisistä käyttäjistä enää puolet käyttää pelkkää tv-ruutua.

Valoisat illat vaikuttavat myös kesän suoratoistotapoihin, sillä väki valvoo myöhään. Esimerkiksi C More -palvelun ohjelmia katsellaan keskiyön ja aamukolmen välissä kymmeniä prosentteja enemmän kesällä kuin muuhun aikaan vuodessa.

Elokuussa, kun koulut alkavat ja suomalaiset palaavat lomakauden jälkeen arkeen, myöhäiskatselun määrä putoaa selvästi.

Ahmija ei katso genreä

Kokonaisten sarjojen katsominen lyhyessä ajassa yleistyy video on demand -palveluissa koko ajan. Nuorille katsojille se on kiinnostavin tapa kuluttaa ohjelmia, ohjelmapäällikkö Cilla Lönnqvist Yle Areenasta arvioi.

– Nuoret käyttävät sarjoja kuin yöpöydällä tai laukussa pidettävää kirjaa. Aina, kun on sopiva hetki, vaikka vain kymmenen minuuttia, valittua teosta katsotaan eteenpäin. Joskus lyhyt pätkä, joskus puoli tuotantokautta. Ja yöpöydällä voi olla kesken useita kirjoja.

Ahmimiskatselu yhdistetään mediassa helposti korkealaatuiseksi miellettyjen draamojen pidäkkeettömään, arvostavaan, kuluttamiseen – mutta asiantuntijoiden mukaan "bingettäminen" ei ole lajityyppeihin sidottua.

Ahmittavaksi kelpaavat yhtä lailla komediasarjat ja esimerkiksi ökyrikkaita seuraava reality Atlantin takaa.

Hanna Lumme / Yle

Eräs ohjelmakategoria ei sentään itse valittuun katsomishetkeen tunnu istuvan: uutis- ja ajankohtaisohjelmat. Niitä katsojat suosivat livenä. Eivätkä videopalvelut edes pystyisi tarjoamaan näistä lajeista "koko kautta kerralla".

Urheilun ystävätkin suosivat suoran lähetyksen tuntua, vaikka kohokohdille riittää katsojia myös itse valittuna hetkenä.

Fear of missing out

All you can eat!

Tai katso niin paljon kuin jaksat. Netti-tv-palveluiden valikoima on kuin runsas buffetpöytä. Paljous hurmaa, mutta kokemuksia haaliessa katsojan voi vallata myös paitsijäämisen pelko, FoMO.

Ainakin Yhdysvalloista tunnetaan esimerkkejä (siirryt toiseen palveluun), joissa nuoret ovat katsoneet pakonomaisella kiireellä suuria määriä suosikkisarjan jaksoja pysyäkseen kärryillä kaveripiirinsä puheenaiheissa.

Sarjojen suurkulutus voi saada saman kielteisen leiman myös vanhempien kohdalla. The Crown- tai Westworld -maratonin viettäminen kotisohvalla saattaa keski-ikäisestä tuntua salaiselta paheelta.

Häpeä on turhaa. Suurkuluttamistahan nykytelevisiot juuri tarjoavat.

Mummot ja taunotkin kohti poimittuja pätkiä

Toki ikäerot näkyvät palveluiden valinnassa. Areena ja Katsomo ovat vielä jotakuinkin yhtä suosittuja yli ja alle 45-vuotiaiden keskuudessa.

Sen sijaan esimerkiksi Netflix tavoitti, keväällä, nuoremmista suomalaisista 44 prosenttia mutta vanhemmasta katsojakunnasta vain 11 prosenttia. HBO Nordicin kohdalla luvut olivat 8 prosenttia nuoremmista ja 2 prosenttia vanhemmista katsojista.

Suoratoistojen käyttäjäkunta ulottuu kuitenkin pian mummoihin saakka, uskoo C Morea Suomessa tarjoavan MTV:n kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Johannes Leppänen.

– Seniorit pitävät lineaarista televisiota pystyssä kauan, mutta suoratoistojen katselu hiipii myös monen iäkkään arkeen.

Norjalaisnuorista kertova Skam osoitti pari vuotta sitten, että sama tuote voi kerätä ruutujen ääreen sekä teinit että taunot. Lyhyet jaksot kutsuivat ahmimaan. Ja kutsuvat yhä.

Pelkästään Suomessa ohjelman osia on käynnistetty miltei 20 miljoonaa kertaa. Ja toisten "yöpöydällä" Skam viihtyy edelleen.

Juttua varten on haastateltu lisäksi Elisa Viihteen sisältöliiketoiminnasta vastaavaa johtajaa Ani Korpelaa ja käytetty lähteenä Ylen ja Taloustutkimuksen tekemää KMK-tutkimusta.

