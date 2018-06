Jättimäiseen lasitaideteokseen livahti outoja virheitä – mustien kehysten ilmestymistä sairaalan seinään selvitetään

Perhetalon seinään rakentuvasta taideteoksesta on löytynyt virheitä. Mustia kehyksiä näkyy oikeanpuolimmaisessa teoksessa. Tilannetta tutkivat projektinjohtaja Janne Kaltiainen ja taiteilija Lauri Nykopp.

Perhetalon seinään rakentuvasta taideteoksesta on löytynyt virheitä. Mustia kehyksiä näkyy oikeanpuolimmaisessa teoksessa. Tilannetta tutkivat projektinjohtaja Janne Kaltiainen ja taiteilija Lauri Nykopp. Pirjo Syväoja

MikkeliOsa Mikkelin keskussairaalan Perhetalon seinään kiinnitettävästä lasitaideteoksesta menee uusiksi. Osassa seinään jo paikoilleen asetetuista levyistä huomattiin ylimääräisiä tummia kehyksiä.

Esper-hankkeen projektinjohtaja Janne Kaltiainen kertoo, että asiasta on keskusteltu taiteilija Lauri Nykoppin ja muiden asianosaisten kanssa, ja tarkoituksena on painattaa uudet lasilevyt vääränlaisten levyjen tilalle mahdollisimman pian. Taiteilija kävi keskiviikkona paikan päällä tutkimassa teosta.

– Selvittelemme, miksi ja missä vaiheessa näitä virheitä on tullut. On esimerkiksi mahdollista, että painatukseen lähteneet tiedostot ovat olleet viallisia tai painatuksessa on tapahtunut jotain, pohtii Kaltiainen.

Rakentaminen etenee aikataulussaan

Lasilevyjen vaihtaminen ei Kaltiaisen arvion mukaan venytä kokonaishankkeen aikataulua.

– Kustannuksista ei vielä ole tietoa, ja ehdottomasti toteutamme taideteoksen sellaisena kuin se on ollut tarkoituskin toteuttaa, sanoo Kaltiainen.

Osa lasitaideteoksen ruuduista joudutaan vaihtamaan. Lasilevyihin on tullut niihin kuulumattomia mustia kehyksiä. Henrietta Nyberg / Yle

Rakenteilla olevaan Perhetaloon tehdään lasiseinä, joka tulee puurunkoisen pellitetyn ulkoseinän etupuolelle, noin 30 sentin etäisyydelle. Lasipinta-alaa seiniin tulee yhteensä yli 2200 neliömetriä.

Taideteos on syntynyt tulostamalla se lasilevyille digitaalisesti, minkä jälkeen väri on kiinnitetty kuumentamalla lasi 600 asteeseen. Julkisivuteoksen nimi on Koivupuisto.

Porrassalmenkadun ja Pirttiniemenkadun kulmaukseen rakennettava Perhetalo maksaa 25 miljoonaa euroa. Julkisivuun on käytettävissä vajaa prosentti kokonaispotista.