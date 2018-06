Mielenterveys unohdettiin sotesta, väittää Psykologiliitto – "hyvin pitkälle sivuutettu täysin"

Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola kertoi Radio Suomen Päivän haastattelussa keskiviikkona, että psykologeja on kuultu sote-uudistuksen aikana vähän.

Mielenterveyspalveluiden toteuttaminen on sivuutettu sote-uudistuksessa lähes kokonaan, väittää Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola.

– Kun tullaan konkreettisiin suunnitelmiin eli mitä sote-keskukset tekevät ja mitä palveluita tarjoavat, on lueteltu paljon mielenterveyteen ja psyykkiseen terveyteen liittyviä tehtäviä, mutta siellä ei ole ammattiosaamista näiden tehtävien tekemistä varten eli hyvin pitkälle mielenterveys on sivuutettu täysin, Ahtola sanoi Radio Suomen Päivän haastattelussa keskiviikkona.

Ahtolan mukaan psykologeja on kuultu sote-uudistuksen aikana vähän. Sattumalta käsiin oli tullut sote-keskusten palvelumalliasiakirja, joka oli lausunnolla.

– Mutta meille sitä ei ollut tullut lausunnolle, saati sitten että olisimme olleet valmistelussa mukana.

Toiveissa apu keholle ja mielelle

Sote-keskuksia ollaan rakentamassa lääkärien ja hoitajien osaamisen varaan. Ahtolan mukaan se on varsin kapea tarjonta. Syy siihen, miksi psykologeja ei ole sote-uudistuksessa juuri kuultu, saattaa johtua suhtautumisesta mielenterveysongelmiin.

– Kyllä ajattelen että yksi syy tässä taustalla on se, että näihin asioihin on kuitenkin lopulta vähän vaikea suhtautua, vaikka eteenpäin on menty ja julkisuudessa monet kertovat mielenterveysongelmistaan ja niistä selviytymiseen, Ahtola arvioi Radio Suomen Päivässä.

Psykologiliiton puheenjohtaja Annarilla Ahtola. Yle

Psykologiliiton mielestä sote-uudistuksessa tärkeää olisi se, että jatkossa kansalaisella olisi mielen ja kehon asioissa yhtäläinen mahdollisuus saada apua ja hoitoa.

Konkreettisesti sote-keskuksessa tulee olla psykologin vastaanotto, johon kansalaisen on yhtä helppo tai vaikea päästä kuin lääkärillekin. Annarilla Ahtola, puheenjohtaja, Psykologiliitto

– Konkreettisesti sote-keskuksessa tulee olla psykologin vastaanotto, johon kansalaisen on yhtä helppo tai vaikea päästä kuin lääkärillekin, tietysti mielellään helppo, Ahtola toivoo.

– Toinen tärkeä puoli tässä on tietenkin se, että tarvitaan psykologin ammattitaito moniammatilliseen yhteistyöhön eli ei ihmistä tarvitse välttämättä lähettää psykologille, vaan lääkäri ja hoitaja voisivat keskustella potilaan tilanteesta psykologin kanssa.