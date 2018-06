Miksi lemmikkikani ei säiky kuten villi veljensä? Kesyttäminen näkyy kanin aivoissa

Luonnossa vastaan tuleva kaniini vilistää välittömästi ihmistä karkuun, mutta lemmikkikanien omistajat tietävät, että kotikanit jäävät odottelemaan syötävää tai voivat jopa köllötellä mielikseen ihmisen sylissä. Kansainvälinen tutkimus osoitti, ettei kesyyntymisessä ole kyse vain tottumuksesta, vaan ero näkyy myös aivoissa.

Kaniini on monille muille elämille ruokaa, joten voimakas pakoreaktio on mitä järkevin. Turvallisissa oloissa elelevältä kesykanilta se on kadonnut – tai kuten Charles Darwin kirjoitti evoluutiotutkimuksen perusteoksessa Lajien synty: "Harvoja eläimiä on niin vaikea kesyttää kuin villikaniinin poikasia, ja harvat eläimet ovat niin kesyjä kuin kotikanien poikaset."

Uppsalan yliopiston (siirryt toiseen palveluun) johtama tutkimus todistaa samaa. Lemmikki- ja villien kanien aivoista tehtiin tarkka magneettikuvaus ja havaittiin selviä eroja alueilla, jotka kontrolloivat pelkoa ja sen aiheuttamaa pakenemista.

Pelottomalla on pienemmät aivot

Tutkijat olivat jo aiemmin todenneet eroja geeneissä, jotka ovat tärkeitä kaniinien aivojen kehittymiselle. Uudessa tutkimuksessa selvitettiin, miten nämä geenien eroavaisuudet näkyvät aivojen anatomiassa.

Tutkijat kasvattivat kahdeksan villiä ja kahdeksan kesyä kaniinia samanlaisissa olosuhteissa, jotta ympäristövaikutuksen erot olisivat mahdollisimman pienet. Aivokuvien analysoijat eivät tienneet, kumpaan ryhmään kukin kani kuului.

Tutkimuksessa havaittiin ensimmäiseksi, että kesyillä kaneilla on ruumiinsa kokoon verrattuina pienemmät aivot kuin villikaneilla.

Toisekseen myös mantelitumake oli kymmenyksen pienempi, mutta mediaalinen etuotsalohko puolestaan saman verran suurempi. Kesykaneilla oli lisäksi valkoisessa aineessa selvästi vähemmän myelinaatiota kuin villeillä sukulaisillaan.

Aivojen tehtävänjaossa mantelitumake havaitsee vaaran, mediaalinen etuotsalohko kontrolloi pelkoa ja aggressiota ja myelinaatio nopeuttaa signaalien kulkua.

Kaikki nämä erot sopivat hyvin yksiin sen kanssa, että kesykani on villikania pelottomampi ja hitaampi reagoimaan, eikä se sen vuoksi pakene yhtä herkästi, tutkijat sanovat.

Villikani painelee karkuun floridalaisen Ponte Vedra Beachin golfkentältä, kun pelaajat lähestyvät. Erik S. Lesser / EPA

Kaniko olisi kala? Brittiläinen tutkimus (siirryt toiseen palveluun) kumosi aiemmin tänä vuonna selityksen, jonka mukaan kaniini kesytettiin, koska katolinen kirkko oli määritellyt sen kalan kaltaiseksi. Vakiintuneen käsityksen mukaan paavi Gregorius oli noin vuonna 600 päättänyt, että kaniinin sikiöt eivät olleet lihaa. Niinpä niitä sopi syödä paaston aikana, jolloin kala oli sallIttua mutta liha ei. Oxfordin yliopiston tutkimusta johtanut evoluutiobiologi Greger Larson kertoi siteeranneensa itsekin tätä väitettä huoletta. Kun hänen tutkijaryhmänsä halusi vain varmistaa asian Vatikaanin arkistosta, mitään ei löytynytkään. Myöskään arkeologiset ja geneettiset todisteet eivät tue väitettä, että munkit olisivat täsmäkesyttäneet kaniinin paastoruoaksi. Tutkijat ovatkin nyt sitä mieltä, että tarkkaa aikaa on mahdoton määrittää, koska kesyttäminen tapahtui vähä vähältä siellä täällä. Larsonin mukaan legendan pohjalla lienee nimien sekaannus: paavi Gregorius sekoitettiin aikalaiseensa Toursin Pyhään Gregoriukseen, historioitsijaan, joka tuli maininneeksi ihmisten syövän kaneja paaston aikana. Kalojen kaltaisiksi hänkään ei niitä kuitenkaan väittänyt.

Uraauurtavaa aivotutkimusta

Kesykanin aivojen evoluutio on ihmisen tekoa. Ihminen valitsi seurakseen sukupolvi sukupolvelta ne kanit, jotka olivat luonnostaan kesyimpiä, joten ne pääsivät siirtämään geenejään seuraavalle polvelle.

Minkään kesyn eläimen ja sen villin alkumuodon aivojen eroja ei ole koskaan tutkittu yhtä tarkasti, kertoo eläingenetiikan professori Leif Andersson. Työhön ryhdyttiin ilman mitään käsitystä siitä, löytyisikö eroja ylipäätään tai olisivatko ne niin pieniä, etteivät ne näkyisi tarkassakaan magneettikuvassa, Andersson sanoo.

Hänen mukaansa tulokset eivät kerro vain kesyttämisen vaikutuksista, vaan lisäävät perustavanlaatuista tietoa siitä, miten muutos aivojen anatomiassa voi vaikuttaa pelkoreaktion kaltaisiin monimutkaisiin toimintoihin.

Tutkimus on vapaasti luettavissa tiedelehti PNAS (siirryt toiseen palveluun):n verkkosivulta.