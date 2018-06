Niskaset Vuokatin Aateli Racen voittajiksi

Perinteisen talviurheilijoiden kesäkisan voittajiksi nousivat nykyisin Puijon Hiihtoseuraa edustava Iivo Niskanen miesten sarjassa ja Vieremän Koitossa hiihtävä Kerttu Niskanen naisten sarjassa. Vuodesta 2005 asti järjestetty kisa käytiin tiistaina ja keskiviikkona Vuokatin ympäristössä Sotkamossa.

– Kiva oli osallistua ja nauttia voitosta ensimmäistä kertaa täällä. Kaiken kaikkiaan tämä kisa tekee hyvää tulevia viikkoja ajatellen, Kerttu Niskanen kommentoi.

Tuore mitalisti myöntää, että kisa tuntui raskaalta.

– Kyllä se sillä tavalla kropassa tuntui. Minulla meni aamun juoksu jäseniin, kun en ollut kovempaa treeniä tehnyt juoksemalla, joten tuntui että oli jo hiihtoon lähtiessä pienillä hapoilla. Hiihdin kuitenkin niin, että se riitti voittoon.

Nyt Kerttu siirtää katseen kohti tulevia isoja kisoja.

– Kova tavoite on taas MM-kisoissa. Vielä ei ole kunnon huipputalvea tullut, ja edelleen haave on, että Seefeldin jälkeen on mitali kaulassa.

Kerttu Niskasen tulevan talven tavoite on MM-mitali.

Iivo Niskanen ei ollut vielä maaliin tullessaan kuullut siskonsa Kertun voitosta.

– Aijaa, se voitti kans? Sehän kuulostaa hyvältä. On käytävä Kertun luona katsomassa, olisiko hän jotain tarjottavaa taikonut. Voi kyllä olla varmempi, että käyn itse kaupan kautta, niin ei jää sattuman varaan.

Iivo Niskasen mukaan kolme aiempaa voittoa Aateli Race -kisassa eivät laimenna tämä vuoden fiilistä.

– Kyllähän aina on keskimääräistä kivempi voittaa. Vielä en ole liian väsynyt kilpaillakseni tällä tasolla. Kiva mitata kuntoa kavereihin verrattuna.

Iivo Niskanen kertoo pyrkineensä harjoittelemaan enemmän kuin aiemmin ja tavoitteena on, että talvella kunto on parhaimmillaan.

Naisten sarjan hopealle ja pronssille sijoittuivat nuoret hiihtäjät Anna-Kaisa Saari Oulun Hiihtoseurasta ja Vilma Nissinen Vuokatin Ski Team Kainuusta. Miesten sarjan hopeaa otti Jämin Jänteen Risto-Matti Hakola ja pronssia Imatran urheilijoiden Lari Lehtonen. Niskaset olivat jo tiistain prologin jälkeen kisan kärjessä.

Kisa alkoi tiistaina 1,6 kilometrin rullahiihdolla, jonka jälkeen kilpailut jatkuivat keskiviikkona naisten 3 kilometrin maastojuoksulla ja 10 kilometrin rullahiihdolla. Miesten kilpailumatkat olivat maastojuoksussa 4,5 kilometriä ja rullahiihdossa 15 kilometriä.

Voittajat kruunattiin keskiviikkona Vuokatinvaaran huipulla, jonne kilpailun toinen rullahiihto-osuus päättyi. Mukana oli maastohiihdon ja ampumahiihdon suomalaisia huippuja sekä yhdistetyn ja hiihtosuunnistuksen urheilijoita.

Aateli Race mittaa perinteisesti talvilajien yksilöurheilijoiden kuntoa keskellä kesän kuntokautta. Vuokatissa leireilee tällä hetkellä hiihtolajien urheilijoita A-maajoukkueesta nuorisomaajoukkueisiin.

Tapahtuman yhteydessä järjestetään myös kaksi huippu-urheilun seminaaria. Seminaareissa esiintyy kansainvälisen tason valmentajia ja yliopistotason tutkijoita.