Kuivuus on jo tuhonnut tämän kesän heinäsatoa: "Joku voi joutua jopa luopumaan hevosistaan"

Heinäntuottajien mukaan heinäsato on Satakunnassa jäämässä puoleen ja Varsinais-Suomessa vain kolmannekseen siitä, mitä se normaalisti on. Tilanteesta on huolissaan myös porilainen ravitallin pitäjä.