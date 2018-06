Perinteinen punkkisyyni on yhä paras tapa torjua borrelioosia – "Lapsilla varsinkin hiusten alue on syytä tarkistaa usein"

Tästä on kyse Borrelioosin oireet alkavat 3–30 vuorokauden kuluttua puutiaisen puremasta. Noin puolella tartunnan saaneista pureman alueelle kehittyy punoittava ihottuma. Myös flunssan kaltaisia yleisoireita voi esiintyä. Hoitamattomana tartunta saattaa johtaa myöhäisborrelioosiin, johon voi kuulua monenlaisia oireita ihossa, hermostossa, nivelissä tai sydämessä. (Lähde THL)

Puutiaisaivotulehdustartunnan saaneista suurin osa on oireettomia. Osalla kehittyy 4–28 vuorokauden kuluttua puremasta kuumeilua, lihaskipuja ja sairauden tunnetta. Heistä noin 20–30 prosenttia saa viikon kuumeettoman vaiheen jälkeen aivotulehduksen, johon voi liittyä mm. kuumetta, päänsärkyä, niskajäykkyyttä, silmien valonarkuutta, pahoinvointia ja muita hermostoperäisiä oireita. (Lähde THL)

Suomessa puutiaiset eli punkit levittävät kahta tautia: borrelioosia ja puutiaisaivotulehdusta (TBE). Puutiaisaivotulehdusta voidaan torjua TBE-rokotteella, mutta bakteerin aiheuttamaa borrelioosia vastaan ei ole rokotetta.

Oikoakseen vääriä käsityksiä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL halunnut muistuttaa, että niin sanottu punkkirokote ei suojaa punkin puremalta eikä borrelioosilta.

– Borrelioosia voidaan ehkäistä vain elintavoilla eli estämällä punkin kiinnittyminen iholle, toteaa ylilääkäri Marko Rahkonen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten infektioiden torjuntayksiköstä.

Punkki voidaan poistaa iholta punkkipihdeillä. Ismo Pekkarinen / AOP

Punkkitarkastus vähintään kerran päivässä

Perinteinen punkkitarkastus ei auta puutiaisaivotulehduksen ehkäisyssä, sillä TBE-virus tarttuu jo muutamassa minuutissa, mutta se on hyvä keino torjua borrelioosia. Kun iholle kiinnittyneen punkin havaitsee ja poistaa nopeasti, sairastumisen riski borrelioosiin on hyvin pieni.

– Siksi, jos liikkuu punkkialueilla, on punkkitarkastus syytä tehdään vähintään kerran päivässä, toteaa ylilääkäri Rahkonen.

Vaarassa ovat paljon luonnossa liikkuvat ja myös lapset, jotka mielellään peuhaavat maassa. Aluskasvillisuuden seassa viihtyvä punkki etsii verenimijänä ihmisestä ohutta ihoa ja hakeutuu siksi mielellään taipeisiin ja karvaisille ihoalueille.

Ylilääkäri Rahkosen mukaan tämä on juuri yksi borrelioosiin liittyvä sudenkuoppa. Karvaisilta alueilta punkkeja ja myös mahdollisen infektion paljastavaa rengasihottumaa on vaikea havaita.

– Pitää muistaa syynätä huolellisesti taipeet ja karvaiset alueet ja lapsilla varsinkin hiusten alue on syytä tarkistaa usein.

Punkki irti nopeasti

Jos löytää ihoon kiinnittyneen punkin, on se syytä poistaa välittömästi.

Punkki suositellaan poistamaan joko pinseteillä tai punkkipihdeillä tarttumalla siihen kiinni mahdollisimman läheltä ihoa. Punkki vedetään suoraan pois kiertämättä sitä ja haava puhdistetaan desinfiointiaineella.

Ylilääkäri Rahkosen mukaan puremakohtaa voi jäädä seuraamaan kaikessa rauhassa, jos tietää, että punkki ei ole ollut kiinnittyneenä muutamia tunteja pitempään.

– Jos puremakohdassa sitten ilmenee rengasihottuma, on syytä hakeutua hoidettavaksi. Kun borrelioosi todetaan alkuvaiheessa, pystytään se hoitamaan kahden-kolmen viikon antibioottikuurilla.

Punkit herättävät paljon huolta. Infektiolääkäri Marko Rahkonen vastasi yleisön kysymyksiin Yle Kokkolan studiossa. Ari Vihanta / Kokkola

Hysteriaan ei ole aihetta

On arvioitu, että joka 50. punkin purema johtaa infektioon. Marko Rahkosen mukaan valtaosa borrelioosi-tartunnan saaneista hakeutuu hoitoon taudin varhaisessa vaiheessa.

– Esimerkiksi täällä Kokkolan alueella, jossa infektioita on ollut jo vuosikymmenien ajan, terveydenhuollon henkilöstöllä on hyvät valmiudet tehdä riskiarvioita silloin kun tartuntaa epäillään. Arvioon vaikuttaa se, kuinka pitkään punkki on ollut kiinni ja miltä puremakohta näyttää.

Punkinpuremaa on alettu hoitaa yhä useammin antibiooteilla, vaikka borrelioosista ei olisi oireita

Varhaisvaiheessa havaittu ja hoidettu borrelioosi paranee hyvin. Jos tartuntaa ei havaita ajoissa, voi tauti aiheuttaa pysyviä vaurioita esimerkiksi niveliin.

Ylilääkäri Marko Rahkonen oli keskiviikkona 27.6. Yle Kokkolan studiossa vastaamassa yleisön kysymyksiin punkeista ja borrelioosista käydyssä radiokeskustelussa.