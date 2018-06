Etelä-Sudanin sisällissodassa solmittiin "pysyvä" tulitauko – sota jatkunut jo viisi vuotta

Maailman nuorimmassa valtiossa on sodittu lähes koko sen itsenäisyyden ajan.

Etelä-Sudanin sisällissodan osapuolet ovat sopineet "pysyvästä" tulitauosta, jonka on määrä alkaa kolmen vuorokauden kuluessa. Asiasta kertoo Sudanin ulkoministeri Al-Dierdiry Ahmed.

Ahmedin mukaan Etelä-Sudanin presidentti Salva Kiir ja kapinajohtaja Riek Machar allekirjoittivat sopimuksen tulitauosta Sudanin pääkaupungissa Khartumissa. Paikalla oli myös Sudanin presidentti Omar al-Bashir.

Vuonna 2011 itsenäistyneessä Etelä-Sudanissa on käyty sisällissotaa jo viisi vuotta. Sodassa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä, ja noin neljä miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Etelä-Sudanissa on sovittu tulitaukosopimuksia aiemminkin, mutta ne eivät ole pitäneet. YK:n turvallisuusneuvosto on uhannut talouspakotteilla, jos osapuolet eivät pääse sopimukseen kesäkuun loppuun mennessä.

Vielä viime viikolla rauhanneuvotteluja käytiin Etiopiassa. Siellä neuvottelut kuitenkin kaatuivat, ja ne siirrettiin Sudaniin.

