Suviseura-alueella varaudutaan vesisateisiin: murskeella ja puuhakkeella yritetään pitää pelto ehjänä jopa 75 000 ihmisen jalkojen alla

Vanhoillislestadiolaisten suviseurat järjestetään tänä vuonna Äänekoskella Keski-Suomessa 27.6.–2.7. Ilmatieteen laitos (siirryt toiseen palveluun) on antanut maakuntaan sadevaroituksen torstain ja perjantain välisestä yöstä perjantai-iltaan saakka. Vettä voi kertyä maan keskiosassa 20–40 millimetriä.

Liimattalan kylässä sijaitsevalle peltoaukealle odotetaan jopa 75 000 ihmistä. Ihmismäärän ja ennustetun kovan sateen vuoksi alueella on varauduttu siihen, että kentän pinta voi antaa periksi. Näin kävi esimerkiksi vuonna 2015 Vaasassa (siirryt toiseen palveluun) (Kaleva), missä Suviseurojen alussa vettä satoi niin paljon, että saapuneita autoja jouduttiin vetämään pahimpien paikkojen yli traktoreilla.

– Meillä on puuhaketta, jota ajetaan pääasiassa kävelyteille. Noin kilometrin päässä alueesta on isoja läjiä mursketta, jota ajetaan tarvittaviin kohtiin, ja lisäksi kalustoa on varattu. Pystymme siis vahvistamaan kenttää niistä kohdista, joissa se on tarpeen, sanoo kenttätoimikunnan puheenjohtaja Ismo Permikangas.

Permikangas toteaa pellon olevan sellainen, että jos vettä tulee runsaasti, niin pinta antaa vähän periksi.

– Joka tapauksessa pinta liukastuu ennen kuin vesi lähtee imeytymään. Mutta maaperä on tosi kuiva, joten niin sanottu kuivavara on tosi hyvä.

Se, että koko pelto muuttuisi savivelliksi, ei ole todennäköistä. Permikangas kuitenkin huomauttaa, että joiltain osin näin tulee kuitenkin käymään.

– Jos sääennuste näyttää vielä perjantaina siltä, että sadetta saadaan, niin ennakoidusti vahvistetaan kenttää. Pyrimme siihen, ettei se pinta ehtisi mennä rikki.

Alueella on oma paloasema, jossa on myös varauduttu siihen, että taivaalta tulee vettä.

Muuhunkin on varauduttu

Pelkästään sateeseen Suviseuroissa ei ole varauduttu, vaan myös siihen, että liikenne ruuhkautuu ja viestintäyhteydet tökkivät.

Liikenteen osalta Suviseurat tiedotti jo aiemmin tällä viikolla, että ruuhkiin on syytä varautua erityisesti Jyväskylässä Rantaväylällä, Nelostiellä Äänekosken tietyöalueella ja Konginkankaan pohjoisen liittymän kohdalla.

Jotta matkapuhelin- ja dataverkot eivät ylikuormittuisi, ihmisiä on ohjeistettu välttämään matkapuhelimen tarpeetonta käyttöä ja etenkin paljon verkkoa kuormittavien videoiden lataamista ja lähettämistä. Suviseura-toimituksen vuoropäällikkö Jenni Isopahkala kertoo lisäksi, että alueella on käytössä viestiliikenteessä maksimikapasiteetti.

Suviseurat on laajasti esillä sosiaalisessa mediassa ja tänä vuonna myös ensimmäistä kertaa YouTubessa. Somea käytetään esimerkiksi sanoman välittämiseen, tiedottamiseen sekä palautteen antamiseen. Suviseuroilla on myös omat verkkosivut ja mobiilisovellus.