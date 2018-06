Miehen epäillään myrkyttäneen työkavereidensa eväitä Saksassa – tutkinnan kohteena ainakin 21 äkillistä kuolemantapausta

Uskallatko säilyttää eväitäsi työpaikan yhteisessä taukotilassa? Luoteissaksalaisessa Schloss Holte-Stukenbrockissa moni saattaa vastata kysymykseen kielteisesti.

Toukokuussa poliisi pidätti paikallisen 56-vuotiaan miehen, jota epäiltiin alun perin yhden kollegan murhayrityksestä.

Esitutkinnassa mahdollisia murhatapauksia on kuitenkin paljastunut enemmän. Tänään poliisi ilmoitti tutkivansa myös 21 aikaisempaa kuolemantapausta saman yrityksen piirissä.

Tutkinta alkoi, kun työkaluja valmistavan yrityksen työntekijä oli huomannut eväsleivässään epäilyttävää ainetta, josta hän ilmoitti esimiehilleen ja poliisille.

Ilmoituksen jälkeen työntekijöiden taukotilaan asennettiin valvontakamera, joka tallensi toukokuussa seuraavan myrkytysyrityksen. Valvontakameran videossa näkyi, kuinka epäilty mies oli sirotellut jonkinlaista jauhetta uhrin lounaaseen työpaikan taukohuoneessa.

Tutkimuksissa selvisi, että jauhe sisälsi raskasmetallia, joka olisi johtanut vakaviin elinvaurioihin.

Epäillyn asunnossa tehty kotietsintä paljasti joukon myrkyllisiä kemikaaleja, kuten elohopeaa, lyijyä ja kadmiumia.

Kuolemat melkein kahdelta vuosikymmeneltä

Nyt tutkinnan kohteena on yhteensä 21 epäilyttävää kuolemantapausta, joista varhaisin on vuodelta 2000. Saman yrityksen työntekijöitä on kuollut sydänkohtauksiin ja syöpään, jotka voisivat selittyä raskasmetallimyrkytyksillä.

Kaikki kuolleet työntekijät olivat juuri jäämässä eläkkeelle.

Epäillyn miehen motiivi murhille on edelleen arvoitus. Hän on toistaiseksi pysynyt vaiti myrkytyssyytöksistä, ja häntä pidetään tutkintavankeudessa.

Epäilty on työskennellyt samassa yrityksessä 38 vuotta, ja häntä kuvaillaan "huomattavan tavalliseksi", kertoo Bild-lehti (siirryt toiseen palveluun).

Seuraavaksi poliisi aikoo kuulustella kuolleiden työntekijöiden omaisia ja heitä hoitaneita lääkäreitä saadakseen lisätietoa tautien etenemisestä.

Kaksi muuta yrityksen työntekijää kärsii paraikaa myrkytysoireista. Heistä toinen makaa sairaalassa koomassa ja toista hoidetaan dialyysi-hoidolla.

Lähteet: Reuters