Herätys: Mökki voi olla energiasyöppö, Trump vihjasi kokoustavansa Helsingissä, etelä kylpee vielä tänään helteessä

Mökki voi olla ahne energiasyöppö

Suomalaisen rakastama kesämökki on pahimmillaan energiasyöppö ekorasite. Yhä useampi vapaa-ajan asunto on peruslämmöllä talvikaudella, mikä on suurentanut mökkien sähkönkulutusta. Toisaalta aurinkopaneelien suosio on lisääntynyt.

SAK pohtii vastatoimia hallituksen työllistämispolitiikalle

Palkansaajakeskusjärjestö SAK:n hallitus kokoontuu tänään päättämään mahdollisista vastatoimista Juha Sipilän (kesk.) hallituksen suunnittelemille työllistämistoimille. SAK on näreissään hallituksen kaavailuista helpottaa irtisanomisia pienissä yrityksissä ja sallia nuorille työttömille perusteettomat määräaikaiset työsopimukset. Yle näyttää suorana, kun SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoo kokouksen päätöksistä noin klo 10.30.

Jarkko Eloranta Jarno Kuusinen / AOP

Euroopan maahanmuuttopolitiikan ongelmat kiteytyvät Ventimigliassa

Ranska käännyttää rajaltaan kaikki turvapaikanhakijat ja siirtolaiset, Italia protestoi. Rajatarkastukset ovat olleet voimassa jo kolme vuotta. Esimerkiksi Ibrahim on yrittänyt päästä Ranskan rajan yli viisi kertaa: Kerran junalla, ja neljä kertaa kävellen kukkuloiden yli vieviä polkuja pitkin. Joka kerta Ranskan poliisi on ottanut hänet kiinni ja kuskannut takaisin Italian puolelle. Siirtolaisten käsittelykeskuksia pohditaan tänään Brysselissä.

Italian viranomaiset kuljettavat kiinni jääneitä Ranskaan pyrkijöitä viikoittain takaisin Etelä-Italiaan. Jeroen Mortier / Yle

Trump: Helsinki voisi olla tapaamispaikka Putinin kanssa

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi toimittajille, että hänen tuleva tapaamisensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa voisi tapahtua Helsingissä Brysselin Nato-kokouksen jälkeen. Venäjä tiedotti keskiviikkona, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamispaikasta ja ajasta ilmoitetaan tänään.

Donald J. Trump ja Vladimir Putin. Mikhail Klimentyev / EPA

Saksalle jättipettymys jalkapallon MM-kisoissa

Saksan raudanluja jalkapallojoukkue taipui keskiviikkona Etelä-Koreaa vastaan pelatussa ottelussa maalein 2-0 ja tippui jatkosta jalkapallon MM-kisoissa. Saksan putoamista on pidetty Venäjällä pelatun turnauksen tähän mennessä suurimpana yllätyksenä. Saksan kivikovasta F-lohkosta jatkoon menivät Ruotsi ja Meksiko. E-lohkossa puolestaan ennakkosuosikki Brasilia voitti Serbian ja meni jatkoon lohkoykkösenä. Toisena E-lohkosta jatkoon meni Sveitsi.

Jegor Alejev / AOP

Etelä kylpee helteessä

Torstain sää on etelässä ja paikoin maan keskiosissakin helteinen. Pohjoisessa on selvästi viileämpää. Ilmamassojen rajapinnassa Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa saadaan sateita. Illemmalla sateita tulee myös maan länsi- ja keskiosassa. Perjantaina voimakas matalapaine liikkuu maan etelä- ja keskiosan yli ja kylmää ilmaa virtaa pohjoisesta koko maahan. Tuuli on hyvin voimakasta ja sademäärät ovat monin paikoin runsaita. Lue lisää säästä täältä.