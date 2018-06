Jyrki Katainen jättää politiikan – ei hae jatkoa komissaarina: "Kotipesä on Suomessa"

BrysselKomission varapuheenjohtaja, entinen pääministeri Jyrki Katainen (kok.) jättää politiikan nykyisen kautensa jälkeen. Hän ei aio asettua ehdolle komission seuraavaksi puheenjohtajaksi, tai olla käytettävissä Suomen komissaariksi.

– Olen 46 vuotta vanha, ja tässä voisi elämässä vielä tehdä yhtä ja toista. Ajattelin, että katson jotain muuta kuin politiikkaa, Katainen sanoo.

Kataista oli veikkailtu mahdolliseksi Euroopan kansanpuolueen EPP:n kärkiehdokkaaksi, ja sitä kautta seuraavan komission puheenjohtajaksi. Hän kertoo harkinneensa ehdokkuutta vakavasti, ja tunnustelleensa kannatusta EPP:n sisällä.

Perhesyyt ja halu työskennellä politiikan ulkopuolella saivat Kataisen kuitenkin luopumaan ajatuksesta.

– Komission puheenjohtajuus, mikäli sinne asti olisin päässyt, on iso muutos, ja sillä on iso vaikutus myös perhe-elämään. Me ajattelimme perheen kanssa tehdä myös tästä näkökulmasta toisenlaisen ratkaisun. Kotipesä on Suomessa, Katainen sanoo.

Varapuheenjohtajan päätökseen vaikutti sekin, että hänen vaimonsa Mervi Katainen on kiinnostunut ryhtymään kokoomuksen eduskuntavaaliehdokkaaksi Uudeltamaalta.

Kataisen päätös nostaa Alexander Stubbin osakkeita kokoomuksen komissaariehdokkaaksi. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on sanonut, että puolueen pitäisi asettaa suomalainen ehdokas EPP:n kärkiehdokasvaaliin.

Kokoomus isännöi EPP:n puoluekokousta Helsingissä marraskuussa. Katainen ei ota kantaa kokoomuksen ratkaisuihin, mutta sanoo, että Stubb täyttäisi kaikki komission puheenjohtajalta vaadittavat ominaisuudet.

Tuetteko Stubbia?

– Totta kai. Ilman muuta, Katainen sanoo.

Katainen ehti toimia kansanedustajana 15 vuotta, joista valtiovarainministerinä neljä. Pääministerinä hän toimi vuosina 2011–2014, kunnes lähti kesken vaalikauden komissaariksi, ja Stubb tuli hänen tilalleen pääministeriksi.

Komission varapuheenjohtajana Katainen vastaa työllisyydestä, kasvusta ja investoinneista. Hän sanoo aikovansa jatkaa tehtävässään komission kauden loppuun.

Omien sanojensa mukaan hän ei ole vielä päättänyt, millaista työtä ryhtyy jatkossa tekemään.

– Mietin, että mitä tällä osaamisella muuta voisi tehdä kuin aktiivista lainsäädäntää. Mutta ajatukset ovat vielä auki, Katainen sanoo.