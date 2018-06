Eurooppa kärsii poikkeuksellisesta hiilidioksidikriisistä: Oslossa vedenkulutusta rajoitettu, Briteissä säännöstellään olutta

Erityisesti Länsi- ja Pohjois-Euroopassa kärsitään tällä hetkellä jopa vuosikymmenten pahimmasta hiilidioksidipulasta. Nesteytettyä hiilidioksidia käytetään erityisesti virvoitusjuomien hiilihapotukseen ja veden puhdistamiseen. Kaasuna sitä käytetään esimerkiksi eläinten tainnutukseen ennen teurastusta.

Norjan yleisradioyhtiö NRK uutisoi keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun), että jotkut panimot ovat pysäyttäneet tuotannon osittain. Norjan panimoliiton puheenjohtaja kertoo NRK:lle, että jos panimot eivät saa hiilidioksiditoimituksia viikonloppuun mennessä, esimerkiksi olut uhkaa loppua. Tämä näkyy kauppojen hyllyillä ja ravintoloissa viikon tai kahden sisään.

Myös Coca-Cola ja Heineken ovat väliaikaisesti pysäyttäneet osan tuotannostaan Isossa-Britanniassa hiilidioksidipulan takia, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun). CNN uutisoi (siirryt toiseen palveluun), että suuri brittitukkukauppa Booker on alkanut säännöstelemään ravintoloiden ja kauppojen saamaa olutmäärää. Jokainen saa vain kymmenen laatikollista eli 300 tölkkiä per päivä per olutmerkki.

Pula vaikuttaa erityisesti Englantiin ja Skotlantiin, mutta myös Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Saksaan. Skotlannissa yksi maan isoimmista sikateurastamoista on joutunut keskeyttämään teurastukset. (siirryt toiseen palveluun) Elintarviketeollisuus on myös joutunut rajoittamaan tuotantoaan, koska hiilidioksidia tarvitaan pakasteruuan jäädyttämiseen ja valmisruokien säilömiseen.

Norjassa tilanne on vaikuttanut myös Oslon kaupungin vesilaitokseen. (siirryt toiseen palveluun) Torstaina kello 12 alkaen kaupungissa on täyskielto kastella puutarhoja ja ruohikkoja. Kaupungin pitäisi saada torstaina hiilidioksiditoimitus, jonka turvin veden puhtaus on varmistettu heinäkuun puoliväliin asti. Oslossa vallitseva lämmin sää on kuitenkin saanut ihmiset käyttämään runsaasti vettä puutarhoihin, minkä takia hiilidioksidi uhkaa loppua jo aiemmin.

Suomessa selvitään juuri ja juuri

Suomessa voidaan vielä toistaiseksi huokaista helpotuksesta. Pula vaikuttaa myös kotimaahan, mutta toistaiseksi kaikki toimitukset on pystytty hoitamaan asiakkaille, kertoo kaasuyritys Woikosken toimitusjohtaja Clas Palmberg.

– Suomessa varmaan selvitään juuri ja juuri. Olemme joutuneet auttamaan kilpailijoita toimituksissa sekä toimittamaan panimoille esimerkiksi Ruotsiin, Tanskaan ja Norjaan, mutta huolehdimme ensin omista asiakkaistamme, Palmberg toteaa.

Hiilidioksidipula on sinällään jokavuotinen ongelma, mutta tänä vuonna se on iskenyt tavallista pahemmin. Palmberg kertoo olleensa yhteydessä eurooppalaisiin kaasuyrityksiin, jotka kuvailivat tilannetta vuosikymmenten pahimmaksi hiilidioksidikriisiksi.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) käyttää myös hiilidioksidia vedenpuhdistukseen. Toimialajohtaja Tommi Fred kertoo, että toistaiseksi pula ei ole vaikuttanut mihinkään, koska HSY käyttää suomalaisia toimittajia. Vedentuotannon hiilidioksidin tarve pyrittäisiin turvaamaan, jos Suomessa tulisi vastaavaa ongelmaa.

Fred vakuuttaa, ettei hiilidioksidin puuttumisella olisi myöskään terveydellisiä vaikutuksia, vaan se vaikuttaisi lähinnä laatuun ja olisi huonompi putkistoille.

Norjassa sen sijaan ongelma on ollut isompi, sillä Oslossa liian pitkälle menevä hiilidioksidipula johtaisi siihen, että vettä pitäisi keittää.

Panimoyhtiö Sinebrychoffin viestintäjohtaja Marja-Liisa Weckström vakuuttaa myös, etteivät ainakaan yhtiön tuotteet lopu kauppojen hyllyiltä. Sinebrychoff hyödyntää Karhu-olutta, jonka käymistankeissa syntyvää hiilidioksidia otetaan talteen ja hyödynnetään muihin virvoitusjuomiin. Loput hiilidioksidista tulee Kilpilahdelta, jossa ongelmaa ei ole ollut.

MM-kisojen aiheuttama kulutuspiikki vauhdittaa pulaa

Hiilidioksidia otetaan talteen ammoniakin valmistuksessa ja eräissä kemiallisissa prosesseissa, joten hiilidioksidi on yhtiöille vain sivubisnes. Lisäksi hiilidioksidi on halpaa, mutta sen kuljettaminen on kallista, mikä ei houkuttele tehtaita. Hiilidioksidi ei kestä pitkiä kuljetusmatkoja, joten sitä on pakko tuoda suhteellisen läheltä. Myös ammoniakin tuottaminen on käynyt kannattamattomaksi Länsi-Euroopassa, joten ammoniakkia tuodaan muualta ja tehtaita pysäytetään.

Ammoniakki on yksi lannoitteiden pääraaka-aineista. Sitä valmistetaan talvikuukausina, joten koneet ovat kesäisin vuosihuollossa. Lisäksi tänä kesänä on ollut tavallista enemmän konerikkoja tehtailla. Hiilidioksidin sesonkia on kuitenkin pitkälti juomateollisuuden takia kesä. Toukokuun lämmin sää ja jalkapallon MM-kisat ovat vauhdittaneet virvoitusjuomien ja oluen myyntiä. Kaikki nämä syyt ovat johtaneet vallitsevaan pulaan.

Nestemäinen helium on toinen kaasu, josta suuri pula tällä hetkellä. Sitä käytetään muun muassa magneettikuvauslaitteissa. Myös heliumissa syyt ovat samansuuntaiset, sillä sitä tuotetaan maakaasun sivutuotteena.