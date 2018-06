Sotkamon ABC:n polttoainesotkun syyksi varmistui inhimillinen virhe

Sotkamon ABC-asemalla myytiin erehdyksessä bensiiniä dieselinä ja toisinpäin ti 19.6.–ma 25.6. Osuuskauppa Maakunnasta kerrotaan, että tähän mennessä yhtiölle on tullut reilut 200 yhteydenottoa autoista, joissa on ollut käyntihäiriöitä ja käynnistämishäiriöitä. Valtaosa autoista on ollut dieselautoja, mutta joukossa on myös bensa-autoja.

Eniten rikkoutuneita autoja on Kainuussa Kajaanin ja Sotkamon alueella. Joukossa on myös matkailijoiden autoja Tampereelta, Oulusta ja Jyväskylästä.

Polttoaineiden sekoittuminen johtui polttoainekuorman purkamisen yhteydessä tapahtuneesta virheestä. Automaattiasema otettiin takaisin käyttöön tiistaina illalla.

Osuuskauppa Maakunta kertoo olevansa koko ajan yhteydessä asiakkaisiin, jotka ovat ilmoittaneet autonsa ongelmista. Ihmiset ovat olleet myös itse yhteydessä yhtiöön aktiivisesti.

Kainuun korjaamoihin on tullut poikkeuksellisen paljon jonoja, koska useita autoja on tullut korjaukseen yhtä aikaa. Osuuskauppa Maakunta on tehnyt yhteistyötä myös korjaamojen kanssa.