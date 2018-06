Aurinkopaneeleita tarjotaan yhä enemmän vuokralle: "Yhden paneelin tuotolla pesee 230 koneellista pyykkiä"

Helsingin energiayhtiö Helen kehitti vuonna 2015 konseptin, jolla aurinkopaneeleita tarjottiin kuluttajien vuokrattaviksi. Suvilahden voimalaan asennettiin 1188 paneelia, jotka varattiin muutamassa päivässä.

Vuokraajina oli lähinnä kerrostaloasukkaita, joilla ei itsellään ollut mahdollisuutta tuottaa aurinkosähköä. Hinnaksi asetettiin muutama euro kuukaudessa, mikä oli yksi syy menestykseen.

Malli on kopioitu sen jälkeen moneen kaupunkiin, kuten Keravalle, Porvooseen ja Turkuun. Viimeisimpänä joukkoon liittyy Tampereen Sähkölaitos, joka asennuttaa parhaillaan Tarastenjärvelle lähes 500 paneelia.

– Kyselyitä on jo tullut. Tarjoamme aurinkopaneeleita asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta asentaa niitä oman kiinteistön katolle, Tampereen Sähkölaitoksen kehityspäällikkö Christian Geiger kertoo.

Tavoitteena kaksinkertaistaa paneelit

Christian Geigerin mukaan sähkön alkuperällä on yhä suurempi merkitys kuluttajille. Etusijalla on uusiutuva energia, jonka tuottamisessa hyödynnetään esimerkiksi tuulta, aurinkoa tai vettä.

Kyseessä on asiakkaan tekemä sijoitus puhtaaseen tulevaisuuteen. Christian Geiger

Huoli ilmastonmuutoksesta on omiaan lisäämään puhtaan energian kysyntää. Helsingissä aurinkopaneeleita on vuokrattavissa jo yli neljä tuhatta, ja suunnitteilla on jälleen uusi voimala.

Myös Tampereella toimintaa aiotaan Tarastenjärvellä laajentaa, jos kysyntää riittää. Tavoitteena on saada aikaan 1200 paneelin voimala.

– Myös meitä kiinnostaa uusiutuvan energian lisääminen. Uskomme, että aurinkovoimaloita tulee yhä lisää ja haluamme olla siinä mukana.

Vuokra tuottoa suurempi

Aurinkopaneelilla tuotetun sähkön alkuperä on vuokraajalla, Christian Geiger toteaa. Tällöin sähkön käyttäjä voi sanoa, että käyttää vuokraamansa paneelin tuottamaa aurinkosähköä.

Paneelin tuotto hyvitetään sen vuokraajalle sähkölaskussa. Vuokra on suurempi kuin hyvitys, eli aurinkosähkö ei ole kuluttajan kannalta taloudellisin vaihtoehto. Tampereen Sähkölaitos perii arviolta 4,20 euroa kuukaudessa, josta hyvitetään noin 0,70 euroa.

– Kyseessä on asiakkaan tekemä sijoitus puhtaaseen tulevaisuuteen ja aurinkoenergian lisääntymiseen.

Christian Geigerin mukaan hyvitys vaihtelee vuodenajasta, säästä ja sähköpörssihinnasta riippuen. Yksi paneeli tuottaa vuodessa 230 kilowattituntia, joka vastaa 230 koneellista pyykinpesua.