Thea Hakokorpi toivoo saavansa mekon päälleen myös palvelutalossa – Sateenkaarisertifikaatti takaa, ettei hoitaja sano "älä sinä höpsi"

Kun sateenkaariseniorit Hemmi Palm ja Thea Hakokorpi miettivät tulevaisuuttaan mahdollisessa palvelukodissa, he toivovat saavansa asiallista palvelua. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä ei heidän mukaansa aina huomioida ikäihmisten palveluissa.

– Olen kuullut tällaisen tapauksen, että eräs gay-mies oli palvelutalossa ja hän oli tullut kaapista. Hän joutui kauheaan tilanteeseen, kun muut asukkaat rupesivat häntä niin sanotusti nokkimaan ja hänelle jouduttiin etsimään uusi paikka, sanoo Hemmi Palm.

Hän toivoo, ettei kukaan seksuaalivähemmistöön kuuluva ikäihminen joutuisi samanlaiseen tilanteeseen.

– Jos en voi olla enää kotona ja joudun vanhainkotiin, toivon että saisin asiallista palvelua ja ettei minun tarvitsisi mennä uudestaan kaappiin. Tulin kaksi vuotta sitten kaapista, sanoo Hemmi Palm.

Propellilippalakki symboloi sateenkaariseniori Hemmi Palmin mukaan myötätuulta, jota seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvat hänen mukaansa tarvitsevat. Ronnie Holmberg / Yle

Myös Hakokorpi toivoo hoitohenkilökunnalta ymmärrystä.

– Kun minä tästä vielä vähän nuorrun ja joudun sinne vanhusten taloon, niin toivon, että minut otettaisiin tällaisena vastaan. Joku aamu, kun herään ja haluan mekon päälleni, niin hoitaja ei sanoisi, että älä sinä höpsi, sanoo Setan kokemuskouluttajana toimiva Hakokorpi.

Syyskuussa sateenkaarisenioreiden tilannetta yritetään parantaa, kun Seta lanseeraa sateenkaarisertifikaatin, jota esimerkiksi eri sosiaali- ja terveysalan organisaatiot voivat käyttää.

Käytännössä sertifikaatti tarkoittaa henkilökunnan ja esimiesten kouluttamista lisäämällä heidän osaamistaan sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta.

– Tarkoituksena on edistää sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöön kuuluvien ikäihmisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, sanoo Setan seniorityön projektityöntekijä Aleksina Tikkinen.

"Hoitohenkilökunnan kielenkäyttö koetaan syrjivänä"

Sertifikaattia kokeillaan ensimmäiseksi Kinaporin ja Kampin palvelukeskuksissa Helsingissä. Kokeilu alkaa syyskuussa. Sertifikaattimallia varten on haettu inspiraatiota Hollannista ja Ruotsista, missä vastaava sertifikaatti on ollut käytössä jo vuosien ajan.

– Minä ja kollegani käymme kouluttamassa Kampin ja Kinaporin palvelukeskusten henkilökuntaa. Mietimme yhdessä käytännön keinoja, millä organisaatiot sitoutuvat edistämään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan, sanoo Setan seniorityön projektityöntekijä Aleksina Tikkinen. Ronnie Holmberg / Yle

– Me olemme saaneet valtavasti palautetta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilta ja opiskelijoilta, että selkeästi enemmän tarvitaan lisää tietoa sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuudesta, Tikkinen kertoo.

– Monet sateenkaariseniorit ovat itse kertoneet, että he ovat esimerkiksi jättäneet joitakin palveluja käyttämättä sen takia, että he kokevat, että henkilökunnan kielenkäyttö on syrjivää, hän jatkaa.

Tikkisen mukaan sertifioidun organisaation tunnistaa sateenkaaritarrasta ovessa. Tarra kertoo sateenkaariseniorille, että paikka on turvallinen ja siellä pystyy olemaan oma itsensä.

– Kun organisaatio sitoutuu edistämään yhdenvertaisuutta kaikessa toiminnassaan, siellä pitää olla avoin ilmapiiri. Yhdenvertaisuutta voi edistää myös esimerkiksi lisäämällä lomakkeisiin sukupuolikategorian "muu", sanoo Tikkinen.

Setan sateenkaariseniorit osallistuvat lauantaina Pride-kulkueeseen. Ronnie Holmberg / Yle

Onko riskinä, että organisaatiot vain haluavat tarran, eivätkä tee mitään?

– Tähän sertifiointiprosessiin sisältyy koulutuksen lisäksi myös arviointia. Me teemme organisaatioille yksilöllisen toimintasuunnitelman, ja vasta kun olemme tarkistaneet, että organisaatio on sitoutunut toimintaan, se saa sertifikaatin, Tikkinen sanoo.

Tarkoituksena on Tikkisen mukaan tulevaisuudessa viedä sateenkaarisertifikaatti myös muille toimialoille, esimerkiksi nuorisotyöhön ja kouluihin.