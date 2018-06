Kela hukkumassa toimeentulotukihakemuksiin – aktiivimalli ja kallis asuminen lisänneet hakemuksia ennätyksellisen paljon

Tänä kesänä Kela on saanut ennätäysmäärän toimeentulotukihakemuksia. Tällä viikolla hakemuksia on käsiteltävänä enemmän kuin milloinkaan aikaisemmin sen puolentoista vuoden aikana, jolloin Kela on käsitellyt toimeentulotukihakemuksia.

– Kelaan on tullut kymmeniä tuhansia toimeentulotuen hakemuksia kesäkuussa, joten syväanalyysiä me emme ole ehtineet tekemään, mutta ihan selkeästi aktiivimalli näkyy hakemusten määrässä, sanoo Kelan Eteläisen vakuutuspiirin johtaja Antti Jussila. ** **

– Kun aktiivimallin seurauksena työttömyysturvaa leikataan, niin näyttää siltä, että joissakin tapauksissa lähdetään hakemaan toimeentulotuesta kompensaatiota tai toimeentulotuen tarkistusta, hän sanoo.

Uusista hakemuksista hylätään 40 prosenttia

Hakemusten ennätyksellisestä määrästä ei voi kuitenkaan päätellä sitä, onko aktiivimalli lisännyt toimeentulotuen maksamista: peräti 40 prosenttia uusista toimeentulotukihakemuksista hylätään. Keskimäärin hylkyprosentti Jussilan mukaan on noin 20.

Osittain loppukevään ja kesän ruuhkaa on lisännyt oppilaitoksista valmistuneiden ja opiskelijoiden hakemusten määrän lisääntyminen, mutta se ei yksin selitä ilmiötä, koska viime kesänä näin pahaa hakemusten tulvaa ei ollut.

Myös korkeat asumiskustannukset lisäävät toimeentulotukihakemuksia erityisesti pääkaupunkiseudulla.

– Isoissa kaupungeissa eli Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla asumisen kalleus ajaa ihmisiä hakemaan toimeentulotukea. Toimeentulotuki on tyypillisesti asumistuen jatkoa eli jos yleinen asumistuki ei riitä, niin silloin haetaan toimeentulotukea, sanoo Jussila.

Kelan eteläinen vakutuuspiiri tekee 40 prosenttia koko valtakunnan toimeentulotukipäätöksistä.

Hakemusten käsittely viivästynyt – Kela lupaa nyt päätökset viikossa

Kesäkuussa pahimman ruuhkapiikin aikaan Kela ehti käsitellä 85 prosenttia hakemuksista lain määräämän seitsemän päivän aikana. Syynä on hakemusten valtaisa määrä, mutta osittain hakemusten käsittelyä on hankaloittanut Kelan työntekijöiden kesäloma-aika.

Pääosan viivästyneistä päätöksistä Kela on tehnyt kahdeksantena päivänä.

– Koska tällä viikolla hakemusten määrässä on tehty jälleen uusi ennätys, niin me teemme erilaisia työjärjestelyjä, jotta saamme käsiteltyä kaikki hakemukset ajallaan.

Jussila korostaa, että kiireelliset hakemukset Kela pystyy käsittelemään aina ajallaan.

– Kiireellisen toimeentulotuen me maksamme yhden päivän kuluessa eli jos tilanne on niin haastava, että henkilö tarvitsee päätöksen ja mahdollisen maksusitoumuksen heti, niin me kyllä pystymme sen hoitamaan.

