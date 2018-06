Helsinkiin saapuu Trumpin ja Putinin kannoilla satapäiset delegaatiot ja tuhatkunta toimittajaa

Donald Trumpin ja Vladimir Putinin tapaaminen Helsingissä 16.7. teettää hurjasti valmistelutyötä sekä ennen valtionpäämiesten kohtaamista että sen aikana.

Poliisi on aloittanut tapaamisen turvallisuusjärjestelyiden suunnittelemisen heti.

– Hieman haasteita aiheuttavat nopea aikataulu ja kesäloma-aika, mutta resurssisuunnittelu on aloitettu, apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoinen kuvailee Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa.

Henrietta Hassinen / Yle

Poliisi huolehtii muun muassa presidenttien tapaamispaikan ja mahdollisten majoituspaikkojen turvallisuudesta sekä liikennejärjestelyistä.

– Turvallisuusjärjestelyt ovat suuret, mutta tapaamisen kokoon nähden normaalit. Helsingin poliisilaitos tulee esittämään normaalit virka-apupyynnöt yhteistyöviranomaisille ja puolustusvoimille, Kopperoinen jatkaa tiedotteessa.

Asem-huippukokouksen veroinen tapaaminen

Helsinki Marketingin myynnin ja markkinoinnin johtaja Vappu Mänty vertaa tapaamista 12 vuoden takaiseen Asem-huippukokoukseen.

– Tämä on hyvin samanlainen. Valtionpäämiesten tapaamiseen liittyy paljon protokollaa ja turvallisuusjärjestelyjä.

Mänty muistuttaa, että vaikka tapaamiseen osallistuu näennäisesti vain kaksi ihmistä, taustajoukot ja paikalle saapuvat median edustajat muodostavat jopa 2000-päisen ihmisjoukon.

Venäjän suurlähetystö Tehtaankadulla Helsingissä. Yle

– Trumpin delegaation kohdalla puhutaan useasta sadasta ihmisestä. Mukana on ainakin monenlaisia avustajia, sihteeristö, PR-tiimi, tulkit ja omat turvamiehet. Putinin delegaatio on ehkä hieman pienempi, Mänty arvioi.

Oma lukunsa valtionpäämiesten tapaamisessa on kotimainen ja kansainvälinen media.

– Paikalle tulee todennäköisesti satoja, jopa yli tuhat median edustajaa. Heille on järjestettävä toimivat työskentelyolosuhteet, jotta he saavat hyvän Helsinki-kokemuksen, sekin on valtavan tärkeää, Mänty korostaa.

Finlandia-talo toimi Leonid Brezhnevin ja Gerald Fordin Etyk-tapaamispaikkana vuonna 1975. Mikael Crawford / Yle

Trumpin ja Putinin varsinainen tapaamispaikka Helsingissä on vielä arvoitus (siirryt toiseen palveluun). Ulkoministeriön kokeneen virkamiehen mukaan Mäntyniemen lisäksi varteenotettavia vaihtoehtoja voisivat olla esimerkiksi jommankumman maan suurlähetystö tai Finlandia-talo.

Pormestari Jan Vapaavuori (kok.) arvioi, että tapaaminen nostaa Helsingin profiilia korkeatasoisena kongressikaupunkina.

Jan Vapaavuori Antti Kolppo / Yle

– Helsinki ei tietenkään ole ainoa paikka maailmassa, missä näitä voidaan järjestää ja on järjestetty, mutta harvojen joukossa. Kyllä tämä osaltaan tukee meidän pyrkimyksiä asemamme kasvattamiseen Suomen johtavimpana kongressikaupunkina, Vapaavuori uskoo.

Visit Finlandin markkinointipäällikön Heli Jimenezin mielestä tapaaminen kartuttaa koko Suomen mainetta puolueettomana ja turvallisena maana.

– Tapaaminen on hyvä esimerkki siitä, että pystymme tarjoamaan kokoontumismahdollisuuksia nopeasti ja se varmasti vastaa mielikuvaa, jota haluamme Suomesta rakentaa.