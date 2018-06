Rokkijuhlan historia on artisteja ja elämyksiä – Kreetta Luoma on 40-vuotiaan Provinssin konkarikävijä, jolle yksi muisto on ylitse muiden: "David Bowie, ehdottomasti!"

Seinäjokelaisen Kreetta Luoman on helppo nimetä Provinssi-muistoistaan se kaikkein tärkein, vaikka muistoja on paljon. Onhan takana 40 vuotta juhlaa.

– David Bowie, ehdottomasti! Oli jotenkin aivan uskomatonta, että hän oli täällä – Seinäjoella, Luoma innostuu.

David Bowie vieraili Seinäjoella Provinssirockissa vuonna 2004. Luoma hoiti silloin tapahtumassa lehdistöasioita ja muistaa järjestelleensä artistin vierailua tämän lehdistöpäällikön kanssa.

Vierailun yksityiskohdista säädettiin tarkasti ja kuvioon kuului muun muassa se, että kaikki Bowien keikasta tehdyt lehtijutut piti toimittaa artistille keikkaa seuraavana päivänä englanniksi käännettynä.

– Ja samalla piti kertoilla Helsingin nähtävyyksistä, esitellä suomalaiset suklaat ja mitä kaikkea, Luoma nauraa.

Bowien keikasta kerrotaan myös Provinssin historiasivuilla (siirryt toiseen palveluun):

David Bowie soitti Provinssissa noin kahden tunnin keikan. Bäkkäri ei läpäissyt Bowien laatuseulaa, ja asia korjattiin ostamalla paikalle uudet nahkasohvat. […] Artistikuljetusvastaavan piti myös kuvailla etukäteen kiertuemanagerille, miltä Bowieta kuljettavan auton sisällä tuoksuu.

Sukupolvelta toiselle

Kreetta Luoma on ollut mukana joka ikisillä Provinssirock- ja myöhemmin Provinssi-festareilla eri tehtävissä. Myymässä paitoja, lehdistöpisteellä, bändien check in -pisteellä. – missä vaan. Provinssi kuuluu Luoman vuosikalenteriin ja aloittaa kesän.

Luoman Provinssi-kipinä syttyi toisen festarikesän jälkeen niin, että hän ei ole sen jälkeen jättänyt väliin edes esikoistensa syntymän jälkeistä juhlaa.

– Otin vauvat mukaan, Luoma sanoo.

Tuolloin kolmen kuukauden ikäiset kaksoset ovat tänä kesänä itsekin Provinssissa töissä jo kolmatta kertaa. Talkoilu siirtyy siis perheessä sukupolvelta toiselle.

Se, että on työtehtävissä samalla, kun muut juhlivat keskikesää, ei ole Luomaa haitannut. Ennemminkin hän miettii, miten pärjää tänä vuonna, kun on itse yleisössä.

– Olen satavarma, että tulen ainakin parille järjestysmiehelle sanomaan, että voisitko käydä korjaamassa tuon tai tuon, Luoma sanoo.

– Toisaalta, kun olen ollut töissä, on ollut mahtavaa, jos joku asiakas on tullut sanomaan, että aita repsottaa tai vessa on tukossa. Olen sanonut, että kiitos ja asia on hoidettu.

Julkaistu: 26.6.1986 Ohjelmasta: Kesä kaikilla. Ohjelman tekijät: Toimittaja: Seppo Seppälä, Toimituspäällikkö: Pekka Holopainen, TV1 Asiaohjelmat

Ihmisten juhla

Provinssi viettää nyt 40. juhlavuottaan. Vaikka festari on varmasti erilainen kuin ensimmäisillä kerroilla, on Luoman mukaan perushenki sama edelleen.

– Tämä on ollut alusta asti ihmisten juhla, jota on tehty rakkaudesta lajiin. Tätä teki ihmiset, jotka rakasti sitä hommaa eikä missään vaiheessa ollut bisnesmiehiä mukana, Luoma sanoo.

Toki bisneksen tuntemisesta ei ole festivaalin järjestämisessä haittaa, hän sanoo. Ja Provinssissakin on monenlaista koettu. Luomakin oli aikanaan mukana Provinssirockia järjestävän KeMun hallituksessa, missä talousasiat tulivat tutuiksi.

– Tapahtuman jälkeen laskettiin, että onko varaa järjestää se ensi vuonna. Ja mietittiin, mitä voitaisiin taas tehdä paremmin, Luoma kertoo. ¨

"Festivaali on pääesiintyjä"

Provinssin festivaalijohtaja Sami Rumpunen iloitsee Provinssin pitkästä historiasta. Hän uskoo, että erityisesti tänä juhlavuonna korostuvat tapahtuman pitkät juuret ja perinteet.

Rumpusen mukaan kuluttajat arvostavat alkuperäistä ja autenttista.

– Ensikertalaiset tulevat tavallisesti jonkun pääesiintyjän takia, mutta kun mennään muutama vuosi eteenpäin, niin pääesiintyjäkäsite ja artistivetoisuus katoaa. Ihmisistä tulee festivaalin asiakkaita ja festivaali itsessään on pääesiintyjä. Tänä vuonna uskon, että festivaali itsessään on se headliner vahvemmin kuin koskaan, Rumpunen sanoo.

– Se on arvokkainta, mitä voidaan saavuttaa, Rumpunen toteaa.

Julkaistu 9. kesäkuuta 1991. Ohjelman tekijät: Juontaja: Kari Toivonen,Toimittaja: Hannu Puikkonen

Mutaa ja makkaraperunoita

Sami Rumpunen puhuu festivaalin kokonaiselämyksestä. Pelkät artistit eivät riitä vaan kuluttajille on tarjottava maailmanpyörää, oheisohjelmia ja esimerkiksi fine diningia. Toisaalta ehkä elämyksiä on haettu kesätapahtumista ennenkin, vain hiukan toisella tavalla.

– 80-luvulla myytiin makkaraperunoita ja olut oli lötkötuopissa lämpimänä. Mutta silloinkin oli kyse jostain paljon enemmästä kuin mitä lavalla nähtiin, Rumpunen sanoo.

Provinssissa yhdet ikimuistoisimmista elämyksistä liittyvät säähän ja erityisesti sateisiin. 1980-luvulla Törnävän festarialue muuttui parina kesänä mutakentäksi, jonka muisto pysyy.

– On jotenkin surullista, että ne raportoitiin niin hyvin, että ne jäivät ihmisille mieleen. Vieläkin niihin törmää, kun puhuu Provinssista, Luoma sanoo.

Toisaalta, mutaiset muistot ovat kyllä aika eksoottisia.

Kreetta Luoma muistaa esimerkiksi, miten joku juhlakävijä teki breakdance-liikkeitä festarikentälle muodostuneessa mutalammessa ja yleisö kertyi ympärille seuraamaan esitystä.

– Ja muutamakin kaveri kertoi, miten kengät jäi päälavan eteen. Kun oli mennyt ajoissa paikalle ja seisoi [mutaisessa maassa] kauan, kengät painui sinne mutaan niin syvälle, että piti lähteä paljain jaloin pois, Luoma kertoo.

Kreetta Luoma on ollut mukana jokaisessa 40 Provinssissa. Pauliina Jaakkola/Yle

Genrestä toiseen – nolostumatta

Sami Rumpunen ja Kreetta Luoma kehuvat Suomen musiikkifestivaalien yhteishenkeä. Festivaalit kirittävät toisiaan ja kiinnostavat yleisöä.

– Uskon, että kaikki vakiintuneet pitkäikäiset festarit voi tänä kesänä hyvin. Tästä tulee hienoin festarikesä koskaan, Sami Rumpunen sanoo.

Kreetta Luoma totuttelee ajatukseen viettää 40. juhla-Provinssi yleisössä. Hån varautuu ainakin tapaamaan tuttuja tavallista enemmän. Tarkoitus on myös tehdä suunnitelma siitä, ketä artisteja pitää ainakin päästä kuulemaan ja milloin.

Festivaalien hienoihin mahdollisuuksiin kuuluu Luoman mukaan se, että niillä voi sujuvasti siirtyä genrestä toiseen eikä tarvitse nolostella valintojaan. Yksi Provinssin menneiden vuosien erikoisuus olivatkin rakastettujen iskelmäartistien keikat.

– Esimerkiksi Paula Koivuniemen keikka Provinssissa (2008) oli ikimuistoinen. Hän pelkäsi tulla rokkifestareille esiintymään, että miten käy, buuataanko hänelle. Mutta ihmiset oikein odotti, että näkevät hänet. Se oli aivan hillitön suksee. Siinä tuli kyynel silmään, Luoma sanoo.

