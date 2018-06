3 syytä, miksi Helsinki valikoitui Trumpin ja Putinin tapaamispaikaksi

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin saapuvat Suomeen 16. heinäkuuta kahdenvälisiin neuvotteluihin. Tapaamisessa keskustellaan ainakin Syyrian sodasta, Ukrainan kriisistä sekä Yhdysvaltain ja Venäjän välisten suhteiden kehittämisestä.

Mutta miksi kaikista maailman paikoista Helsinki saa kunnian isännöidä kahden suurvallan johtajaa?

Ulkoministeriön entisen valtiosihteerin ja pitkäaikaisen suurlähettilään Pertti Torstilan mukaan valintaan vaikuttivat sekä käytännön että poliittiset syyt.

1. Helsinki on tuttu ja luotettava järjestäjä

Kyky järjestää huipputapaaminen on historian valossa selvä.

Suomella on pitkät perinteet Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton sekä Venäjän johtajien neuvotteluiden isäntänä.

Kuuluisin esimerkki on vuoden 1975 Etyk-huippukokous Helsingissä. Sitä isännöi presidentti Urho Kekkonen. Yhdysvaltain johdossa oli tuolloin Gerald Ford ja Neuvostoliiton Leonid Brežnev.

Vuonna 1990 Yhdysvaltain presidentti George Bush vanhempi ja Neuvostoliiton viimeinen johtaja Mihail Gorbatšov tapasivat kahdenvälisesti Helsingissä. Seitsemän vuotta myöhemmin Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton ja Venäjän presidentti Boris Jeltsin neuvottelivat tasavallan presidentin virka-asunnolla Mäntyniemessä.

Ero edellisiin tapaamisiin on se, että nyt eletään toisenlaista poliittista aikaa ja valtioiden päämiehet ovat erit. Yhteistä on se, että tälläkin kertaa Yhdysvaltain ja Venäjän suhteiden parantaminen on mainittu toiveeksi.

2. Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton

Torstila huomauttaa, että Suomi ei ole puolueetonta maaperää, kuten se vielä kylmän sodan aikaan miellettiin. Suomen kuuluminen Euroopan unioniin sitoo maan poliittisesti länteen.

Suomella on kuitenkin hyvät suhteet sekä Yhdysvaltoihin että Venäjään.

Suomi on myös sotilaallisesti liittoutumaton ja se miellyttää erityisesti Venäjää.

Suomen paikka sotilasliittojen ulkopuolella voi olla yksi syy, miksi se soveltuu useimpia muita maita paremmin kahden sotilasmahdin johtajan tapaamiselle.

3. Tylsä syy on, että Helsinki nyt vain on helppo ratkaisu

Suomi sijaitsee Venäjän naapurissa ja on kummankin osapuolen delgaatioille mutkaton logistinen ratkaisu. Trump matkustaa ennen heinäkuun puoliväliä Brysselissä ja Lontoossa, josta Suomeen poikkeaminen onnistuu hyvin.

Putin haluaa olla heinäkuun 15. päivä takaisin Moskovassa seuraamassa jalkapallon MM-kisojen huipennusta.

Suomen tehtävä tapaamisen isäntänä on Torstilan sanojen mukaan lähinnä pitää pöytäliinaa suorassa. Se onnistuu Suomelta todistetusti mallikkaasti, joten Helsinki on monella tapaa looginen tapaamispaikka Trumpille ja Putinille.

Eurooppalaisista pääkaupungeista Wien ja Geneve olisivat samoin perustein soveltuneet tapaamispaikaksi. Suomen tapauksessa etuna on ehkä ainoastaan hieman edullisempi maantieteellinen sijainti ja vankka historia idän ja lännen johtajien tapaamisten järjestäjänä.

Helsinki hetken huomion keskipisteenä

Mutta mitä korkeimman mahdollisen tason diplomaattinen tapaaminen merkitsee Suomelle?

Torstilan mukaan yhtä lisämerkintää pitkään listaan Suomesta luotettavana kokousjärjestäjänä. Kansainvälistä mainetta hyvänä isäntänä siivittänee Suomen poliittisen johdon esiintyminen valokuvissa Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien seurassa.

Helsinki on väistämättä Trumpin ja Putinin tapaamisen ajan valtaisan kansainvälisen huomion kohteena. Edellisen kerran presidentit ovat tavanneet toisensa marraskuussa 2017 Vietnamissa.

Keskusteluihin Suomi ei ota osaa, eikä sillä ole neuvottelun asiasisältöön mitään sanomista.

Pitkäaikainen diplomaatti Torstila ei myöskään näe mitään syytä, että Suomi voisi hävitä Trumpin ja Putinin tapaamisen järjestäjänä jotain.

