Postin uusi sähköskootteri herättää huomiota: joku soitti poliisille, mutta pikkupojat hurmioituivat

Postinjakaja Teija Valkonen on tyytyväinen uuteen menopeliinsä. Hän ei vaihtaisi sähköskootteria enää polkupyörään.

Postinjakajaan pientaloalueella törmäävä saattaa näinä aikoina hetkeksi hämmentyä. Polkupyörän sijaan jakajan ajoneuvona onkin skootteri. Eikä vain mikä tahansa sellainen – äänetön ajoneuvo on jotakin muuta kuin tavallinen päristäjä.

– Jakajalle tämä on tosi näppärä ja hyvä ajaa, kehuu juhannuksen alusviikolla ensimmäisten joukossa Lahdessa sähköskootterin alleen saanut Teija Valkonen.

Valkosen mukaan ihmiset ovat olleet kovasti kiinnostuneita siitä, mikä kumman menopeli jakajalla on käytössä.

– Ihmiset tulevat ihmettelemään ja kehumaan, että kylläpä on hieno. Ja pikkupojat huutelevat perään, että siistii, mikä toi on.

Prosessisuunnittelija Juha Heilala Lahden postista kertoo, että sähköskootterit ovat keränneet lähes poikkeuksetta myönteistä huomiota. Tosin yksi ”palautesoitto” tuli poliisin välityksellä.

– Radikaalisti aiemmasta poikkeava ulkonäkö oli herättänyt epäilyn siitä, ettei ajoneuvo ole laillinen. Mutta ihan laillisia, turvallisia ja Suomen liikennelain mukaisia nämä ovat, valistaa Heilala.

Sveitsistä Suomeen

Sähköllä ladattavia skoottereita testattiin pari vuotta pääkaupunkiseudun jakelussa ennen kuin löydettiin Suomen oloihin sopiva. Toimivin malli on alun perin Sveitsistä. Suomessa ajoneuvoja on kehitelty edelleen. Talvella ne saavat alleen nastarenkaat.

Yhteensä jakajille eri puolille Suomea tulee tämän vuoden aikana käyttöön 200 sähkörahtiskootteria ja 250 sähköavusteista jakelukärryä.

Ensimmäiset niistä otettiin käyttöön keväällä Vaasassa. Lahteen sähköskoottereita tulee kesän edetessä kaikkiaan 10 ja uuden ajan kärryjä saman verran.

Pikkupojat huutelevat perään. Teija Valkonen

Erilaiset jakelualueet vaativat erilaisia ajoneuvoja. Sähköskootteri sopii pientalovaltaisille, laatikoittain ryhmitellyille jakelualueille. Sähköpolkupyöriä suositaan kerrostaloalueilla.

Sähköavusteinen jakelukärry on käytössä esimerkiksi Lahden ydinkeskustassa. Sitä on helppo kuljettaa vaikka mukulakiveyksellä.

Uusien ajoneuvojen toimivuus Lahden mäkisissä olosuhteissa on jo hyväksi havaittu: isotkaan jyrkkyyserot eivät haittaa.

– Aiemmin kärryn työntäminen on vaatinut niin sanotusti paljon hikeä. Uusi sähköavusteinen on kevyt liikutella ja kuljettaa. Siinä on portaaton säätö kuuteen kilometriin asti.

Postin sähkökärryssä kuljettaa kevyesti 120 kiloa postia. Markku Lähdetluoma / Yle

Perinteinen polkupyörä jäämässä historiaan

Postinjakajan urakka vaihtelee viikonpäivien mukaan. Jos alkuviikosta laatikoihin kolahtaa sata kiloa postia, esimerkiksi aikakauslehtien jakelupäivinä puolivälissä viikkoa kilomäärä kasvaa.

Posti Oy:n kalustopäällikkö Kari Tuomolan mukaan sähköisiin välineisiin siirtyminen tuo jakeluun tehokkuutta ja nopeutta.

Sähköskootterin matkassa kulkee postia yhteensä 270 kiloa peräkärryn kanssa, postinjakajan sähköavusteiseen kuljetuskärryyn mahtuu tavaraa 120 kiloa. Kun kaikki posti saadaan kerralla mukaan, nippuhuolto vähenee ja aikaa säästyy.

Sitä mukaa kun ajoneuvot vanhenevat, ne vaihdetaan sähköajoneuvoihin.

Ihan kaikista perinteisistä ajoneuvoista ei luovuta, mutta esimerkiksi tuhannesta postin polkupyörästä valtaosa on jo sähköpyöriä.

Posti pyrkii siirtymään nollapäästöisiin ajoneuvoihin myös omien ympäristötavoitteidensa mukaisesti.

Verkkokauppa tuo jakajille töitä

Kilpailu on kiristynyt ja postin rinnalle jakeluun on tullut viime vuosina lukuisia uusia yrityksiä.

Uusia tehokkaampia kuljetusmuotoja tarvitaan myös siksi, että vaikka postin kirjekuljetukset vähenevät, pakettien ja tavarakirjeiden määrä on kasvussa verkko- ja etäkaupan suosion myötä.

– Kuvaavaa on, että kun posti välitti viime vuonna 37 miljoonaa pakettia, valtaosa niistä oli pienpaketteja ja tavarakirjeitä, kalustopäällikkö Kari Tuomola kertoo.

Posti kehittää perinteisten rinnalle myös uusia palvelumuotoja.

Esimerkiksi Lahdessa postinjakajat täyttävät muun muassa kauppojen hyllyjä ja asentavat mittareita ja seurantalaitteita huoneistoihin.

– On ollut kahviautomaattien pesuja ja huoltoasemien bensabongausta eli hintavertailua. Uusimpana on tulossa antureitten asennusta asuntojen lämpötilan mittaukseen. Ruohonleikkuusta on luovuttu, mutta kaikkea mahdollista tehdään ja kehitellään, Juha Heilala kertoo.