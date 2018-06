Surffiaalto kuivui kasaan Joensuussa – "Tämmöistä tämä uuden luominen on, aina ei onnistu"

Torstain vastaisena yönä odotukset olivat korkealla Joensuun Ilosaaressa. Kohta surffattaisiin.

Metrien pituinen ja levyinen aaltosiivistö oli saatu nostettua turvallisesti Ilosaaresta viereiseen Itäkoskeen ja asennettua paikoilleen. Mallinnusten mukaan aaltosiivistö synnyttäisi noin puolimetrisen aallon.

Luonto toimi kuitenkin toisin.

– Valitettavasti joen virtausnopeus oli sen verran pieni, ettei aalto noussut. Fiilis on pettynyt, mutta toisaalta myös huojentunut. Äärimmäisen suunnittelun ja rakentamisen tulos saatiin kuitenkin onnistuneesti jokeen, surffiaallon puuhamies Jarmo Laine kertoo.

Aaltosiivistöä kokeiltiin yön aikana useammassa kohdin koskea, mutta tulos oli aina yhtä huono.

– Sama kehikko ja siivistö on ollut käytössä Helsingissä, missä sitä on hinattu vaijereilla veden alla ja se on ollut toimiva systeemi. Nyt sitä testattiin ensimmäisen kerran virtaavassa vedessä. Tämmöistä tämä uuden luominen on. Aina ei onnistu, Laine huokaa.

Keinotekoisen surffiaallon piti ilahduttaa surffareita heinäkuun puoliväliin asti, mutta nyt aaltosiivistö purettiin saman tien pois.

Mistään pienestä rakennelmasta ei ole kyse. Pelkästään siipikehikolla oli painoa 1,7 tonnia ja paikoilleen asennettuna koko rakennelma painoi noin 5,5 tonnia.

Itäkosken virtausnopeus osoittautui liian pieneksi surffiaallolle. Jouki Väinämö / Yle

Surffiaalto jää hautumaan

Surffiaalto oli toinen Joensuu City Challenge -kilpailussa palkituista kaupunkiympäristön kehittämisideoista. Se sai 50 000 euron voittosumman.

– Laskelmat ovat vielä kesken, mutta mitoitimme rahat koko projektille ja nythän tämä homma lyheni. Vaikka 50 000 euroa kuulostaa varmasti monen mielestä suurelta, niin tämmöisissä projekteissa se ei ole mikään järjetön summa, Jarmo Laine toteaa.

Joensuun kaupungin toiveena oli, että keinotekoinen surffiaalto toisi kaupungille mainetta ja houkuttelisi matkailijoita.

– Varmasti teemme jatkokehittelyä ja pohdimme asiaa paperilla. Virtausta täytyy alkaa seurata tarkemmin. Virtaama näkyy kyllä netissä, mutta virtausnopeus on eri asia. Tälle kesälle emme enää ehdi, mutta aalto jää hautumaan, Laine lupaa.

Kiinnostusta tuntuisi riittävän myös Pohjois-Karjalan ulkopuolella.

– Erityisen lämmin fiilis tuli eilen, kun tähän rannalle saapui Helsingistä surffari. Hän kertoi liftanneensa Joensuuhun varta vasten katsomaan tätä, Laine kertoo.