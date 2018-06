Huumeratit lisääntyneet huimasti Pohjanmaalla, tapauksia jopa yli puolet enemmän kuin viime vuonna

Poliisipartiota vastaan ajoi keskiviikkoiltana Kokkolassa henkilöauto, jonka nopeudeksi mitattiin 187 kilometriä tunnissa satasen nopeusalueella. Auto pysäytettiin. 18-vuotias kuljettaja puhalsi nollat, mutta huumepikatesti näytti positiivista kannabikselle. Lisäksi mieheltä löytyi pieni määrä kannabista. Auton kuljettaja käytettiin sairaalassa verikokeissa.

Tapaus on hälyttävän yleinen. Huumeissa tai lääkeissä ajavien kuljettajien määrä on rajussa kasvussa Pohjanmaalla. Huumerattien määrä on lisääntynyt joka vuosi, mutta alkuvuonna kasvu on ollut lähes räjähdysmäistä.

Toukokuun loppuun mennessä huumekuskeja on jäänyt pohjalaisteillä kiinni runsaat 250, nousua vuoden takaisesta on 65 prosenttia.

Tänä vuonna kaikista rattijuopoista jo yli 43 prosenttia on huumeiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Loput ovat juoneet alkoholia.

Ylikomisario Janne Kangas liikennepoliisista sanoo, että tällä vauhdilla huumekuskeja on liikenteessä pian yhtä paljon kuin perinteisiä rattijuoppoja. Eniten huumekuskeja on jäänyt kiinni Etelä-Pohjanmaalla eli alkuvuodesta 126, mutta kasvu on ollut suurinta Rannikko-Pohjanmaalla. Siellä huumerattien määrä on noussut lähes kaksinkertaiseksi viime vuodesta.

Rikoskomisario Ove Storvallin mukaan sama ilmiö näkyy myös Pietarsaaren seudulla. Huumerattien määrän kasvua selittää Storvallin mielestä etenkin valvontakulttuurin muutos.

Poliisin käyttämä huumepikatesteri. Päivi Seeskorpi / Yle

– Huumepikatestereitä on ollut saatavilla jo useita vuosia, mutta vasta viime vuosina ne on otettu kunnolla mukaan liikenteen valvontaan.

Huumekuskien ikähaitari suuri

Myös Keski-Pohjanmaalla trendi on sama. Alkuvuonna poliisin haaviin jäi 36 huumekuskia. Vaikka määrä on varsin vähäinen, kasvua edellisvuodesta on peräti 80 prosenttia.

Yleisimmät huumausaineet liikenteessä ovat amfetamiini ja kannabis, mutta entistä useampi huumekuski on monen aineen sekakäyttäjä.

– Suurin osa huumekuskeista on sellaisia, jotka ovat käyttäneet jotain tiettyä huumausainetta tai lääkeainetta. Ihan lähiaikoina ratsiassa löytyi henkilö, joka oli käyttänyt neljää eri huumausainetta ja vielä alkoholia sen lisäksi, ylikonstaapeli Juha Koistila Kokkolan liikennepoliisista kertoo.

Hän on huolissaan erityisesti nuorten muuttuneesta asenteesta: yhä useampi hyväksyy kannabiksen käytön. Hänen mukaansa nuoret eivät ole kuitenkaan yliedustettuina huumekuskien joukossa, sillä ikähaitari on laaja. Poliisin huumeratsioissa jää kiinni kuljettajia 15-vuotiaista 60-vuotiaisiin – enimmäkseen vielä miehiä, mutta yhä useammin myös naisia.

Koistilan mukaan poliisin valvonta ei riitä kitkemään kasvavaa huumeongelmaa. Hän perää huumeiden torjuntatalkoisiin koko yhteiskunnan panosta.