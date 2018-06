Korkeakoulujen opiskelijavalinnat julki: Joka kuudes hakija sai paikan ylioppilastodistuksella – Katso, mille aloille ja oppilaitoksiin oli vaikeinta päästä

Yli 47 000 opiskelijaa on saanut opiskelupaikan korkeakoulujen yhteishaussa. Opiskelupaikka irtosi vajaalle kolmannekselle hakijoista, sillä heitä oli liki 153 000. Pelkän ylioppilastutkintotodistuksen perusteella yliopistoihin ja korkeakouluihin valittiin noin 7 500 hakijaa eli 18 prosenttia uusista opiskelijoista.

Opetushallitus on julkaissut (siirryt toiseen palveluun)tiedot korkeakoulujen kevään yhteishaun tuloksista. Tarkempaa tietoa löydät aloittain ja oppilaitoksittain jutun lopussa olevista taulukoista.

Hakijat näkevät tuloksensa Opintopolku (siirryt toiseen palveluun)-verkkopalvelussa. Tietoa valinnoista löytyy myös korkeakoulujen nettisivuilta.

Yliopistot lisäsivät tänä vuonna suoraa todistusvalintaa etenkin kauppatieteellisellä alalla. Kauppatieteissä 59 prosenttia hakijoista eli noin 2 500 valittiin todistuksen perusteella. Myös teknillisillä ja luonnontieteellisillä aloilla todistusvalintaa laajennettiin.

Ammattikorkeakouluissa todistusvalintaa lisättiin yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon alalla. Opiskelupaikan sai näille aloille todistuksella runsaat 1 200 hakijaa. Tekniikan ja liikenteen alalla määrä oli runsaat 800.

Monet ylioppilastutkintotodistuksen perusteella valituista ovat saaneet tiedon opiskelupaikastaan jo aiemmin. Tavoitteena on, että vuonna 2020 valtaosa yliopistojen ja korkeakoulujen opiskelijoista valittaisiin ylioppilastutkinnon arvosanojen perusteella.

Taidealalle yhä vaikeinta päästä

Yliopistoihin hakeneista hyväksyttiin 25 prosenttia ja ammattikorkeakouluihin hakeneista 28 prosenttia.

Tänäkin vuonna hankalinta oli päästä opiskelemaan yliopistojen taidealoille. Teatteri-, tanssi- ja kuvataidealalle pyrkineistä hakijoista vain 4 prosenttia hyväksyttiin.

Psykologiaa pääsi opiskelemaan 5 prosenttia hakijoista ja liikuntatieteitä 8 prosenttia. Eläinlääketieteen opintoihin pyrkineistä hyväksyttiin 9 prosenttia.

Lääketieteelliseen ja oikeustieteelliseen hakeneista opiskelupaikan sai joka kymmenes.

Helpoiten opiskelupaikan sai ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen alalta sekä luonnonvara- ja ympäristöalalta, joille hyväksyttiin 36 prosenttia hakijoista.

Laureassa kynnys korkeimmalla

Kun verrataan eri oppilaitosten hakijoiden ja hyväksyttyjen opiskelijoiden määrää, kynnys sisäänpääsylle oli viime vuoden tapaan korkein Laurea-ammattikorkeakoulussa. Hakijoista 7 prosenttia sai opiskelupaikan.

Taideyliopiston ja Tampereen yliopiston ovet avautuivat vain hitusen helpommin, niissä 8 prosenttia hakijoista hyväksyttiin syksyllä alkaviin opintoihin.

Aiempien vuosien tapaan ruotsinkielisiin korkeakouluihin oli keskimäärin helpompi päästä kuin suomen- tai kaksikielisiin korkeakouluihin.

Åbo Akademin hakijoista 33 prosenttia sai opiskelupaikan. Yrkeshögskolan Novia hyväksyi 35 prosenttia hakijoista.

Helsingin yliopistoon eniten hakijoita

Hakijoita kiinnostivat eniten suuret yliopistokaupungit, joissa on tarjolla paljon eri alojen opiskelupaikkoja.

Suosituin hakukohde oli Helsingin yliopisto, jonne haki ennätysmäärä, lähes 29 000 henkilöä. Hakijamäärät kasvoivat myös muun muassa Turun ja Tampereen yliopistoissa.

Kasvua selittää osin se, että lääketieteellisellä ja oikeustieteellisellä alalla siirryttiin yhteisvalintaan. Samalla valintakokeella pystyi hakemaan useamman yliopiston samalla alalle.

Korkeakouluihin yhteisvalinnassa hakeneista 60 prosenttia oli naisia. Naisten osuus hyväksytyistä on 56 prosenttia.

Opiskelupaikan saaneiden on ilmoitettava viimeistään heinäkuun 10. päivänä ottavatko he paikan vastaan.

Jutun tekstiä ja oppilaitoskohtaista taulukkoa on korjattu klo 18.10. Opetushallituksen tiedoissa oli aluksi virheelliset luvut Centria-ammattikorkeakoulun, Diakonia-ammattikorkeakoulun, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun ja Helsingin yliopiston kohdalla. Virheellisten tietojen vuoksi jutussa kerrottiin aiemmin, että Centria-ammattikorkeakoulu hyväksyi 35 prosenttia hakijoista. Oikea luku on 26 prosenttia. Virheellinen kohta on poistettu tekstistä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Taulukko koulutusaloittain Jos taulukko ei näy lataa sivu uudelleen. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Taulukko korkeakouluittain Jos taulukko ei näy lataa sivu uudelleen. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

