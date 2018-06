Stora Enso kaavailee Oulun tehtaalle kartongin valmistusta, hintalappu 700 miljoonaa euroa

Tästä on kyse Metsäteollisuusyritys Stora Enso satsaa kartonginvalmistukseen.

Yritys kaavailee satojen miljoonien eurojen muutostöitä Oulun hienopaperitehtaalle.

Muutostöiden myötä Oulun tehtaalla voisi alkaa pakkauskartongin valmistus.

Metsäteollisuusyritys Stora Enso harkitsee muuttavansa hienopaperia valmistavan Oulun tehtaan pakkauskartonkitehtaaksi. Muutoksen mahdollistavien investointien hintalapuksi yritys arvioi 700 miljoonaa euroa vuosina 2019–2021.

Stora Enson maajohtaja Seppo Parvi kertoo yrityksen suuntaavan pakkauskartongin valmistukseen, koska hienopaperin kysyntä on pienenemään päin.

– Kysyntä on laskenut keskimäärin neljä prosenttia vuodessa. Meillä on kiinnostusta kehittää kartonkipuolen tuotantoa ja toimintaa, koska se on kasvava markkina maailmanlaajuisesti.

Stora Enso on aloittanut muutosta edeltävän kannattavuusselvityksen ja ympäristövaikutusten arvioinnin. Ensimmäinen saataneen päätökseen kuluvan vuoden loppuun mennessä, jälkimmäisessä kuluu yrityksen arvion mukaan vähintään puoli vuotta.

Mikäli investointeja ei tehtäisi, ei se Parviaisen mukaan tarkoittaisi paperituotannon loppumista Oulussa.

– On yhtä lailla täysin mahdollinen vaihtoehto jatkaa paperin tuotantoa nykyisessä mittakaavassa Oulussa.

Paperintuotanto Oulun tehtaalla jatkuu ainakin vuoden 2020 alkupuolelle asti.

Professori: "Kartongin valmistaminen on järkevää"

Aalto-yliopiston puunjalostustekniikan professori Olli Dahlin mukaan Stora Ensolla on Varkauden tehtaan myötä hyvä kokemus muutostöistä. Yritys muutti Varkauden entisen paperitehtaan vuonna 2016 aaltopahvin raaka-ainetta ja viilupuusta tehtyjä LVL-rakennuselementtejä tuottavaksi tehtaaksi.

Dahlin mukaan hiipuvan paperikysynnän maailmassa tehtailla on käytännössä kaksi vaihtoehtoa: tuottaa raakamateriaalia vaateteollisuuden tarpeisiin tai suunnata kuluttajapakkauskartonki- ja pakkauskartonkimarkkinoille.

Stora Enso tekee kumpaakin, Dahl muistuttaa.

– Yritys valmistaa vaatteiden raaka-aineena käytettävää liukosellua. Kartongin valmistaminen on puolestaan järkevää, koska nettikauppa kasvaa kohinalla ja pakkauksia tarvitaan aina.

