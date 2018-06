Sienet ovat jo somessa, mutta todellista satoa saadaan vielä odotella – seuraavat viikot ratkaisevat

Lumien nopea sulaminen on kurittanut alkukesän sienisatoa. Peli ei kuitenkaan ole vielä menetetty, sillä pääsato on vasta tulossa.

Vaikka sosiaalinen media onkin ollut jo viikonpäivät täynnä sienikuvia, saadaan varsinaista kauden aloitusta vielä odotella, sanoo Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Kauko Salo.

Kuiva ja lämmin toukokuu on viivästyttänyt sienikauden aloitusta. Tällä hetkellä sato on kovin niukkaa.

– Liian kuivaa on ollut. Vettä on tullut, mutta alkukesä oli kyllä poikkeuksellisen ankara.

Mäntykankaat ovat edelleen kuivia, kosteimmilla alueilla sen sijaan on voinut löytää jo pieniä kanttarellin alkuja Etelä- ja Keski-Suomessa.

– Ensimmäiset lehmäntatit ja kanttarellit ovat nousseet kosteilla paikoilla haistelemaan ilmaa. Ei voida kuitenkaan sanoa, että sienestyskausi olisi ollenkaan vielä alkanut, se jonkin verran odotuttaa itseään.

Korvasienen sato on jäänyt heikoksi, ja se Salon mukaan ennakoi tulevaa sienisatoa. Salo kuitenkin muistuttaa, että elätään vasta kesäkuun loppua: kanttarellit, haperot ja tatit voivat vielä elpyä, kun päästään heinäkuun puoleenväliin.

Seuraavat kaksi viikkoa ratkaisevat

Lumien hidas sulaminen olisi auttanut rihmastoja, mutta tänä vuonna lumet sulivat kuuman toukokuun takia hyvin nopeasti.

Tulevan sadon ennustaminen on kuitenkin kaikenkaikkiaan hyvin vaikeaa. Esimerkiksi loppuviikoksi luvatut sateet kostuttavat kyllä maaperää. Toisaalta liika vesikään ei tekisi hyvää, sanoo Salo.

– Kun vettä tulee nopeasti, niin se lähtee pintavaluntana pois, eikä se ehdi imeytyä kunnolla humuskerrokseen ollenkaan. Humuskerroksessa elävät tarvittavat sienijuuret.

Muutamalla seuraavalla viikolla onkin Salon mukaan merkitystä kesän sienisadon kannalta.

– Sienestyskausi on useasti alkanut jo heinäkuussa: tatteja, haperoita ja kanttarelleja on ollut jo alkupuolelta lähtien. Ihmiset ovat tuudittautuneet siihen ajatukseen, että näin on aina. Ei ole. Vaihtelut ovat eri vuosina isoja, sekä ajallisesti että määrällisesti.