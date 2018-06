Hallituksen lempilapsi joutui hankaluuksiin: Biokaasulaitosten valmistajalla maksuhäiriöitä ja katteettomia lupauksia tuotoista

Innovaatioistaan palkittu jyväskyläläisfirma BioGTS ei ole saanut toimittamiaan biokaasulaitoksia tuotantoon suunnitellusti. Mainetta niittäneen cleantech-yrityksen hankkeille on kertynyt investointitukia vajaat 20 miljoonaa euroa.

Jyväskylässä toimiva BioGTS on joutunut ongelmiin biokaasulaitosten rakentamisessa. Yhtiön toimittamissa laitoksissa on ollut asiakkaiden mukaan paljon lastentauteja. Biokaasun tuotto ei ole ollut luvatulla tasolla, ja laitosten käyttövarmuudessa on ollut parannettavaa.

– Alkuvaiheen kehitystyö on vienyt odotettua enemmän aikaa. Se on vaikuttanut laitosten ylösajon aikatauluihin ensimmäisissä laitoksissa, mutta työtä on tehty yhdessä asiakkaidemme kanssa, jotka samalla ovat opetelleet laitoksien operoimista, sanoo BioGTS:n toimitusjohtaja Mika Rautiainen Ylelle lähettämässään sähköpostissa.

BioGTS:n kuivamädätystekniikkaan perustuvia, erikokoisia laitoksia on tilattu useilla kymmenillä miljoonilla euroilla eri puolille Suomea. Investointitukea saaneita hankkeita on kymmenkunta. Näistä osaa ei ole vielä alettu rakentaa.

Alkuvaiheen kehitystyö on vienyt odotettua enemmän aikaa. Mika Rautiainen

BioGTS on ajautunut myös talousvaikeuksiin. Yritys on joutunut muun muassa protestilistalle maksuhäiriön vuoksi. Merkintä reilun kuuden tuhannen euron maksuhäiriöstä on tehty toukokuussa. Toimitusjohtajan mukaan maksuhäiriömerkintä johtui maksuliikennejärjestelmän ja tilitoimiston vaihdosta.

– Joitain laskuja tai huomautuslaskuja ei siitä syystä ollut tullut meille perille asti, ja ne pääsivät etenemään maksuhäiriömerkinnäksi.

Ainakin yksi BioGTS:n asiakkaana ollut biokaasualan yritys on ehtinyt laittaa yli kymmenen miljoonan euron projektinsa jäihin. Se on aloittanut kokonaan uudet neuvottelut toisen laitostoimittajan kanssa.

Kauhajoella saatiin ulos vain puolet luvatusta kaasusta

BioGTS:n toimittamia laitteistoja on ollut toiminnassa jo jonkin aikaa eri puolilla Suomea. Suupohjan ammatti-instituutti hankki Kauhajoelle rakentamansa uuden navetan yhteyteen biokaasulaitoksen (siirryt toiseen palveluun), jonka toimittajaksi valittiin BioGTS. Pitkälti yli miljoona euroa maksanut maatilaluokan laitos on ollut käytössä puolitoista vuotta.

Nurmirehua, perunan solunestettä ja navetan lietelantaa raaka-aineena käyttävällä laitoksella järjestettiin toukokuussa viikon testijakso, jonka tulokset eivät olleet hyviä. Luvatusta kaasutuotosta laitos kykenee vain puoleen, ja käyttövarmuus on samaa luokkaa.

Totta kai halusimme investointituet. Esko Lehtimäki

Suupohjan ammatti-instituutin koulutusjohtajan Esko Lehtimäen mukaan laitos otettiin vastaan investointitukien menetyksen pelossa.

– Hankeaika alkoi umpeutua. Totta kai halusimme investointituet. Kaasua on kuitenkin riittänyt siihen tarpeeseen, jota meillä on mahdollisuus täällä käyttää.

Toistaiseksi laitostoimittaja on operoinut laitosta Kauhajoella ja pyrkinyt saattamaan sitä sovittuun toimintakuntoon.

Koulutusjohtaja Esko Lehtimäki penää valtiolta investointituen lisäksi tukea myös tekniikan kehitystyöhön ja innovointiin. Hänen mukaansa biokaasualan kehitystyö on nyt liikaa pienten yritysten harteilla.

Mustankorkea sai toimimattoman laitoksen

Jyväskylässä toimiva Mustankorkea Oy on joutunut turvautumaan järeämpiin toimiin BioGTS:n toimittamassa laitosprojektissa. Se purki viime helmikuussa toimitussopimuksen reilun puolen vuoden ylösajon ja käytön jälkeen.

Mustankorkean mukaan laitos ei kyennyt vastaanottamaan ja käsittelemään lähellekään sellaista määrää raaka-ainetta, joka alunperin oli tarkoitus. Myös liikennekaasun tuotannossa oli ongelmia.

Biokaasulaitos pystyy käsittelemään vuodessa 20 000 tonnia biojätteittä ja puhdistamolietteitä. Isto Janhunen / Yle

Puutteet ja ongelmat laitoksen toiminnassa olivat yrityksen mukaan sen verran olennaisia, että Mustankorkea päätti purkaa sopimuksen yksipuolisesti. Se ei ollut helppo ratkaisu. Nyt Mustankorkea joutuu saattamaan laitosta kuntoon omin avuin.

Sanomalehti Keskisuomalaisen mukaan (siirryt toiseen palveluun) BioGTS piti sopimuksen yksipuolista purkamista laittomana. Toistaiseksi asiassa ei kuitenkaan ole käynnistetty oikeustoimia, ainakaan Mustankorkean tietojen mukaan.

Jyväskylän, Muuramen, Laukaan ja Toivakan kuntien yhteisomistuksessa oleva yritys ei halua kommentoida projektin vaikeuksia sen enempää julkisuudessa. Toimitusjohtaja Esko Martikainen kuitenkin myöntää, että biokaasulaitoksessa havaitut ongelmat olivat yhtiölle suuri pettymys.

Mustankorkean tavoitteena on edelleen saada laitos toimintaan niin, että laitosta voi käyttää täydellä kapasiteetilla viimeistään ensi keväänä. Tavoitteen saavuttaminen vaatii usean koneen ja laitteen uusimista huomattavasti alkuperäisiä suunnitelmia järeämmiksi.

BioGTS on useasti palkittu kasvuyritys

BioGTS on nauttinut mainetta yhtenä Suomen johtavista biokaasulaitosten valmistajista. Sen kasvuvauhti on ollut hurjaa ja monesti palkittua.

Yritys on saanut arvostettuja tunnustuksia muun muassa cleantech-osaamisestaan ja kasvuvauhdistaan. Se valittiin esimerkiksi Kauppalehden Suomen Kovimmaksi kasvuyritykseksi vuonna 2016 (siirryt toiseen palveluun).

BioGTS on ponnistellut myös kiertotalouden viennin eteen. Sen edustajia on osallistunut useille vienninedistämismatkoille (siirryt toiseen palveluun) varsinkin Aasiaan ja Afrikkaan. Matkat ovat tuottaneet tulosta, sillä yritys on solminut sopimuksia biokaasulaitosten rakentamisesta myös Kiinaan ja Vietnamiin (siirryt toiseen palveluun).

Kasvussa on aina omat haasteensa. Mika Rautiainen

Vuonna 2011 perustettu yritys on palkannut uusia työntekijöitä runsaasti. Vuonna 2015 sen liikevaihto oli 5,3 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli jo 16,8 miljoonaa euroa.

– Kasvussa on aina omat haasteensa. Mielestäni se ei ole ollut liian hurjaa, päinvastoin, toimitusjohtaja Mika Rautiainen sanoo.

Bisnestä veronmaksajien rahoilla

Biokaasuala on nauttinut viime vuodet Suomen hallituksen vankkumatonta tukea. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen asettaman tavoitteen mukaan Suomesta tulee bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä vuoteen 2025 mennessä (siirryt toiseen palveluun).

BioGTS:ltä tilatut laitokset ovat saaneet investointeihinsa tukea valtiolta useita kymmeniä prosentteja. Yhteensä investointitukia hankkeille on kertynyt vajaat 20 miljoonaa euroa. Osa laitoksista on ollut hallituksen kärkihankkeita.

Ilman veronmaksajien tukieuroja biokaasulaitoksiin investoiminen olisi ollut Suomessa huomattavasti rauhallisempaa. Nyt voidaan puhua kuitenkin biokaasulaitosten hulluista päivistä. Sen verran tiuhaan biokaasulaitoksia nousee eri puolille Suomea. Biokaasualaa voidaankin pitää hallituskauden yhtenä lempilapsena.

Harjavallan laitos neuvottelee jo uuden toimittajan kanssa

BioGTS:n toimittamia ison kokoluokan laitoshankkeita on useita, jotka ovat parhaillaan käynnistymässä tai jo käynnistyneet.

Esimerkiksi Punkalaitumelle (siirryt toiseen palveluun) rakennetaan vajaan viiden miljoonan euron laitosta. Se on viivästynyt aikataulustaan. Yhtiö toivoo, että laitos valmistuu vuoden loppuun mennessä, kun alkuperäinen aikataulu oli vuoden alussa.

Myös Mäntsälän Hirvihaarassa (siirryt toiseen palveluun) kamppaillaan biokaasulaitoksen rakentamisaikataulujen kanssa. Syynä viivästykseen ovat olleet valitukset laitoksen luvituksessa. Sekä Mäntsälässä että Punkalaitumella uskotaan edelleen, että laitos valmistuu lopulta sovitun mukaisesti ja muita paremmilla komponenteilla.

Harjavallassa toimiva Satbiogas Oy oli aloittamassa laitoksen rakentamista tänä keväänä. Juhannuksen jälkeen yrityksen hallituksen puheenjohtaja Juha Mäntylä kuitenkin ilmoitti Yle Uutisille, että se on laittanut projektinsa jäihin BioGTS:n vaikeuksien vuoksi.

Mäntylän mukaan jäädyttäminen johtui BioGTS:n rahoitusongelmista ja siitä, että yrityksen rakentamissa laitoksissa on ollut ongelmia. Mäntylän mukaan neuvottelut uuden laitostoimittajan kanssa ovat jo käynnissä.

VSS Biopower Oy:n toimitusjohtaja Jouni Virtanen esittelee aluetta, jolle nousee Säkylän biokaasulaitos. Jari Pelkonen / Yle

VSS Biopower luottaa edelleen tekniikkaan

Säkylässä toimiva VSS Biopower Oy (siirryt toiseen palveluun) jatkaa normaalisti avaimet käteen toimitettavan laitoksensa rakennustöitä. Reaktoreita rakennetaan parhaillaan BioGTS:n tiloissa Jyväskylässä.

BioGTS:n talousongelmat eivät ole horjuttaneet Säkylässä uskoa toimivaan laitokseen. Yrityksen toimitusjohtaja Jouni Virtanen myöntää kuitenkin käyneensä neuvotteluja BioGTS:n kanssa muun muassa yrityksessä ilmenneistä talousongelmista.

– Olemme päätyneet yhteisymmärrykseen siitä, mistä ongelmat ovat johtuneet.

Siinä on omat rahat ja isän mökki kiinni. Olen todella luottavaisin mielin. Jouni Virtanen

VSS Biopower Oy päätti neuvottelujen jälkeen jatkaa projektiaan suunnitellusti eteenpäin.

– Pientä viivästystä tuli talven takia. Pikkuhiljaa pääsemme rakentamaan laitosta suurin piirtein kaavaillussa aikataulussa.

Jouni Virtanen on tullut tunnetuksi alueella pelottomana nuorena biokaasumiehenä, joka on enojensa kanssa laittanut kaikki peliin biokaasulaitoksen rakentamiseksi. Rahoitusta kymmenen miljoonan euron hankkeeseen kerättiin muun muassa joukkovelkakirjalainalla.

– Siinä on omat rahat ja isän mökki kiinni. Olen todella luottavaisin mielin.