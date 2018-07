Näin lakimuutos näkyi taksitolpilla keskiyöllä: epäröintiä ja hintakyselyjä – Alan konkari uskoo, että kuljettajat menevät nyt rahan luo

Iiro Parviaisen mukaan taksialan huippumiehillä on pelisilmää: he tietävät, milloin mitäkin tapahtuu ja milloin ihmiset lähtevät liikkeelle. Tai milloin mummot heräävät, kuten hän itse kuvaa. Omaa palveluaan pitää osata myös myydä.

Iiro Parviaisen mukaan taksialan huippumiehillä on pelisilmää: he tietävät, milloin mitäkin tapahtuu ja milloin ihmiset lähtevät liikkeelle. Tai milloin mummot heräävät, kuten hän itse kuvaa. Omaa palveluaan pitää osata myös myydä. Joni Tammela / YLE

Paljon mahdollisuuksia, mutta myös haasteita. Toisaalta, oli se 1990-luvun lama kyllä isompi mullistus.

– Saas nähdä.

Tällaisissa tunnelmissa kolmekymmentä vuotta ammatikseen ajanut Iiro Parviainen lähti taksin rattiin lauantaina illalla, kun uusi liikennepalvelulaki oli tulossa voimaan vuorokauden vaihtuessa.

Yle seurasi lakimuutoksen voimaatuloa taksitolpalla Helsingin Asema-aukiolla. Puolenyön jälkeen asiakkaat löysivät taksit hyvin entiseen malliin. Hintoja hieman kyseltiin. Asema-aukiolta taksia tavoitellut Kati Flink arveli käyttävänsä taksia samaan tapaan kuin ennenkin.

– Jos uudistus tulee hyväksi asiakkaan puolelle niin pidän hyvänä, mutta luulen, että taksiyrittäjän puolelle se ei ole hyvä juttu olllenkaan, Flink mietti.

Hän ei aikonut ryhtyä valikoimaan taksia sen mukaan, mikä on halpa, vaan ottaa jatkossakin taksin silloin kun tarvetta tulee.

Espooseen matkalla olleella Ville Suomisella oli vaikeuksia saada taksi, kun hän olisi halunnut tietää hinnan ennalta.

– Kysyin paljonko taksi määränpäähän läntiseen Espooseen maksaa enkä saanut mitään vastausta. Kuljettaja sanoi, että se on se hinta mitä mittarissa sitten näkyy, Suominen kertoi.

Suominen piti uudistusta hyvänä asiana, mutta arveli alussa olevan pientä hitautta.

Yle seurasi taksialalle voimaan tullutta lakimuutosta Helsingin Asema-aukion taksitolpalla. Yle

– En uskalla tästä taksia ottaa, mitä jos se onkin määränpäässä 50 euroa, kun hinnan voisi sopia etukäteen. Ehkä otan neljän euron bussin sen sijaan, Suominen pohti.

Lue tästä taksiuudistuksen pääkohdat: Taksiliikenne mullistuu – ainakin nämä asiat sinun on hyvä tietää historiallisesta uudistuksesta

Helsinki-Vantaalla aiotaan lisätä opastusta

Uuden taksilain voimaan astuminen on Helsinki-Vantaan lentokentällä alkanut rauhallisesti, Finavialta kerrotaan.

Yön kiireisimpinä tunteina taksien jonotusalueelle muodostui jonkin verran jonoa, kun kentälle saapui useita lentoja samaan aikaan, kerrotaan Finavialta STT:lle. Lentokentällä on ollut jonoja vilkkaina aikoina ennenkin.

Tämän iltapäivän kiireisimpinä tunteina Finavia aikoo lisätä opastusta taksialueella. Alueella on kolme kaistaa, joilta kyydin voi valita Lähitaksilta, Vantaan Taksilta ja Taksi Helsingiltä.

Neljännelle kaistalle voivat tulla muut taksit. Viidennelle alueelle puolestaan tulevat ennakkoon, esimerkiksi aplikaatioiden kautta tilatut taksit. Jokaisella kaistalla on oma jonotustilansa, mutta niiden täyttyessä jono yhdistyy yhdeksi pidemmäksi jonoksi.

Lue myös: Lentokentällä on pian neljän kaistan takseja: Kolmella ensimmäisellä valotaulut kertovat kyydin hinnan, neljännellä asiakkaan on neuvoteltava taksa itse

Konkarikuljettaja: Ei mullistusta yhdessä yössä

Parviainen oli taksin ratissa seuraamassa, kuinka laki muuttuu ja asiakkaat reagoivat. Parviainen ajaa kasvua alalta tavoittelevan Kajon-yhtiön taksia.

– Eihän tämä työnkuvaan millään tavoin vaikuta. Jää nähtäväksi, nousevatko kyytimäärät. Tuskin mitään ihmeellistä pomppausta tulee.

Parviainen on työskennellyt taksikuskina vuodesta 1986. Tämän jälkeen Parviainen on kuljettanut myös linja-autoa ja raitiovaunua. Tänä vuonna hän päätyi tuttuun hommaan espoolaisen taksiyrityksen palkkalistoille ja vetää nyt yrityksen Vantaan toimipistettä.

Parviainen ei usko, että historiallinen uudistus mullistaa alaa – ei ainakaan yhdessä yössä. Vaikka uusi laki tuli voimaan kellon lyödessä keskiyötä, ei monikaan toimija keskittänyt muutoksia samaan hetkeen.

Esimerkiksi Suomesta kertaalleen vetäytynyt Uberkaan ei ole paljastanut, milloin sen sovellus on taas käytettävissä.

Kajon kuitenkin muutti hintojaan heti yöllä. Edellisiltana autojen ikkunoihin kiinnitettiin uudet hinnastot ja järjestelmät päivitettiin. Parviaisen mukaan Kajonin tavoite on kasvaa ja laajentaa palveluitaan valtakunnalliseksi.

Uudistuksen myötä taksia kun saa ajaa missä haluaa. Toisin sanoen kuskit voivat mennä rahan luokse.

– Just eilen yksi kuljettaja sanoi olevansa menossa ajamaan Turkuun, kun siellä on Ruisrock. Hän on kotoisin Turusta ja pyörii siellä paljon. Periaatteessa sille ei ole mitään estettä, jos tietää, että on hommia, Parviainen kertoo.

Nyt moni toimija alensi lähtötaksaansa. Parviainen arvelee, että ruuhkaisimpina aikoina kuten vappuna tai uutenavuotena hinnat voivat olla kalliimpia. Joku saattaa silloin lyödä asiakkaalle kovankin hinnan, eikä tämä ole asiakkaalle eduksi.

Lue myös: Taksilaki muuttuu ja samalla mullistuu pirssin tilaaminen – Yle vertaili yhdeksän taksin tilaussovellusta, katso mitkä kertovat hinnan ennen matkaa

1990-luvun lama lopetti ajot kuin seinään

Etenkin 1990-luvun alussa Suomea koetellut lama on jäänyt Parviaisen mieleen. Hän pitää lamaa jopa suurempana mullistuksena alalle kuin nykyisiä muutoksia.

– Ajoin silloin, mutta sehän loppui kuin seinään se työnteko. Rahaa ei ollut eikä ajettu, vaikka olisi haluttu.

Toiseksi "radikaaliksi muutokseksi" Parviainen nimeää navigaattoreiden tulon markkinoille. Parviainen ei ole innoissaan lakimuutoksesta, jonka myötä kynnys ryhtyä taksinkuljettajaksi madaltuu.

– Jos tehdään töitä pitäisi olla paras ammattilainen siinä, en pidä että helpotetaan alalle pääsyä. Tässä on kuitenkin iso vastuu, ollaan liikenteessä ja tehdään tuhansia keikkoja vuodessa, kyydissä on niin lapsia kuin vanhuksiakin, Parviainen pohti.

Parviainen kutsuu uusia taksialan toimijoita "villeiksi yrittäjiksi". Heitä ei vielä liikenteessä näy, sillä uudenmallista taksiliikennelupaa ei ole voinut hakea etukäteen.