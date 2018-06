Opinnot ilman tutkintoja eivät ole "pehmeää höpöhöpöä" – kansalaisopistoilla on myös rahalla mitattavaa arvoa

Pian 120-vuotiaalla kansalaisopistotoiminnalla on perinteensä, mutta myös uusia tehtäviä ja haasteita, kun suomalaiset vanhenevat ja tulokkaat tarvitsevat kotouttamista.

Kun juhannus on juhlittu, alkaa kesä kääntyä lopuilleen. Eikös se niin ole, ainakin pessimistien mielestä?

Optimistit puolestaan voivat alkaa suunnitella syksyn opintoja jossakin Suomen 181 kansalaisopistosta. Voisihan sitä opetella vaikka tanssimaan kuten Bollywood-elokuvassa, tekemään betonisia kukkaruukkuja tai pursottamaan kakunkoristeita. Espanjan kieliopinnot ainakin olisi hyvä elvyttää.

– Monille on vähän kuin pyhä asia päästä pläräämään, mitä sieltä katalogista valitsee, sanoo Kansalaisopistojen liiton KoL:n toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen.

Osassa opistoissa on tosin jo luovuttu paperisesta vihkosesta, joka esittelee kurssitarjonnan. Se on tätä internetin aikaa, mutta Nuottanen on muutoksesta myös hieman huolissaan.

On tärkeää, että markkinointi ja viestintä hoidetaan myös tulevaisuudessa paitsi tehokkaaasti niin myös monipuolisesti, hän sanoo.

Kurssi täyteen 19 sekunnissa

Yksi kansalaisopistojen perinteistä – joskin moititusta sellaisesta – on ollut elo-syyskuun kiihkeä puhelinrumba, kun kursseille on vihdoin päässyt ilmoittautumaan. Sekin on kuitenkin muuttumassa.

– Osassa opistoissa ilmoittautumista on muutettu niin, että se alkaa jo touko-kesäkuussa, ja osassa on jatkuvan ilmoittautumisen mahdollisuus. Se ei ole vielä hirveän laajaa, mutta tällaisia kokeiluja on, Jaana Nuottanen kertoo.

Tietyt kurssit täyttyvät toisaalta muutamissa sekunneissa myös internetissä. Nuottanen sanoo muistavansa ikuisesti ennätyksen: huonekalujen entisöintikurssi tuli Jyväskylässä muutama vuosi sitten täyteen 19 sekunnissa.

Kansalaisopistotoiminnalla oli ikää parikymmentä vuotta, kun kuopiolaisopiskelija alkoi täytellä tätä opintokirjaa. Veli-Pekka Hämäläinen / Yle

Suomen työväenopistot, aikuisopistot ja muu kansalaisopistot viettävät ensi vuonna 120-vuotisjuhliaan. Joka vuosi yli 650 000 ihmistä hakee kansalaisopistoista mahdollisuutta kehittää itseään ilman valmistumisen painetta.

Onko kansalaisopistoilla paikka ja tehtävä myös nyky- ja tulevaisuuden Suomessa, kun päättäjät puhuvat opinnoista yhä enemmän nopeana tienä työelämää ja muu saatetaan tuomita pelkäksi pehmoiluksi?

Leikkauksien takia kurssitarjontaa on jouduttu supistamaan.

Valtio teki kansalaisopistojen rahoitukseen isoja leikkauksia viime vuonna ja vuonna 2015.

– Niissä meni yhteensä melkein kymmenen miljoonaa euroa. Se olisi ammatillisessa koulutuksessa pienehkö summa, mutta meille iso raha, sanoo Jaana Nuottanen.

Leikkauksien takia kurssitarjontaa on jouduttu supistamaan ja uusilta ryhmiltä vaadittua osallistujamäärää on täytynyt kasvattaa.

– Esimerkiksi kielten opetuksessa yritetään varmasti pitää hengissä aiemmin aloittaneita vuosiryhmiä myös vähän pienemmillä opiskelijamäärillä, mutta aloittavissa ryhmissä minimimäärää on jouduttu nostamaan merkittävästi, Nuottanen kertoo.

Jaana Nuottanen Lauramaija Hurme / KoL

Kansalaisopistojen liitto luottaa kuntien sivistystahtoon

Kansalaisopistoissa näkyy myös kuntien taloustilanteen kiristyminen.

– Kunnat joutuvat silloin tältäkin puolelta suitsimaan ja asettamaan reunaehtoja ja kehyksiä, joissa pitää pystyä toiminaan.

Miten kansalaisopistojen käy, jos kuntien lisäksi päättämään tulevat myös maakunnat? Jaana Nuottasen mukaan hänellä ja KoL:n hallituksella on tässä asiassa ”aika vahva sivistyskuntausko”.

Vaikka maakuntiin joskus mentäisiin, kunnat eivät lakkaa olemasta, vaan pysyvät aika autonomisina yksikköinä, hän tuumii. KoL:ssa ei myöskään ajatella, että kansalaisopistojen pitäisi mennä maakuntien alaisuuteen, päinvastoin.

– Sivistys- ja koulutusasia säilyy kuntien tehtävissä yhtenä tärkeimmistä – tai riippuu tietysti siitä, kenen kanssa keskustelee. Me painotamme kansalaisopistoa osana kunnan sivistyspakettia.

Rajat ylittämällä jotakin uutta

Nuottasen mielestä kaikki kunnat eivät osaa hyödyntää omaa kansalaisopistoaan niin monipuolisesti kuin olisi mahdollista, ja sisäiset toimialarajat ylittävässä yhteistyössä on kunnissa kehittämisen varaa.

Hänen mukaansa tarvittaisiin paljon enemmän kokonaisvaltaista ajattelua jo olemassa olevien palvelujen nivomisessa toisiinsa entistä tehokkaammin. Nuottanen puhuu siitä kuntakonserniajatteluna.

– Tämän vuoden alusta tuli voimaan maahanmuuttajien lukutaitokoulutusmalli, johon kansalaisopistot saivat rahoituksen. Siinä ainakin näen sellaisen asian, jossa sisäiset rajat olisi syytä ylittää, kun maahanmuuttajat tarvitsevat lukutaidon opiskelun jälkeen muun muassa työharjoittelupaikkoja.

Parempi lähteä opistoon kuin terveyskeskukseen

Myös sote kuuluu sanastoon, kun Jaana Nuottanen puhuu kansalaisopistojen merkityksestä.

– Jos maakuntiin päädytään, niin ennaltaehkäisevä sote-puoli jää kuitenkin kunnille. Siinäkin me tietysti tuomme keskusteluissa aina kansalaisopistoa kehiin.

Toisten ihmisten kohtaamisella opintojen ohessa on suuri merkitys.

Nuottanen kertoo KoL:n saavan etenkin vanhoilta ihmisiltä selvää palautetta kansalaisopistojen merkityksestä.

– Jos vielä pystyy liikkumaan, niin se, että käy vaikka vain kerran viikossa yhdellä kurssilla, on viikon henkireikä.

Nuottasen mielestä on parempi mennä kansalaisopistoon tapaamaan muita opiskelijoita kuin terveyskeskukseen lääkärin puheille, ellei todella ole kyse jostakin sairaudesta. Toisten ihmisten kohtaamisella opintojen ohessa on yksinäisille suuri merkitys, hän sanoo.

– Nämä ovat vähän sellaisia soft-puolen asioita. Meitä on monta kertaa vuosien varrella lyöty lekalla päähän ja sanottu, että nämä on höpöhöpöjuttuja. Eivät oikeasti ole!

Kolmannen iän peruskoulu

Suomen ikärakenteen muuttuminen ja ihmisten eliniän pidentyminen ovat omiaan lisäämään kansalaisopistojen merkitystä, Jaana Nuottanen sanoo.

– Jos ihmisiä pystytään pitämään toimintakykyisinä ja poissa ympärivuorokautisesta hoidosta, niin silloin puhutaan taas niistä euroista. Kyllä tällaisia säteily- ja heijastusvaikutuksia on, vaikka kuinka sanottaisiin, että nämä ovat pehmeitä asioita.

Kun ihmiset elävät entistä vanhemmiksi ja saattavat olla vuosikymmeniä eläkkeellä, kansalaisopistot voivat myös pitää heitä kiinni yhteiskunnan kehityksessä.

– Digitaitoja ei ehkä ole oppinut työelämässä, ja niitäkin pitää päivittää jatkuvasti. Joskus olen sanonut, että kansalaisopisto on vähän niin kuin kolmannen iän peruskoulu, jonka ansiosta pysyy ajan hermolla.

Oppilaiden etsiminen ei ole kansalaisopistojen vahvuus.

Ongelmaksi voi kuitenkin osoittautua se, etteivät tarvitsevat löydä tarjontaa. Oppilaiden varsinainen etsiminen ei ole kansalaisopistojen vahvuus, eikä siihen ole valmista patenttilääkettä, Nuottanen myöntää.

– Se räpsähtää meille hyvin aktiiviseksi haasteeksi nyt lomakauden jälkeen. Saimme lisätalousarviosta rahaa heikkojen digitaitojen kehittämiseen ja alamme voimallisesti lisätä digikurssien määrää.

Bonuksena parisuhde?

Jonkinasteisena ongelmana hän pitää myös sitä, että vain noin viidennes opiskelijoista on miehiä. Kansalaisopistoilla olisi kuitenkin tarjottavaa vaikkapa leskiksi jääneille miehille.

– Onhan se tietysti karkea yleistys, että he eivät osaisi tehdä ruokaa, mutta on joukossa sellaisiakin, jotka joutuvat – tai pääsevät – opettelemaan ruoanlaittoa.

Hänellä on leskimiehille ja eronneille toinenkin täky.

– Tulkaapa katsomaan kansalaisopistoon! Siellä on paljon naisia. Tiedän, että sieltä onkin löytynyt uusia parisuhteita.

Kuopiolaismiehet nauttivat kokkikurssina tuloksista. Jukka Eskanen / Yle

Opistoon voi tulla taitamatta suomea

Yksi haaste ovat he, joilla vuonna 2013 julkistetun aikuisten Pisa-tutkimuksen mukaan on heikot perustaidot lukemisessa, lukujen hahmottamisessa ja ongelmanratkaisussa. Suomessa tällaisia 24–65-vuotiaita on 600 000.

– Yllättävän kauan meni, pian viisi vuotta, ennen kuin tähän tuli lisätalousarviossa kohdennettua rahoitusta. Se on suunnattu digiasioihin ja medialukutaitoon. Ensi syksystä alkaen pitäisi ruveta näiden asioiden tiimoilta tapahtumaan paljon nykyistä enemmän, Nuottanen kertoo.

Maahanmuuttajillekin kansalaisopistolla olisi lukuopetuksen lisäksi tarjolla myös muuta, sitä kipeästi kaivattua kotouttamista, jossa kielitaito ei ole kynnyskysymys. Liikuntaa tai käsitöitä voi harrastaa porukassa, vaikka suomen sanoja ei vielä olisikaan paljon.

– Kun Suomeen tuli paljon turvapaikanhakijoita vuonna 2015, käännätimme perusasiat heidän kymmenelle yleisimmälle kielelleen. Olemme yrittäneet rummuttaa siitä joka paikassa, mutta jäähän se silti vähän sattumanvaraiseksi, kuka kuulee meistä ja löytää nettisivuillemme, SoL:n toiminnanjohtaja Jaana Nuottanen sanoo.

Yhdellä eurolla jopa viiden hyöty

Kansalaisopistojen merkityksen konkreettiseksi todisteeksi KoL on teettänyt tutkimusta opiskelun hyödyistä ja vaikuttavuudesta.

Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatustieteen professorin Jyri Mannisen toissavuotinen esiselvitysraportti (siirryt toiseen palveluun) arvioi opiskelun tuottamia taloudellisia hyötyjä yksilölle ja yhteiskunnalle.

Raportin mukaan yhden euron panostus näyttäisi tuottavan 3,4 eurosta 5,6 euroon. Lisäksi 89 prosenttia opiskelijoista kertoi kokeneensa opintojen lisänneen henkistä hyvinvointia.

Täytyy argumentoida niillä asioilla, jotka poliittiset tahot ymmärtävät.

Parhaillaan on menossa kaksi tutkimushanketta. Toisesta saadaan tuloksia jo alkusyksystä, toinen valmistuu loppuvuodesta. Niissäkin tarkastellaan myös taloudellisia hyötyjä.

– Harmillista sinänsä, että meidänkin on täytynyt mennä tämäntyyppiseen argumentointiin. Mutta tähän me olemme päätyneet ja siksi uskallan sanoa komealla rintaäänellä, että uskon kansalaisopistojen ajatusmalliin tosi vahvasti, Nuottanen sanoo.

Tietysti on myös niitä, jotka sanovat, että vapaan sivistystyön pitäisi saada olla rauhassa vapaata, hän myöntää.

– Inhorealisti minussa kuitenkin ajattelee, että jotta tämä hieno järjestelmä on mahdollista säilyttää, meidän täytyy argumentoida niillä asioilla, jotka poliittiset ja rahoittavat tahot ymmärtävät.

Paikallisuutta ja trendejä

Suomen suurin kansalaisopisto on Helsingin suomenkielinen työväenopisto. Sillä on yli sata tuhatta oppituntia vuodessa. Pienin on Utsjoen kansalaisopisto 450 oppitunnillaan. Väliin mahtuu 179 muuta.

Vapaasta sivistystyöstä annetun lain perusteella jokaisen kansalaisopiston tehtävänä on vastata paikalliseen ja alueelliseen sivistystarpeeseen. Siksi niiden kursseissa on eroja. Opetusta suunnitellaan myös trendien perusteella.

– Liikuntakurssien oheen on noussut kokonaisvaltainen hyvinvointiajattelu. Ihmiset ovat kiinnostuneita myös ruokavalion osuudesta terveyden säilyttämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä, kertoo Jaana Nuottanen.

Keuruulaisten kansalaisopistolaisten käsissä syntyy perinneryijy. Yle

Juuri liikunta ja toisaalta kielet ja kädentaidot ovat pitkään olleet suosituimpia oppialoja. Kullakin on 18–20 prosentin osuus opiskelijoista.

Kielten opettajana kansalaisopistot ovat tarjonnaltaan vailla vertaa: valtakunnallisesti opetetaan yli 40:tä vierasta kieltä. Nuottanen kertoo tiedon ällistyttäneet monet myös opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmässä, jossa hän on mukana.

Hänen ilokseen kansalaisopistojen laaja valikoima on nyt hyvin esillä suomalaisten kielitaitoa selvittäneessä Monikielisyys vahvuudeksi (siirryt toiseen palveluun) -raportissa, jonka Turun yliopiston vararehtori Riitta Pyykkö laati.

Yksi kansalaisopistojen kymmenstä kielistä: walesin kielen eli kymrin opintoja Helsingin työväenopistossa. Anniina Wallius / Yle

Aina voi aloittaa uudestaan

Toisin kuin tutkintoon tähtäävissä oppilaitoksissa kansalaisopistoissa ei kirjoitella todistuksia, ja kesken jääneen kurssin on tervetullut aloittamaan uudelleen niin monta kertaa kuin haluaa.

Jonkin kielen alkeiskurssin pari, kolme kertaa aloittaneita on varmasti paljon, Jaana Nuottanen sanoo ja myöntää olevansa yksi heistä.

– Kielen oppiminen on monilla haaveissa, mutta aina ei ehdi keskittyä, tai mikä nyt itse kullakin on syynä. Itse olen yrittänyt aloittaa japanin alkeet kaksi kertaa, Kansalaisopistojen liiton toiminnanjohtaja tunnustaa.

Kansalaisopistojen rooli sivistyskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisessä on aiheena yhteiskunnallisessa keskustelutapahtumassa Suomi-areenassa Porissa 16.–18.7.