Lapin sairaanhoitopiirin johtaja ehdottaa Lappiin omaa sote-kuntayhtymää

Kuntayhtymä muodostettaisiin ilman Meri-Lappia, jossa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja Mehiläisen yhteisyritys on jo aloittanut toimintansa

RovaniemiHallituksen sote-ratkaisun venyminen seuraavalle hallituskaudelle ja vähintään vuoteen 2021 ei ollut hyvä uutinen Lapin sairaanhoitopiirille ja Lapin maakunnalle.

Kaksipäinen järjestelmä, jossa Lapin kunnat vastaavat perusterveydenhuollosta ja sairaahoitopiiri erikoissairaanhoidosta, jatkuu jälleen vähintään vuoden pitempään ja vaikeuttaa sosiaali- ja terveysmenojen kasvun hillitsemistä ja toimintojen kehittämistä.

Samaan aikaan yksityiset terveysyritykset kiertävät kuntia ja tarjoavat omia ratkaisujaan. Lapin toinen sairaanhoitopiiri Länsi-Pohja Meri-Lapissa tarttui tarjoukseen ja siirsi, ensi- ja psykiatrista hoitoa lukuunottamatta, koko sosiaali- ja terveystoimensa yhteisyritykselle Mehiläinen Länsi-Pohjalle.

Meri-Lapin sote-yhteisyritys Mehiläinen Länsi-Pohja on aloittanut toimintansa. Yle / Antti Heikinmatti

Vapaaehtoinen kuntayhtymä

Lapin sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela sanoo nyt olevan aika pohtia uudelleen mahdollisuutta perustaa Lappiin oma sote-kuntayhtymä, jonka hoidettavaksi siirrettäisiin koko Lapin sosiaali- ja terveystoimi, Meri-Lappia lukuunottamatta.

– Nyt kun valtakunnan soteuudistus taas siirtyi vuodella eteenpäin, niin Lapin sairaanhoitopiirin jäsenkuntien kesken olisi paikallaan käydä keskustelua siitä, että onko tarvetta lähteä, valtakunnallista sotea odotellessa, rakentamaan sairaanhoitopiirin alueelle vapaaehtoista sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymää. Niin kuin on monessa muussa maakunnassa tehty, Jari Jokela sanoo.

Kuntayhtymä vastaisi hoidon kokonaisuudesta aina perusterveydenhuollosta erikoissairaanhoitoon saakka.

– Siellä missä näitä uudistuksia on jo toteutettu, kuten Kainuussa, Etelä-Karjalassa ja lisääntyvästi myös muuallakin Suomessa, tällä integraatiolla on saatu hyviä tuloksia. Kustannuksien kasvu on ollut hitaampaa ja potilaiden hoidon kokonaisuus paremmin hallinnassa, Jokela sanoo.