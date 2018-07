Toimittajalta: Avoin keskustelu ja kaiken peittelyn lopettaminen olisi parasta lääkettä sisäilmaongelmiin

Sisäilmaongelmien hyssyttely ja hissuttelu on yhä arkipäivää.

Törmäsin asiaan viimeksi Oulun poliisitalon tapauksessa, mutta esimerkkejä kouluista, päiväkodeista ja toimistorakennuksista tulee jatkuvasti. Otetaan yksi parin kuukauden takaa Helsingistä, jossa Puotilan ala-asteen kuntotutkimuksen tulokset pimitettiin vanhemmilta ja opettajilta.

Tutkimuksessa koulurakennuksesta löytyi sädesieniä ja mikrobikasvustoa. Oppilaiden vanhemmat saivat tietää tuloksista kuitenkin vasta vuotta myöhemmin, kun he itse kaivoivat tutkimuksen esiin. Virkamiehet istuivat tulosten päällä, kun vanhemmat ihmettelivät mistä lasten oireilu puhtaaksi väitetyssä koulussa johtuu.

Asia nousi valtakunnalliseksi uutiseksi. Siitä kirjoittivat ennen kaikkea Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun), mutta myös MTV (siirryt toiseen palveluun) ja Yle.

Samaan syssyyn työterveyshuolto ei kirjannut kaikkia opettajien sisäilmaepäilyjä, minkä vuoksi oireilu vaikutti todellista vähäisemmältä. Opettajat kertovat, että edes selkeästi vastaanotolla lausutut sisäilmaepäilyt eivät aina johtaneet kirjauksiin. He joutuvat puhumaan nimettöminä, sillä eivät saa kommentoida sisäilmaongelmia. Kommentit antaa keskuskomiteana toimiva kaupungin tilakeskus.

Tapausta on vatkattu ja selitelty, mutta ydin pitää. Oireilevien lasten vanhemmille ei kerrottu sädesienistä ja mikrobikasvustosta. Opettajien kaikkia epäilyjä ei kirjattu, ja heidän suunsa on tukittu.

Peittely on yhä valitettavan yleistä ja ulottuu valtakunnalliselle asiantuntijatasolle asti.

Ymmärrän viranomaisia.

He pelkäävät, että pienetkin löydökset voivat johtaa isoon härdelliin, jossa käyttökelpoiset koulut tai toimistot leimataan homepesiksi. He uskovat, että jos ihmisille kerrotaan liikaa, he alkavat tunteen vallassa vaatia mittavia remontteja tai rakennusten sulkemista. Että järjen äänet – insinöörit ja kirstunvartijat – ovat helisemässä, kun julkisuusmylly niittää satoa.

Saanko rauhoitella: näin ei käy.

Ei ole ikinä käynyt, jos tilanteesta ja löydöksistä keskustellaan asiallisesti ja avoimesti. Siis näin:

Kun oireita tulee, selvitetään moniko oireilee, miten oireilee, missä oireilee. Otetaan oireet vakavasti ja uskotaan, että ne voivat olla peräisin rakennuksesta, jos ihminen on näin pitkän ajan kuluessa havainnut. Kartoitetaan mahdolliset ongelmatilat. Julkistetaan rakennuksesta tehdyt tutkimukset viipymättä. Käydään ne vanhempien ja työntekijöiden kanssa avoimesti läpi.

Siis puhutaan asiat asioina mutta avoimesti ja heti, tilannetta vähättelemättä tai suurentelematta.

En ole nähnyt yhtään koulua, päiväkotia tai toimistoa, jossa tämä lähestymistapa olisi tuottanut huonoja tuloksia. Päinvastoin, ihmiset tapaavat ajatella ja toimia järkevästi, kun heidän kanssaan keskustellaan. Pienetkin merkit kertomatta jättämisestä taas synnyttävät äkkiä epäluuloa: miksi tätä ei kerrottu?

Jos löydös on vähäinen? Hyvä, kerrotaan se ihmisille.

Jos löydös ei ammattilaisen näkökulmasta ajateltuna ole terveydelle vaarallinen? Hyvä, kerrotaan se ihmisille.

Jos löydös vaikuttaa merkittävältä, mutta pohditaan voitaisiinko odottaa vielä vuosi kunnes peruskorjaus alkaa? Kerrotaan se ihmisille.

"Puotilan mallissa" sädesieni- ja mikrobilöydöksistä ei Helsingin kaupungin mukaan kerrottu siksi, että löydöksiä pidettiin melko harmittomina ja koko tutkimus liittyi vain peruskorjaustarpeiden kartoittamiseen.

Juuri siksi niistä olisi pitänyt kertoa.

"Puotilan malli" johti vanhempien suuttumukseen, yleisen viranomaisluottamuksen vähenemiseen ja koulun purkupäätökseen.

Avoimemmalla toiminnalla näistä olisi vältetty ainakin kaksi, ellei jopa kaikki kolme.