Uutissivusto: Donald Trump haukkui Naton Euroopan johtajien edessä ja sanoi, että Krim voisi kuulua Venäjälle

Maailman johtavien teollisuusmaiden G7-kokous Kanadassa kesäkuun alussa päättyi riitelyyn. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump irtisanoutui yhteisestä julkilausumasta ja arvosteli kokousta isännöinyttä Kanadan pääministeriä Justin Trudeauta.

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin virasto taas julkaisi ikonisen kuvan, jossa muut suurvaltajohtajat piirittävät uhmakasta Trumpia.

Nyt kokouslähteet ovat paljastaneet, ettei Trump säästellyt sanojaan suljettujen ovien takana.

"Nato on yhtä huono kuin Nafta"

Trump oli ilmoittanut uutissivusto Axiosin lähteen mukaan (siirryt toiseen palveluun) muille kokouksen valtiojohtajille, että Krimin pitäisi luultavasti kuulua Venäjälle, koska sen asukkaat puhuvat venäjää.

Kommentti myötäilee Venäjän kantaa. Yhdysvallat ja sen liittolaiset pitävät virallisesti vuonna 2014 tapahtunutta niemimaan valtausta laittomana ja ovat asettaneet Venäjälle pakotteita sen takia.

Tämän jälkeen Trump oli valittanut Saksan ja muiden Euroopan maiden maksavan liian vähän puolustuksestaan ja sanonut odottavansa mielenkiinnolla sotilasliitto Naton huippukokousta heinäkuussa.

– Siitä tulee kiinnostava kokous. Nato on yhtä huono kuin Nafta. Se maksaa aivan liikaa Yhdysvalloille, Trump sanoi Axiosin lähteen muistiinpanojen mukaan.

Trump on aiemmin kutsunut Naftaa eli Kanadan, Meksikon ja Yhdysvaltojen vapaakauppasopimusta historian huonoimmaksi sopimuksesi ja aikoo neuvotella sille uudet ehdot.

Eurooppalaislähteet vahvistavat

Kaksi eurooppalaista kokouslähdettä on vahvistanut Trumpin Nato-kommentit sanomalehti The Guardianille, (siirryt toiseen palveluun) ja myös uutistoimisto AFP on saanut niille vahvistuksen eurooppalaisdiplomaatilta.

Yhdysvaltain presidentinhallinto ei puolestaan ole kiistänyt lähteiden tietoja Axiosille tai The Guardianille.

Presidentti Trump tapaa Venäjän presidentin Vladimir Putinin heinäkuun puolivälissä Helsingissä. Tapaaminen on herättänyt huolta lännessä, koska Trump on suhtautunut Putiniin ystävällisesti ja hänen sitoutumistaan liittolaisiinsa on epäilty.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg on toivonut, että Trump pysyy tapaamisessa Naton linjoilla.

Lähteet: AFP