Italia asettui poikkiteloin maahanmuutosta heti kättelyssä – Sipilä: Tulossa urani vaikein ilta huippukokouksessa

BrysselEU-valtioiden johtajat ovat pitäneet huippukokoustaan muutaman tunnin. Pääministeri Juha Sipilän (kesk.) odotukset ovat kääntyneet alkua selkeästi pessimistisemmiksi.

– Tulossa on ehkä vaikein ilta, mitä minun aikanani on ollut Eurooppa-neuvostossa, pääministeri arvioi suomalaistoimittajille väliajalla illalla.

Edessä ovat illallinen ja maahanmuuttokeskustelu, joka saattaa venyä pikkutunneille.

– Ennustan vaikeita neuvotteluita, Sipilä sanoi.

Sipilän mukaan vaikeuksiin oli viitannut Italian pääministerin Giuseppe Conten puheenvuoro.

Conte uhkaa veto-oikeudella, eli hän ei aio hyväksyä kokouksen päätelmiä. Sipilän mukaan Conte ei vielä kertonut, mitä Italia vaatii.

Eurooppa-neuvoston tiedottaja kertoi, että kokouksessa tähän mennessä käsiteltyjä asioita ei ole virallisesti hyväksytty, koska yksi jäsenmaa ei suostu vahvistamaan niitä. Tähän mennessä kokouksessa on käsitelty puolustusasioita ja kauppapolitiikkaa.

Käytännössä Italia ei aio hyväksyä kokouksen päätöslauselmia ellei se saa maahanmuuttokysymyksiin liittyviä tavoitteitaan hyväksytyksi.

Sipilän mukaan hänen aikanaan kokouksissa kukaan ei ole aiemmin uhannut veto-oikeudella.

Conte on todennäköisesti tyytymätön kokouksen tavoitteisiin maahanmuuton suhteen. Tarkoituksena on lähinnä saattaa eteenpäin suunnitelma niin sanotuista alueellisista maihinnousualustoista, joihin on tarkoitus koota Eurooppaan pyrkiviä Välimereltä pelastettuja henkilöitä.

Suuret kysymykset kuten esimerkiksi turvapaikanhakijoiden sijoittaminen tasaisemmin eri EU-maihin siirtyvät tuonnemmas. Italiaan maahanmuuttopaine on ollut kaikkein kovin, vaikka tulijoiden määrä on laskenut esimerkiksi viime vuoteen nähden. Maa on tyytymätön EU:n vastaantuloon.

Italian populistisen, maahanmuuttovastaisen hallituksen tavoitteena on pysäyttää maahanmuutto. Viime viikkoina Italia ei ole päästänyt satamiinsa avustusjärjestöjen aluksia, jotka kuljettavat Välimerestä pelastettuja siirtolaisia.

