Väsytettyjen ampumahiihtäjien tutkimus Vuokatissa on tällä hetkellä ainutlaatuista: "Kisa on kova ladulla ja laboratorioissa"

Tästä on kyse Uusi hiihtomatto ja ampumahiihtotestit ovat nostaneet Jyväskylän yliopiston Vuokatin yksikön huippu-urheilutasolle.

Samanlainen hiihtomatto on Suomessa vain Jyväskylässä. Ampumasuoritus voidaan testata myös hiihdon jälkeen väsyneenä, mikä on tällä hetkellä ainutlaatuista maailmassa.

Yliopistossa kehitetty palautejärjestelmä antaa palautteen välittömästi suorituksen aikana.

Testilaboratorio on herättänyt kansainvälistä kiinnostusta.

SotkamoAhveniston Ampumahiihtäjien Jenni Keränen tähtää aseellaan käytävän päässä olevaan tauluun. Naps, ja sähköinen taulu putoaa valkokankaalla.

Samalla kankaalla näkyy arvokasta dataa, jonka pohjalta Keränen voi tehdä pientä hienosäätöä seuraavaan sarjaan välittömästi.

– Valmentaja pystyy katsomaan todella hyvin lumipenkalta silmämääräisesti vaikka liipaisun toimimista, mutta täällä laboratoriossa siitä saa otettua voima-anturilla tarkat tiedot.

Reaaliaikainen palaute auttaa esimerkiksi mielikuvaharjoittelussa, koska urheilija saa heti tietää, miltä tuntuu ampua oikein.

– Siinä voi voittaa paljon, Jenni Keränen sanoo.

Jyväskylän yliopiston Vuokatin liikuntateknologian yksikössä on tehty ampumahiihtotestejä keväästä lähtien. Tällä hetkellä Vuokatissa on maailman ainoa laboratorio, jossa ammuntasuoritusta voidaan tutkia myös hiihtomatolla hankitun rasituksen jälkeen.

– Tässä todella uutta on se, että urheilija väsytetään hiihtämällä, jonka päälle myös ammutaan väsyneenä. Lisäksi meillä on muutamia antureita, joita ei ole muualla, sanoo professori Vesa Linnamo.

Huippu-urheilun tutkimus kehittyy kuitenkin jatkuvasti muuallakin kuin Vuokatissa.

– Kisa on kova ladulla ja laboratorioissa.

Huippujen mattotreeni tuli Suomeen myöhässä

Viereisessä tilassa projektipäällikkö, valmentaja Olli Ohtonen on juuri esitellyt uutta, keväällä käyttöönotettua hiihtomattoa kiinalaisille vieraille. Matto on aikaisempaa leveämpi, joten urheilija voi hiihtää siinä vapaalla tyylillä.

– Matolla pystytään myös kontrolloimaan nopeutta ja kulmaa sekä tekemään erityyppisiä harjoituksia. Esimerkiksi pitkiä nousuja ja sellaisia nousukulmia, mitä Suomesta ei löydy.

Jyväskylän yliopiston projektitutkija Teemu Lemmettylä hiihtää Vuokatin yksikön uudella hiihtomatolla myös työnsä puolesta. Maton huippunopeus on 50 kilometriä tunnissa. Lucas Holm / Yle

Jyväskylän yliopisto on kehittänyt mattoympäristöön muun muassa Coach Tech -palautejärjestelmän, joka kuvaa urheilijan suoritusta sivusta ja takaa sekä mittaa hiihtosuorituksen aikana voimantuottoja ja syklimuuttujia.

– Palaute tulee välittömästi suorituksen aikana, mikä on tekniikkatyökalu valmentajalle ja urheilijalle. Tämä on myös fysiologiasuorituskyvyn mittaamiseen hyvä ympäristä, koska urheilija pysyy paikallaan valmentajan silmien alla, Ohtonen kertoo.

Samanlaisia mattoja kuin Vuokatissa on Suomessa vain yksi, Jyväskylässä Kilpa- ja Huippu-urheilun tutkimuskeskuksessa (siirryt toiseen palveluun) (KIHU). Molemmilla matoilla voidaan hiihtää virtuaalisesti vaikka tulevan talven MM-laduilla Itävallan Seefeldissä. Mattohiihto onkin yksi huippuhiihtäjien harjoittelumuodoista.

– Maailmalla matolla on hiihdetty pidempään kuin Suomessa. Meillä tätä on harrastettu 7–8 vuotta, mutta muualla jo 2000-luvun taitteesta ja aiemminkin. Tulimme hieman myöhässä, mutta nyt alamme olla muun maailman tasolla tässäkin asiassa, Ohtonen kertoo.

Perustyö tehdään yhä maastossa

Kestävyyslajeissa kuten hiihdossa ja ampumahiidossa perusharjoittelu tehdään edelleen maastossa eli lenkkipoluilla ja asfalttiteillä rullahiihtämällä. Tiede ja tutkimus antavat kuitenkin viimeisen silauksen tulevaisuuden huippu-urheilijalle.

– On oleellista osata harjoitella ja levätä oikein myös tutkimustiedon perusteella. Urheilija tekee työn, mutta huipulla erot ovat pienet. Jos pienellä teknisellä muutoksella pystytään auttamaan, niin se voi olla jo ratkaiseva ero, professori Linnamo sanoo.

Projektipäällikkö, valmentaja Olli Ohtonen seuraa tietokoneen ruudulta hiihtosuorituksen etenemistä. Lucas Holm / Yle

Vuokatin yksikön testilaboratorio on herättänyt myös kansainvälistä kiinnostusta. Tästä hyvä osoitus on Linnamon mukaan se, että Vuokatissa ovat parhaillaan koolla pohjoismaiset talvilajien asiantuntijat ja johtajat Post Olympic Winter Games 2018 (siirryt toiseen palveluun) -seminaarissa. Osanottajia seminaarissa on lähes sata.

Kiina on tuomassa Vuokattiin 150 talvilajien urheilijaa. Kiinalla on kovat paineet saada omille urheilijoille menestystä Pekingin talviolympialaisissa vuonna 2022.

– Olemme saaneet tänne ulkomaisia urheilijoita tutkimustyömme ansiosta, ja myös kansainväliset tutkimuskumppanit haluavat tehdä kanssamme yhteistyötä. Olemme hyvällä tiellä, Linnamo summaa.

Samaan aikaan ampumahiihtäjä Jenni Keränen on saanut päivän ampumaharjoitukset päätökseen. Tällä kaudella hän on lähtenyt korjaamaan kyynärpäiden asentoa makuuammunnassa.

– Kyllä asento on jo lähtenyt paranemaan. Katsotaan talvella, mutta varmasti ammunta lähtee sujumaan makuultakin paremmin, Keränen sanoo.