Vanhat ostarit saavat väistyä asuntojen tieltä Itä-Helsingissä – Nyt kontulalaisia pelottaa: "Voiko käydä niin, että täällä tuhotaan se, mikä jo toimii?"

Kontulan ostoskeskus on vilkas kauppapaikka. Vuosittain ostarilla käy yhdeksisen miljoonaa kävijää. Kari Ahotupa / Yle

Paikallisten mielestä Kontulan ostarilla on erityisen tiivis ja lämmin yhteisöllisyys. Myllypuron uutta ostaria moni puolestaan pitää varoittavana esimerkkinä.

Tästä on kyse Itä-Helsingin ostoskeskukset ja niiden ympäristöt ovat jatkuvasti kehityksen kohteena.

Helsingin kaupunki haluaa lisää työpaikkoja, liiketiloja ja asuntoja ratojen varrelle.

Osa asukkaista on mielissään uudistuvasta Itä-Helsingistä, mutta osaa huolettaa vanhojen palveluiden ja yhteisöllisyyden katoaminen.

Mellunmäen ostoskeskuksen vanhalle paikalle kohoaa paraikaa asuintaloja. Laajasalon uuden ostoskeskuksen naapurissa taas tönöttävät vanhan kauppapaikan rauniot. Niiden paikalle nousee myös taloja.

Itä-Helsingin vanhoja ostoskeskuksia puretaan ja remontoidaan nyt vauhdilla. Tilalle rakennetaan monessa kohteessa liikehuoneistoja ja asuntoja.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan varapuheenjohtajan Risto Rautavan (kok.) mukaan ei ole sattumaa, että niin montaa Itä-Helsingin ostoskeskusta on kohdannut viime vuosien aikana purkutuomio tai remontti. Syynä on Rautavan mukaan kuitenkin luonnollinen tekijä – ostareiden korkea ikä.

"Tämä on rela ja rento mesta"

Perjantai-iltana Kontulan ostarilla sijaitseva Helmi Grilli täyttyy paikallisista asukkaista, kun ravintolassa järjestetään Taiteiden terassi -tapahtuma. Moni osallistujista on miettinyt, mitä tutulle kokoontumispaikalle tulevaisuudessa tapahtuu.

– Voiko käydä niin, että täällä tuhotaan se, mikä jo toimii? kysyy kontulalainen yhteisötaiteilija Heidi Hänninen.

Vuonna 1967 rakennetun ja 1980-luvun loppupuolella laajennetun Kontulan ostoskeskuksen tonttivuokrasopimukset ovat päättymässä parin vuoden päästä, ja Helsingin kaupunki neuvottelee ostoskeskusyhtiöiden kanssa kehittämisestä.

Kontulan keskuksen eli ostoskeskuksen ja sen ympäristön asemakaava on ollut työn alla vuodesta 2004 lähtien. Kontulan alueen kehittämiseksi on tehty asemakaavan muutosehdotuksia, joihin ovat liittyneet muun muassa ostoskeskuksen rakennuksien korottaminen ja 16-kerroksisen talon rakentaminen ostoskeskuksen länsipuolelle.

Kontulan alueen kaavoittajan Laura Viljakaisen mukaan neuvottelut ovat vasta alussa, joten suunnitelmia ei vielä ole. Koko ostoskeskusalueen kaavoituksesta keskustellaan seuraavan kerran syksyllä.

Kontulalainen Heidi Hänninen on huolissaan siitä, että Kontulan ostoskeskuksen yhteisöllisyys kuolisi mahdollisen uudistuksen myötä. Kari Ahotupa / Yle

Hännisen mukaan ostarilla on poikkeuksellisen tiivis ja lämmin yhteisöllisyys. Hän on työskennellyt ostoskeskuksen alueella vuosia muun muassa Katutaidetta Kontulaan -projektin parissa.

Hännisen mukaan erityisesti paikalliset baarinpitäjät ja ravintoloitsijat ovat olleet huolissaan elinkeinonsa tulevaisuudesta.

Kontulan ostoskeskus on mainettaan parempi paikka, väittää helsinkiläinen Turo Herala, joka on tullut pitämään Taiteiden terassi -tapahtumaan ilmakädenväännön suomenmestaruuskilpailuja. Herala on järjestänyt Kontulassa kulttuuritapahtumia vuosien ajan.

– Kontulassa on hyvä ilmapiiri, joka muuttuu koko ajan parempaan suuntaan. Tämä on rela ja rento mesta, Herala sanoo.

Kaikkia kontulalaisia ostoskeskuksen nykyilme ei miellytä.

Ostoskeskuksessa asioinut Sinikka Mommo toivoisi Kontulaan perusteellista uudistusta. Hänen mukaansa Kontulassa ei ole liikkeitä, joita kunnon ostoskeskuksessa kuuluisi olla.

– Haluaisin ehdottomasti uudistuksen. Haluaisin tänne vaateliikkeitä ja kenkäkauppoja, Mommo sanoo.

Marjo Degerman puolestaan toivoisi Kontulan keskukseen lisää leikkipaikkoja lapsille. Tämänhetkistä Kontulan ostoskeskusta hän kuvailee "betonilähiöksi".

Myllypuro varoittavana esimerkkinä

Myllypuroon vuonna 2012 valmistuneen ostoskeskuksen alue oli kesäpäivänä rauhallinen. Kari Ahotupa / Yle

Osa kontulalaisista pitää Myllypuron ostoskeskusta varoittavana esimerkkinä lähiöostarin uudistuksesta.

Itä-Helsingin Myllypuroon valmistui vuonna 2012 uusi ostoskeskus. Uutta ostoskeskusta on parjattu asiakaskadosta ja tyhjistä liiketiloista, mutta toisaalta kehuttu rauhallisuudesta.

Helsingin yliopiston tutkija Pasi Mäenpää tutki vuonna 2015 paikallisten suhtautumista Myllypuron uuteen ostoskeskukseen, ja tutkimuksessa selvisi, että esimerkiksi lapsiperheet käyvät ostoksilla mieluummin Itiksen kauppakeskuksessa.

Myllypuron ostoskeskuksen asiakas Sini Vainio pitää hyvänä sitä, että uuden ostoskeskuksen miljöö on rauhallinen. Vainiota kuitenkin ihmetyttää, miksi monet liikehuoneistot ovat tyhjillään.

– Ehkä täällä on vähän liian vähän kauppoja. En tiedä, onko täällä sitten liian korkeat vuokrat. Voisin toivoa tänne pieniä kahviloita ja enemmän kirppiksiä, Vainio sanoo.

Tutkija Mäenpään mukaan lähiöiden yhteisöllisyys voi kärsiä uudistuksissa, jos tutut palvelut katoavat.

– Yhteishenki voi kuolla pois, jos ostarilla on ollut sitä ylläpitäviä tiloja. Kaupungin ja rakennuttajien pitäisi yhdessä paikallisyhteisön kanssa hoitaa yhteisötoiminnan jatkuvuutta, Mäenpää sanoo.

Mitä hyötyä uudistuneesta ostoskeskuksesta voi sitten olla asuinalueelle?

Mäenpään mukaan uuden ostoskeskuksen myötä palvelut voivat parantua, ympäristöstä voi tulla entistä turvallisempi, elinvoima voi lisääntyä ja asuntotarjonta monipuolistua, jos uudistukseen kuuluu asuntorakentamista.

Itä-Helsinkiä kehitetään raideliikenne edellä

Risto Rautavan mukaan ostoskeskuksia kehitetään nyt myös siitä syystä, että Itä-Helsingin raskaan raideliikenteen varrelle halutaan liiketiloja, työpaikkoja ja asuntoja.

Hänen mukaansa kaupunki on todennut täydennysrakentamisen varteenotettavaksi keinoksi tiivistää kaupunkirakennetta. Rautava toivoo silti, että eri kaupunginosien välillä säilyisivät variaatiot.

– Olisihan se hienoa, että jotkin alueet olisivat persoonallisia ja omaleimaisia. Etteivät kaikki olisi samaa tasaista mössöä, vaan löytyisi erilaisia kaupunginosia.