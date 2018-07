Kyydissä muuttolaatikot, lapset, ostoskassit tai koira – tavarapyörät voivat syrjäyttää perheen kakkosauton

Nopeasti yleistyvällä perhepyörällä on monta nimeä: laatikkopyörä, kuormapyörä ja tavarapyörä. Kyseessä on polkupyörä, johon on kiinnitetty kuljetuslaatikko. Laatikko voi olla joko ajajan edessä tai takana, polkupyörässä taas voi olla kaksi tai kolme pyörää.

– Tähän saa lapset, koirat ja muovikassit, tarvittaessa vaikka kaksin kappalein, vakuuttaa Pyöräliiton erityisasiantuntija Martti Tulenheimo.

Tulenheimo on mukana Pyöräliiton kiertueella, joka tuo erityisesti lapsiperheille suunniteltuja tavarapyöriä näytille ja koeajettavaksi. Pyöriä esitellään kesän aikana runsaalla kahdellakymmenellä paikkakunnalla.

Martti Tulenheimo kiertää ympäri maata esittelemässä perhepyöriä. Kuvassa tavarapyörien Mersuksi kutsuttu pyörä, joka maksaa yli 4 000 euroa. Juha Vauhkonen / Yle

Tulenheimon mukaan tavarapyörä on pyöräilymaailman kuumimpia kansainvälisiä trendejä.

– Suomessa tavarapyöriä ei ole ollut tähän asti juuri pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta vielä kovin laajasti saatavilla.

"Pyörä keksitty uudelleen"

Tavarapyörä tuo vanhemmalle ihmiselle helposti mieleen juoksupoikien aikoinaan käyttämän niin sanotun tsupparipyörän. Tulenheimon mukaan mielikuva on oikea.

– Tässä on tavallaan pyörä keksitty uudelleen. Perhepyörällä perhe pystyy korvaamaan joko auton kokonaan tai ainakin kakkosauton.

Viittaus kakkosautoon on osuva, sillä hyvin varustellun kuormapyörän hinta voi olla useita tuhansia euroja. Yhtenä esimerkkinä on tavarapyörien Mersuksi kutsuttu hollantilainen Urban Arrow, jonka Cargo-mallin tavarapyörän listahinta on noin 6 000 euroa.

Voiko laatikkopyörä korvata auton?

Anu-Liina Savolaiselle koeajo runsaat 4 000 euroa maksavalla sähköavusteisella tavarapyörällä oli miellyttävä kokemus.

– Ihan kuin olisin Harrikan kyydissä, kun nojaa taaksepäin ja on sellainen rento ajoasento, hän tunnelmoi.

Peräkärryn etuna on sen irroitettavuus. Juha Vauhkonen / Yle

Savolaisen oma kulkuneuvo on peräkärryllä varustettu polkupyörä, jolla hän vie joka päivä lapsia hoitoon. Sähköavusteisella pyörällä sujuvat myös tavalliset kauppaostokset.

– Peräkärryyn menee kaksi isoa kauppakassillista ruokaa, eli siihen ei tarvitse käyttää autoa.

Savolaisen mielestä peräkärryn etu laatikkopyörään on siinä, että kärryn saa tarvittaessa irti. Silti myös kuormapyörä kiinnostaa.

– Myydään auto ja ostetaan laatikkopyörä, hän heläyttää.

Valikoimassa myös peräpyöriä ja junior-istuimia

Perhepyöristä on olemassa mitä erilaisimpia versioita. Aikuisen pyörään voidaan esimerkiksi kiinnittää peräpyörä, joka soveltuu hieman isommille lapsille.

Myös perinteisestä lapsen turvaistuimesta on olemassa uusia vaihtoehtoja. Kun istuimen jalkatuet ovat säädettävissä, se soveltuu monenkokoisille lapsille.

Kuopiolaisella Maija Hartikaisella on omassa pyörässään junioristuin, joka hänen mukaansa soveltuu jopa 22–35 kiloiselle lapselle.

– Siinä menee helposti kymmenvuotias, ehkä vanhempikin lapsi.

Maija Hartikaisen pyörässä on junioristuin, jota voi käyttää vähän vanhempikin lapsi. Juha Vauhkonen / Yle

Inka Silfsten puolestaan käyttää niin sanottua pitkäperäpyörää. Silfstenin pyörässä polkupyörälaukut ovat takana, edessä istuin lapselle ja etutarakalla vielä umpinainen laatikko tavaroille.

Kuten laatikkopyörässä, myös tällaisessa pyörässä näkö- ja puheyhteys lapseen on koko ajan olemassa.

– Pyörä tuntuu rullaavan paremmin, kun lapsi istuu edessä eikä takana. Tässä voidaan myös jutella ajaessa.

Inka Silfstenin pyörässä on etuistuin lapselle. Juha Vauhkonen / Yle

Edessä istuva lapsi voi myös näyttää vaikkapa suuntamerkin käännyttäessä, jolloin hän oppii liikennesääntöjä, Silfsten vinkkaa.