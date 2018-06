Entinen Suomen Moskovan-suurlähettiläs Helsingin valinnasta presidenttien tapaamispaikaksi: "Merkittävä ulkopoliittinen voitto Suomelle"

Helsingin valinta suurvaltajohtajien tapaamiseksi nostaa Suomen asemaa kansainvälisesti ja se on merkittävä ulkopoliittinen voitto Suomelle, arvioi entinen Suomen Moskovan-suurlähettiläs Heikki Talvitie Ylen aamu-tv:ssä.

– Se osoittaa, että Niinistöllä on hyvät yhteydet Putiniin, ja lännen politiikka on osattu hoitaa. Suomi on osa länttä, Talvitie sanoo.

Kremlin ja Valkoisen talon edustajat vahvistivat eilen, että Venäjän ja Yhdysvaltain presidentit tapaavat Helsingissä heinäkuun 16. päivänä.

Presidentti Niinistö arveli eilen Ylen haastattelussa, että Syyrian ja Ukrainan kysymykset nousevat esille Trumpin ja Putinin keskusteluissa.

Suomen entisen Moskovan-suurlähettilään mukaan tapaaminen on loogista jatkoa sille, että Venäjän ja Yhdysvaltojen varaulkoministerit ja puolustusvoimain johtajat kokoustivat aiemmin Helsingissä.

Oiva tilaisuus edistää myös Suomen intressejä

Millainen mahdollisuus presidentti Niinistöllä on kertoa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpille Suomea huolestuttavista tai kiinnostavista asioista, niin että Trump todella kuuntelisi?

Talvitien mukaan tapaaminen tarjoaa tähän oivat välineet, sillä Niinistöllä on kahdenkeskiset tapaamiset sekä Trumpin että Putinin kanssa.

– Kyllä tapaamisissa tulee varmasti esille myös asioita, jotka ovat Suomen intresseissä suurvaltoihin päin. Vaikkakin huipputapaaminen itsessään on jo asia sinänsä, Talvitie arvioi.

Vihreät ovat sanoneet, että kokous ei ole tervetullut Suomeen, koska Suomen pitäisi olla maa, joka edistää ihmisoikeuksia ja tasa-arvoa.

– Jos suurvaltain välille saadaan puheyhteys ja sen kautta saadaan jännitystä purettua, se on ehkä suurin osatekijä sille, että myös ihmisoikeuksista voidaan huolehtia, Talvitie huomauttaa.

Talvitie arvioi, että Putinin intressinä tapaamiselle on kehittää dialogia Yhdysvaltojen kanssa, sillä Trump on ollut sisäpoliittisista syistä kykenemätön avaamaan suhteita Venäjälle, ja Yhdysvallat on ajanut Venäjää Kiinan kylkeen.

– Venäjälle on iso etu tasapainottaa Kiina-suhteita Yhdysvaltojen suhteiden avulla, Talvitie sanoo.

Tiedustelu tuli Niinistölle viime viikolla

Niinistö kertoi eilen saaneensa tiedustelun Venäjän ja Yhdysvaltain presidenttien tapaamisen järjestämisestä Helsingissä viime viikolla. Presidentin mukaan yhteydentoton esittivät yhtä aikaa sekä Yhdysvallat että Venäjä.

– Siinä vaan sattuivat olemaan eräs korkea Yhdysvaltojen ja eräs korkea Venäjän viranomainen, jotka kävivät keskusteluja keskenään ja päättivät sitten tämmöisen kysymyksen esittää Suomelle, Niinistö selitti.

Niinistö arveli, että Suomi valikoitui kokouspaikaksi Suomen hyvän maineen takia ja siksi, että Suomella on hyvät suhteet sekä Yhdysvaltoihin että Venäjään.

Niinistö järjesti eilen tiedotustilaisuuden Trumpin ja Putinin Helsingin-tapaamisesta virka-asunnollaan Mäntyniemessä. Tallenteen tilaisuudesta voi katsoa Yle Areenassa.

