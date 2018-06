Analyysi: Suurvaltojen yllätyskokoukset ovat turvamiesten painajaisia

Yhdysvaltain ja Venäjän johtajien pieni retki Suomeen sotkee monen suomalaisen poliisin kesäloman pahasti. Kansainvälisten sopimusten mukaan turvajärjestelyistä vastaa aina isäntämaa, vaikka maailmanjohtajilla onkin omat mittavat turvamiesjoukkonsa. Suomessa vierailun turvatoimista vastaavat Helsingin poliisilaitos ja suojelupoliisi. Suojelupoliisi vastaa turvallisuustiedustelusta ja uhka-arvioinnista, Helsingin poliisilaitos käytännön turvatoimista. Lisäksi rajavartiolaitos ja puolustusvoimat antavat virka-apua.

Vain kahden viikon valmisteluaika on todellinen painajainen turvamiehille, sillä normaalisti huippukokousten turvajärjestelyjä valmistellaan kuukausien tai jopa vuosien ajan. Esimerkiksi ennen Asem-huippukokousta vuonna 2006 suojelupoliisin talossa Ratakadulla ramppasi eri maiden turvaväkeä niin paljon, että kokoustilat olivat välillä kortilla.

Toisin kuin usein luullaan, ulkomaisilla turvamiehillä ei ole minkäänlaisia erityisiä poliisivaltuuksia Suomessa.

Turvamiehet vihaavat yllätyksiä ja improvisointia. Siksi aina ennen valtiovierailuja tai huippukokouksia ulkomaiset turvaorganisaatiot lähettävät omat advance- eli ennakkotiedustelu- ja suunnitteluryhmänsä tutustumaan vierailukohteeseen. Samalla sovitaan turvamiesten määrästä ja muista käytännön asioista, kuten aseiden tuomisesta maahan.

Suojelupoliisin ja Helsingin poliisin henkilösuojausyksikön väeltä vaaditaan hyviä neuvottelutaitoja, sillä ulkomaisten turvamiesten vaatimukset ovat usein ylimitoitettuja. Milloin vaaditaan kokonaisten kaupunginosien tyhjentämistä tai niin suuria turvatoimia, että koko muu Suomi jäisi käytännössä ilman poliisivoimia huipputapaamisen ajaksi.

Kiistaa on tullut myös tietojeni mukaan välillä panssaroitujen autojen käytöstä, sillä niitä on Suomen poliisin käytössä vain kourallinen määrä. Yhdysvaltain ja Venäjän johtajat tuovat tunnetusti omaa kalustoaan mukanaan. USA:n presidentin virka-auto "The Beast" ("Peto") on ikoninen limusiini, joka sisältää kaikki herkut niin ohjusiskuja kuin kaasuhyökkäyksiä vastaan. Kaikkiaan presidentin kalustoon kuulunee nelisenkymmentä ajoneuvoa.

Käytännössä presidenttien turvamiesten ajoneuvot ovat pullollaan rautaa, mutta asiasta ei ole haluttu tehdä numeroa.

Poliisi on yleensä melko vaitonainen valtionjohtajien turvajärjestelyjen yksityiskohdista. Sain itse hankittua melko paljon yksityiskohtaista tietoa suomalaisten turvamiesten toiminnasta, kun kirjoitin pari vuotta sitten tietokirjan henkivartioinnista.

Esimerkiksi toisin kuin usein luullaan, ulkomaisilla turvamiehillä ei ole minkäänlaisia erityisiä poliisivaltuuksia Suomessa, vaan he toimivat jokamiehen oikeuksilla suomalaisen poliisin tiukassa valvonnassa. Siksi presidenttien saattueautoissa on aina sisällä sekä ulkomaisia henkivartijoita että suomalaisia turvamiehiä.

Yleensä vierailijoille annetaan lupa tuoda mukanaan vain neljä tai viisi omaa turvamiestä, mutta korkean riskin maiden kohdalla eli käytännössä Yhdysvaltain, Venäjän ja Israelin tapauksessa tehdään aina poikkeus säännöstä. Tiettävästi Yhdysvaltain presidenttiä suojelee noin 350 salaisen palvelun turvamiestä, mutta kaikki eivät luonnollisesti ole yhtä aikaa kentällä. Suomeen saapunee silti yhteensä satoja yhdysvaltalaisia ja venäläisiä turvamiehiä. Vaikka maailmanpoliittinen tilanne saattaa olla välillä kireä, yhteistyö turvallisuusorganisaatioiden välillä toimii melko hyvin.

Turvamiehet vihaavat yllätyksiä ja improvisointia.

Ulkomaisten turvamiesten omat aseet ovat tabu, josta mielellään vaietaan julkisuudessa. Virallisesti poliisihallituksen aselupayksikkö antaa esimerkiksi salaisen palvelun turvamiehille väliaikaisen luvan tuoda maahan puoliautomaattipistoolin ja rajoitetun määrän patruunoita. Käytännössä presidenttien turvamiesten ajoneuvot ovat pullollaan rautaa, mutta asiasta ei ole haluttu tehdä numeroa. Suojelupoliisin sisäpiirin vitsin mukaan todennäköisesti suomalaisten turvamiesten pitäisi hyppiä sivuun suojaan, jos joku hyökkäisi Helsingissä Trumpin tai Putinin saattuetta vastaan, sillä lyijyä olisi niin paljon ilmassa.

Keskustelin muutama kuukausi sitten tutun turvamiehen kanssa siitä, ovatko he jo kenties varautuneet Trumpin ja Putinin tapaamiseen, kun kansainvälisissä lehdissä väläyteltiin ensi kertaa mahdollista tapaamista Helsingissä. Hän naurahti, että toivottavasti pysyvät todella kaukana Suomesta, sillä yllätysvierailu olisi Suomen piskuisille poliisivoimille painajainen. Nyt tuo ystäväni painajainen näyttää muuttuneen todeksi.

Kirjoittaja on Radiouutisten juontaja ja turva-alaan erikoistunut toimittaja