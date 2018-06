Taksiliikenne mullistuu ensi yönä – ainakin nämä asiat sinun on hyvä tietää historiallisesta uudistuksesta

Miten taksin voi tilata?

Ei hätää, taksin saa jatkossakin soittamalla. Tämä onnistuu rimpauttamalla joko välityspalveluun tai yksittäiselle yrittäjälle. Kaikki taksiyrittäjät eivät kuitenkaan ole tavoitettavissa puhelimitse. Esimerkiksi paluun tekevä Uber toimii ainoastaan mobiilisovelluksen kautta.

Älypuhelinsovellus saattaakin olla tulevaisuudessa näppärin tapa hankkia taksikyyti. Useilla taksiyhtiöillä on jo oma sovellus, mutta odotettavaa on, että niiden palvelut vielä parantuvat ja myös muut kehittävät omia sovelluksiaan.

Yle vertaili yhdeksää eri älypuhelinsovellusta, joilla voi tilata taksin. Kattavin sovellusvalikoima on pääkaupunkiseudulla, muualla Suomessa tarjontaa on huomattavasti vähemmän. Suurimmassa osassa sovelluksista oli tiedossa sitova hinta ennen matkaa.

Aamuyön tunteina taksitolppa tuntuu usein luontevimmalta ratkaisulta. Tolpan luo voi mennä uudistuksen jälkeenkin.

Kun taksia tilaa, kannattaa huomioida mahdolliset lisätarpeet (siirryt toiseen palveluun), kuten Helsingin Sanomat kirjoittaa. Tällaisia voivat olla vaikkapa kookkaiden matkatavaroiden kuljetus, lastenistuimet tai eläimet. Esteettömiä takseja on jatkossa pieniä ja suuria. Näistä suuri esteetön taksi vastaa kooltaan nykyistä invataksia.

Vanhan lain mukaan taksilupa oli sidottu asemapaikkaan ja se sisälsi päivystysvelvollisuuden (siirryt toiseen palveluun), selviää muun muassa tästä Iltalehden jutusta. Nyt tätä velvollisuutta ei enää ole, ja taksia saa ajella kaikkialla Suomessa, kunhan ajolupa on kunnossa.

Tämä saattaa koitua ongelmaksi pienillä paikkakunnilla asuville, sillä taksiyrittäjän ei välttämättä enää ole kannattavaa päivystää kylän taksitolpalla. Tällaisilla paikkakunnilla asuvia ja hiljaisina aikoina taksia tarvitsevia kehotetaankin tilaamaan taksi ennakkoon.

Helsinki–Vantaan lentoasemalla on myös luvassa iso muutos. Kun aiemmin lentoasemalla oli yksi kaista taksiliikenteelle, on niitä tulevaisuudessa neljä. Kaistat sijaitsevat ulostuloaulojen läheisyydessä.

Kolme lentoaseman taksikaistoista on varattu taksiyrityksille, jotka on valittu kilpailutuksen kautta. Neljäs kaista on vapaa, ja sitä voivat käyttää kaikki muut taksiyritykset. Lentokenttä on takseille merkittävä markkinapaikka, josta voi kiireisimpänä aikana lähteä noin 300–400 taksikyytiä tunnissa.