Venäjän tuontirajoitukset purevat konttikuljetuksiin – elintarvikeyritykset empivät lähtöä Kiinan-junaan

Tästä on kyse Kouvolan ja Kiinan välinen konttijuna ei tällä hetkellä kuljeta elintarvikkeita

Venäjän elintarvikkeiden tuontirajoitukset purevat myös maan läpi kulkeviin kauttakuljetuksiin

Elintarvikeyritys Kaslink etsii markkinoita kauratuotteilleen Kiinasta, mutta konttijunakuljetuksia ei ole vielä kokeiltu

Venäjän tuontirajoitukset leikkaavat Kouvolasta Kiinaan menevän konttijunan mahdollisuuksia kuljettaa elintarvikkeita.

Elintarviketuontikielto ja sen jatkuminen ovat Venäjän vastaisku talouspakotteille, joita EU asetti Venäjää vastaan Ukrainan konfliktin takia vuonna 2014. Kielto koskee muun muassa lännen meijerituotteita. Sianlihan tuontikiellon Venäjä määräsi jo ennen Krimin tapahtumia.

Kielto koskee Venäjän tulkinnan mukaan myös kauttakulkukuljetuksia eli kuljetuksia, jotka menevät esimerkiksi Suomesta Venäjän läpi muuhun maahan. Kouvolasta Kiinan Xi'aniin menevä juna kulkee Venäjän ja Kazakstanin kautta.

– Ei uskalla ottaa riskiä, kun tällä hetkellä ei ole varmuutta elintarvikkeiden perillemenosta, sanoo Kouvola Innovationin kehittämispäällikkö Simo Päivinen.

Kaslink ei kiirehdi konttijunaan

Kouvolassa toimiva Kaslink pyrkii kasvattamaan vientiään esimerkiksi Kiinaan. Yhtiö on aloittanut tuotteidensa koemarkkinoinnin kiinalaisissa verkkokaupoissa. Konttipaikan varaaminen Kiinan-junasta ei ole tällä hetkellä ajankohtaista.

– On hyvin mahdollista, että lähdetään kokeilemaan, mutta siellä on epävarmuustekijöitä, sanoo toimitusjohtaja Tuomas Kukkonen.

Toimitusjohtaja Tuomas Kukkonen sanoo, että kiinalaisten ostovoima ja kiinnostus länsimaisiin tuotteisiin ovat kasvussa. Juulia TIllaeus/Yle

Meijerituotteitaan yhtiö ei Kiinaan havittele vievänsä, vaan kaurapohjaisia tuotteita.

– Kauppapolitiikkahan saattaa muuttua nopeasti. Jos kauratuotteiden vienti on tänä päivänä mahdollista, niin onko se sitä esimerkiksi viikon päästä. Seuraamme tilannetta.

Kouvolan kehitysyhtiöstä kerrotaan, että kauttakulkukuljetuksia koskeviin pelisääntömuutoksiin tarvitaan viime kädessä Venäjän presidentin Vladimir Putinin allekirjoitus.

– Olemme olleet yhteydessä muun muassa sisäministeri Kai Mykkäseen ja liikenneministeri Anne Berneriin. Olemme kertoneet nykytilanteen vaikutuksista muun muassa EU-komissiolle ja europarlamentaarikko Merja Kyllöselle, kertoo kehittämispäällikkö Simo Päivinen.

Junakuljetukset lämpövalvotuissa erikoiskonteissa saadaan käyntiin tarvittaessa muutamassa viikossa.

Konttijunan käsittelyyn lisää väkeä Kiinassa

Kouvolan ja Kiinan välinen konttijuna aloitti liikennöinnin viime vuoden lopulla. Juna kulkee reitillä keskimäärin kerran viikossa.

Kouvolan Sanomat (siirryt toiseen palveluun)kertoi kesäkuussa, että juna Xi’anista kohti Kouvolaa lähtee jatkuvasti jopa viikkoja myöhemmin kuin on luvattu ja kuljetuksia on siirtynyt Puolan kautta kulkevalle reitille.

– Liikennemäärä Kiinasta Eurooppaan on tuplaantunut. Xi'aniin on tullut konttijunamme lisäksi myös paljon Kiinan sisäistä liikennettä. Tavaramäärien nopea kasvu on tuonut sinne kapasiteettiongelmia, myöntää Kouvola Innovationin kehittämispäällikkö Simo Päivinen.

Kiinalaiset lisäävät parhaillaan esimerkiksi työvoimaa junan käsittelyyn. Päivinen uskoo, että myöhästymisongelmat on ratkaistu elokuun alkuun mennessä.