Opiskelijoiden asuntopaniikki iskee taas – "Kaikille löytyy asunto, kunhan on valmis myös muuhun kuin keskustayksiöön"

Korkeakoulujen yhteisvalinnan tulokset selvisivät tällä viikolla ja niiden myötä on käynnistyi jokavuotinen ruuhka opiskelija-asuntojen haussa. Trendi on ollut selvä jo pitkään: opiskelijat haluavat yhä useammin asumaan yksiöön heti kun ovat muuttaneet kotoaan. Hinnan lisäksi vaakakupissa painaa asunnon sijainti.

Vaikka yksiöiden suosio on ollut nähtävissä jo pitkään, on niiden kysyntä kuluneen vuoden aikana kasvanut entisestään. Syynä tähän on vähintään osittain viime elokuussa voimaan astunut muutos, joka siirsi opiskelijat yleisen asumistuen piiriin.

Siirto teki opiskelijoiden asumistuesta ympärivuotista ja monen kohdalla kasvatti tuen määrää. Eniten hyötyivät yksin asuvat pienituloiset opiskelijat. Vaikkapa pariskunnalle muutos kuitenkin teki yhteen muuttamisesta aiempaa vähemmän kannattavaa, erityisesti, jos toinen osapuoli käy töissä.

– Tuki nimenomaan mahdollistaa monelle yksin asumisen, mutta vaikuttaa toki myös siihen, milloin vaikkapa pariskunta niin sanotusti lyö hynttyyt yhteen, toteaa Suomen opiskelija-asunnot ry:n asimies Lauri Lehtoruusu.

Kokonaisuudessaan siirto yleisen asumistuen piiriin meni opiskelijoiden näkökulmasta silti paremmin kuin pelättiin. Asumistuen muutos toki vahvisti jo olemassaolevaa trendiä, jossa yksiöiden kysyntä kasvaa ja vaikkapa soluasuntojen laskee. Kuitenkaan muutos ei esimerkiksi ruuhkauttanut Kelan palveluita niin pahasti tai pitkäaikaisesti kuin pelättiin.

– Paha pelko oli myös, että tulisi tällaisia tarpeettomia avoliitto-oletuksia niille, jotka asuu ihan vain kämppiksinä kaksistaan, mutta se ei toteutunut. Kentältä on meidän tietoomme tullut vain hyvin vähän tällaisia tapauksia. Tästä voi kiittää Kelaa.

Lehtoruusu viittaa siihen, että avoliitossa elävä pari muodostaa ruokakunnan, jossa puolison tulot vaikuttavat asumistukeen. Pelkona opiskelijoilla oli, että Kela päätyä laskemaan minkä tahansa kämppiskaksikon avopariksi ja sitä myöten ruokakunnaksi.

Lauri Lehtoruusu seuraa työssään Suomen opiskelija-asunnot ry:ssä opiskelijoiden asuntotilannetta eri puolilla Suomea. Lauri Miikkulainen/Yle

Pahimmat pelot eivät siis toteutuneet, mutta asuntomarkkinoihin opiskelijoiden siirto asumistuen piiriin vaikutti silti.

– Pitäisi muistaa, että opiskelijoiden tukien muutokset vaikuttavat aina siihen, minkälaisilla asunnoilla on kysyntää. Markkinat voivat kuitenkin reagoida kysynnän muutoksiin vain viiveellä, Lehtoruusu toteaa.

Juuri nyt opiskelija-asuntojen tarjoajat pyrkivät vastaamaan yksiöiden kovaan kysyntään. Opiskelija-asuntojen uudisrakentamisesta valtaosa on yksiöitä, ja samalla vanhempia asuntokohteita on eri paikkakunnilla muutettu soluasunnoista yksiöiksi.

Lisärakentaminen puree asuntopulaan

Opiskelijoiden asuntopulasta puhutaan lähes joka vuosi. Käytännössä tilanne kuitenkin vaihtelee paljon eri puolilla Suomea.

– Siellä missä muutenkin on tiukin asuntomarkkinatilanne, niin siellä näyttää asunnon saanti myös opiskelija-asunnoissa vaikeimmalta. Toisaalta pienemmillä paikkakunnilla asunnot voivat olla kysyntään nähden vääränlaisia: niitä pitäisi kunnostaa tai muuntaa, Lauri Lehtoruusu pohtii.

Uutiset pitkistä jonoista aiheuttavat ymmärrettävästi huolta. Entä jos itselle ei löydykään asuntoa opiskelupaikkakunnalta? Lehtoruusu toppuuttelee huolta.

– Kyse on usein ennemmin siitä, mitä etsii. Useimmilla paikkakunnilla asunnon kyllä saa ja kaikille kyllä löytyy asunto, kunhan sitten on valmis myös muuhun kuin siihen keskustayksiöön.

Muutenkin vinkit asunnon löytämiseen ovat vanhat tutut: ole ajoissa liikkeellä ja etsi asuntoa useista paikoista. Asuntoja myös vapautuu koko ajan, joten on turha pelätä liikaa, vaikka asunnonhakuun pääsisi vasta lähempänä syksyä.

Vilkas lisärakentaminen on myös viemässä asuntotilannetta hiljalleen valoisampaan suuntaan. Kokonaan asuntojonoista ei silti olla pääsemässä.

– Esimerkiksi soluasumista kannattaa kokeilla, moni tykästyy kämppiselämään. Esimerkiksi useissa opiskelija-asuntosäätiöissä on myös lisätty mahdollisuuksia saada kämppikseksi oma kaveri.

Osin yksiöiden kysyntä on myös itseään ruokkiva ilmiö: kun yksiöistä puhutaan paljon, moni myös jonottaa niihin vaikka vain varmuuden vuoksi.

– Se on silti tosiasia, että opiskelijoiden vaatimukset asunnoille ovat nousseet. Kyselyissä näkyy, että hinta on yhä se tärkein kriteeri, mutta yhä enemmän kiinnitetään huomiota myös asunnon sijaintiin. Hyvällä paikalla olevasta yksiöstä ollaan myös valmiita maksamaan, Lehtoruusu toteaa.