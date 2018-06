Kuka viskasi paistinpannun kaivoon? Turun kauppatorin arkeologiset kaivaukset tuovat päivänvaloon tuhansia tarinoita

Turun kauppatorin arkeologisisssa kaivauksissa on löydetty talojen, kaivojen ja katujen lisäksi runsaasti esineistöä. Kaivaukset alkoivat toukokuun alkupuolella.

– Löytöjä on hyvin paljon, ja ne kertovat sen aikaisten ihmisten päivittäisestä elämästä, sanoo arkkitehti Heidi Martiskainen.

Esineet ovat 1600–1800-luvulta: savi-, lasi- ja puuastioita, savisia tupakkapiippuja, avaimia, veitsiä, nappeja, rahoja, kaakeliuunin palasia...

Arkeologi Heidi Martiskainen ja Turun kauppatorilta löydetty avain. Yrjö Hjelt

Esineiden tarkka määrä ei ole tiedossa, koska luettelointi on kesken, ja osa on vielä maan uumenissa. Joka tapauksessa löytöjä on tuhansia, kun kaivaukset saadaan loppuun.

– Esineet puhdistetaan, luetteloidaan ja sitten ne päätyvät Turun museokeskuksen kokoelmiin, Heidi Martiskainen kertoo.

Punasavesta tehdyn vadin pohja 1600-luvulta. Yrjö Hjelt / Yle

Leveät kadut kertovat tulevaisuudenuskosta

Arkeologi Maija Helamaan mukaan yksi hauskimmista yksittäisistä löydöistä oli valurautainen paistinpannu, joka löytyi hirsisen kaivon pohjalta. Paistinpannuun liittyy tarina, joka ei koskaan selvinne.

– Mutta on aika hauska ajatella, miksi joku on sen sinne viskannut.

Helamaan mukaan arkeologit ajattelevat joskus, että kaikki on jo nähty moneen kertaan.

– Sitten kuitenkin aina näkee jotain uutta ja innostuu. Ellei nyt joka päivä, niin ainakin viikoittain tulee näitä hienoja fiiliksiä, Helamaa selittää.

Turun kauppatorin arkeologisia kaivauksia johtaja Kari Uotila. Yrjö Hjelt / Yle

Turun kauppatorin arkeologisia kaivauksia johtaja Kari Uotila sanoo yllättyneensä siitä, kuinka leveät kadut Turun kauppatorin pinnan alta paljastuivat. Kymmenen metriä leveät kadut ovat 1700- tai 1600-luvulta.

Uotilan mukaan kadut kertovat siitä, että Turussa oli kova usko tulevaisuuteen.

– Joku on jo silloin uskonut laajenevaan Turkuun ja tehnyt keskelle ei-mitään leveät kadut valmiiksi, että ihmiset voivat tulla tänne.

– Yllättävän positiivinen näkemys on ollut jollakulla Turusta jo tuolloin, Muuritutkimuksen kaivausjohtaja Kari Uotila naureskelee.

Sara Valkila puhdistaa kauppatorilta löytynyttä eläimen luuta. Yrjö Hjelt / Yle

Ihmisten silmien alla

Turun kauppatorin kaivauksia tehdessään arkeologit ovat kirjaimellisesti koko ajan ihmisten silmien alla. Parhaina päivinä aitojen takaa kaivajia pällistelee satamäärin turisteja ja turkulaisia.

Ajoittain ihmisten läsnäolo häiritsee kaivajia. Jokus myös kamerat räpsyvät kovaäänisesti.

– Silloin tällöin keskittyy liikaa siihen, että taas joku kuvaa meitä. Varsinkin kun ei yhtään tiedä, mihin se menee, arkeologi Maija Helamaa sanoo.

Arkeologian opiskelijat Veronica Lee ja Sesisia Niehaus saapuivat Turkuun Aberdeenin yliopistosta. Yrjö Hjelt / Yle

Keskellä Turkua oleva kaivuutyömaa on saanut olla toistaiseksi rauhassa, ilkivaltaa ei ole ollut. Ja uteliaita ihmisiäkin pyritään palvelemaan mikäli mahdollista.

– Fiksuihin kysymyksiin pyritään vastaamaan, mutta tyhmät kysymykset vähän rasittavat, Maija Helamaa sanoo.

Kauppatorin kaivauksissa löytyneet savipiippujen pesät kertovat, että Turussa polteltiin aikoinaan runsaasti tupakkaa. Yrjö Hjelt / Yle

Kaivaukset näyttäytyvät yleisölle heinäkuussa

Yleisöllä on mahdollisuus tutustua tarkemmin kauppatorin kaivauksiin heinäkuun 20. päivänä, joka on kansainvälinen arkeologian päivä.

– Tarkoitus on päästää yleisö kiertämään kaivausalueelle ja näkemään läheltä eri kohteita ja työvaiheita, Kari Uotila sanoo.

Turun kauppatorin arkeologiset kaivaukset on tarkoitus saada valmiiksi joulukuussa 2018. Yrjö Hjelt / Yle

Turun kauppatorin arkeologiset kaivaukset on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Syksyllä arkeologisten kaivausten kanssa samaan aikaan aloitetaan kauppatorin alle rakennettavan parkkiluolan rakentaminen.

Toriparkin rakentamisen aikataulu riippuu rahoituksen järjestymisestä. Toistaiseksi Turun kaupunki ei ole vielä hyväksynyt toriparkin rahoitusjärjestelyjä.